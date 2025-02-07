甄子丹驚現大匯演歌手陣容 春晚大展歌喉影片震驚全國 網民：功夫加唱歌

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啟德體育園｜網上瘋傳一份啟德體育園開幕大匯演陣容名單，劉德華、黎明、郭富城等人都多位歌手都有份出席。而在一眾歌手當中，武打巨星甄子丹竟有份，令唔少網民「黑人問號」！不過，甄子丹早在春晚大曬歌喉，歌聲仲震驚大批內地網民！

甄子丹驚現大匯演歌手陣容網民：功夫加唱歌

陣容名單流出後，網民紛紛猜測唯一唔係歌手嘅甄子丹到時會表演啲咩，網民勁有創意表示：「宇宙最強係黎耍拳?」、「同MC打MMA」、「同Mirror Collar鬥舞」、「功夫加唱歌跳舞有得諗」、「佢音樂應該勁過你, 可能表演彈琴呢」

甄子丹春晚已初試啼聲 配合現代科技獲激讚

甄子丹其實早在今年央視春晚中大開金口，邊飛邊唱《筆走龍蛇》，這亦是他第3次登上央視春晚舞台，為觀眾帶來了一場獨特的視覺和聽覺享受。穿著鮮紅唐服的他，帶領著表演者在舞台上展示太極，舞台的美術設計與表演者的動作和背景音樂完美融合，創造出一幅動人的畫面。特別是他的吟唱部分，選用了唐代草書名家懷素的《自敘帖》和李白的《草書歌行》作為歌詞。甄子丹在春晚中以功夫配合現代科技和舞台設計，獲高度評價：「不愧為宇宙最強，連唱歌都得！」

甄子丹 甄子丹其實早在今年春晚中大開金口，邊飛邊唱《筆走龍蛇》，為觀眾帶來了一場獨特的視覺和聽覺享受。（圖片來源：春晚截圖）
甄子丹其實早在今年春晚中大開金口，邊飛邊唱《筆走龍蛇》，為觀眾帶來了一場獨特的視覺和聽覺享受。（圖片來源：春晚截圖）
甄子丹 穿著鮮紅唐服的他，帶領著表演者在舞台上展示太極！（圖片來源：春晚截圖）
穿著鮮紅唐服的他，帶領著表演者在舞台上展示太極！（圖片來源：春晚截圖）
甄子丹 特別是他的吟唱部分，選用了唐代草書名家懷素的《自敘帖》和李白的《草書歌行》作為歌詞。（圖片來源：春晚截圖）
特別是他的吟唱部分，選用了唐代草書名家懷素的《自敘帖》和李白的《草書歌行》作為歌詞。（圖片來源：春晚截圖）
甄子丹 好有功架！（圖片來源：春晚截圖）
好有功架！（圖片來源：春晚截圖）

曾在電影大開金口 網民：被功夫耽誤歌手

另外丹爺喺2015年電影《浮華宴》亦有試過大開金口，加上初出道就唱過《精武門》劇集主題曲，絕對係被功夫耽誤的歌手，替補張學友似天王位置綽綽有餘。

甄子丹 另外丹爺喺電影《浮華宴》亦有試過大開金口（圖片來源：《浮華宴》）
另外丹爺喺電影《浮華宴》亦有試過大開金口（圖片來源：《浮華宴》）
甄子丹 （圖片來源：《浮華宴》）
（圖片來源：《浮華宴》）

Hong Kong Dreams On｜陣容名單+演出日期

近日，網上疑似流傳一份啟德體育園開幕大匯演陣容名單，出席藝人眾多！包括：劉德華、黎明、郭富城、甄子丹、容祖兒、古巨基、張敬軒、Gin Lee、馮允謙、Dear Jane、「華納三寶」MC張天賦、洪嘉豪、陳蕾，仲有兩大偶像團體MIRROR同COLLAR，再加台灣天團五月天，可以話係超華麗星級陣容！至於演出日期同時間訂於3月1日，晚上8時至10時。

甄子丹 有記者提到某位議員提議邀請四大天王舉辦大型演唱會時，華仔即刻回應：「我想呀，真係想，因為我哋始終係一個年代嘅表演（者），如果可以一齊喺嗰度表演係一件盛事。」（圖片來源：東方新地）
有記者提到某位議員提議邀請四大天王舉辦大型演唱會時，華仔即刻回應：「我想呀，真係想，因為我哋始終係一個年代嘅表演（者），如果可以一齊喺嗰度表演係一件盛事。」（圖片來源：東方新地）
甄子丹 有天后容祖兒（圖片來源：IG@yungchoyee）
有天后容祖兒（圖片來源：IG@yungchoyee）
甄子丹 仲有軒公！（圖片來源：IG@hinscheung）
仲有軒公！（圖片來源：IG@hinscheung）

Hong Kong Dreams On｜「四大天王」做開幕嘉賓 羅淑佩咁回應

對於呢個流出陣容，網民半信半疑，值得關注的是，流出陣容中大家最期待嘅「四大天王」三缺一，少了歌神張學友。不過張學友當日正在廣州舉行《60+》巡迴演唱會，因為「撞期」未能參與。

對於有議員1月初建議政府邀請「四大天王」擔任啟德體育園3月開幕的表演嘉賓，文化體育及旅遊局長羅淑佩當時並未給出正面回應，只表示期待開幕時能有多名本地體藝明星帶來精彩演出。羅淑佩表示，啟德體育園將於3月1日正式開幕，詳細安排稍後公布。

甄子丹 對於呢個流出陣容，網民半信半疑，值得關注的是，流出陣容中中大家最期待嘅「四大天王」三缺一，少了歌神張學友。（圖片來源：TVB）
對於呢個流出陣容，網民半信半疑，值得關注的是，流出陣容中中大家最期待嘅「四大天王」三缺一，少了歌神張學友。（圖片來源：TVB）
甄子丹 MIRROR12子本身已經好有叫座力！（圖片來源：IG@mirror.weare）
MIRROR12子本身已經好有叫座力！（圖片來源：IG@mirror.weare）
甄子丹 仲有女團COLLAR！（圖片來源：IG@collar.weare）
仲有女團COLLAR！（圖片來源：[email protected]

謝霆鋒周杰倫陸續開騷 一飛難求

啟德體育園正式開幕後，將有多項大型活動上演，首先3月28日至30日則會在主場館舉辦香港國際七人欖球賽。演唱會方面，4月8日至12日有來自英國的搖滾樂隊Coldplay；謝霆鋒於4月25日至26日；周杰倫則於6月27日至29日演出。

甄子丹 千呼萬喚，謝霆鋒終於開騷！（圖片來源：大會提供）
千呼萬喚，謝霆鋒終於開騷！（圖片來源：大會提供）

圖片來源：東方新地、《浮華宴》、春晚截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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