甄子丹驚現大匯演歌手陣容 春晚大展歌喉影片震驚全國 網民：功夫加唱歌

啟德體育園｜網上瘋傳一份啟德體育園開幕大匯演陣容名單，劉德華、黎明、郭富城等人都多位歌手都有份出席。而在一眾歌手當中，武打巨星甄子丹竟有份，令唔少網民「黑人問號」！不過，甄子丹早在春晚大曬歌喉，歌聲仲震驚大批內地網民！