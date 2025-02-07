甄子丹驚現大匯演歌手陣容 春晚大展歌喉影片震驚全國 網民：功夫加唱歌
甄子丹驚現大匯演歌手陣容網民：功夫加唱歌
陣容名單流出後，網民紛紛猜測唯一唔係歌手嘅甄子丹到時會表演啲咩，網民勁有創意表示：「宇宙最強係黎耍拳?」、「同MC打MMA」、「同Mirror Collar鬥舞」、「功夫加唱歌跳舞有得諗」、「佢音樂應該勁過你, 可能表演彈琴呢」
甄子丹春晚已初試啼聲 配合現代科技獲激讚
甄子丹其實早在今年央視春晚中大開金口，邊飛邊唱《筆走龍蛇》，這亦是他第3次登上央視春晚舞台，為觀眾帶來了一場獨特的視覺和聽覺享受。穿著鮮紅唐服的他，帶領著表演者在舞台上展示太極，舞台的美術設計與表演者的動作和背景音樂完美融合，創造出一幅動人的畫面。特別是他的吟唱部分，選用了唐代草書名家懷素的《自敘帖》和李白的《草書歌行》作為歌詞。甄子丹在春晚中以功夫配合現代科技和舞台設計，獲高度評價：「不愧為宇宙最強，連唱歌都得！」
曾在電影大開金口 網民：被功夫耽誤歌手
另外丹爺喺2015年電影《浮華宴》亦有試過大開金口，加上初出道就唱過《精武門》劇集主題曲，絕對係被功夫耽誤的歌手，替補張學友似天王位置綽綽有餘。
Hong Kong Dreams On｜陣容名單+演出日期
近日，網上疑似流傳一份啟德體育園開幕大匯演陣容名單，出席藝人眾多！包括：劉德華、黎明、郭富城、甄子丹、容祖兒、古巨基、張敬軒、Gin Lee、馮允謙、Dear Jane、「華納三寶」MC張天賦、洪嘉豪、陳蕾，仲有兩大偶像團體MIRROR同COLLAR，再加台灣天團五月天，可以話係超華麗星級陣容！至於演出日期同時間訂於3月1日，晚上8時至10時。
Hong Kong Dreams On｜「四大天王」做開幕嘉賓 羅淑佩咁回應
對於呢個流出陣容，網民半信半疑，值得關注的是，流出陣容中大家最期待嘅「四大天王」三缺一，少了歌神張學友。不過張學友當日正在廣州舉行《60+》巡迴演唱會，因為「撞期」未能參與。
對於有議員1月初建議政府邀請「四大天王」擔任啟德體育園3月開幕的表演嘉賓，文化體育及旅遊局長羅淑佩當時並未給出正面回應，只表示期待開幕時能有多名本地體藝明星帶來精彩演出。羅淑佩表示，啟德體育園將於3月1日正式開幕，詳細安排稍後公布。
謝霆鋒周杰倫陸續開騷 一飛難求
啟德體育園正式開幕後，將有多項大型活動上演，首先3月28日至30日則會在主場館舉辦香港國際七人欖球賽。演唱會方面，4月8日至12日有來自英國的搖滾樂隊Coldplay；謝霆鋒於4月25日至26日；周杰倫則於6月27日至29日演出。