甄子丹自爆戶口剩100元借大耳窿 後悔拒300萬片酬：嗰陣蠢咗
甄子丹昨晚在ViuTV節目《馬時亨．獅子山精神》最後一集中，首度公開分享演藝路上最窮困的經歷，透露曾經銀行戶口只剩100元，更要借「大耳窿」周轉。這位宇宙最強功夫巨星坦言曾為了專注自己作品而拒絕300萬片酬，事後幽默自嘲當時太蠢，令主持人馬時亨也感到震驚。
甄子丹自爆戶口剩100元要借大耳窿
甄子丹在節目中回憶起自立門戶初期遇上金融危機的慘況，坦言當時最窮的時候銀行戶口只剩下100元。他解釋由於香港電影製作交易需時，自己需要一筆大資金來支付各項工作人員薪水，但資金周轉出現困難。面對財政壓力，甄子丹只好借「大耳窿」來解決燃眉之急，幸好最終在幾個星期內都能妥善解決資金問題。這段艱難經歷令在場的馬時亨也感到相當震驚。
甄子丹後悔拒絕300萬片酬專注自己作品
甄子丹透露在最困難的時期，曾有導演邀請他參與其他電影演出並提出300萬片酬，但他為了不想分散對自己作品的專注而選擇拒絕。回想起這個決定，甄子丹在節目中幽默地表示後悔：「300萬喎，嗰陣時好多錢㗎啦。所以嗰陣蠢咗，應該接黎做。」這番坦率的自嘲令現場氣氛輕鬆不少，也展現了他對過往決定的率直態度。
甄子丹分享演藝路心得勉勵年輕人
談到對演藝事業的熱情，甄子丹主動分享了自己的心得：「你要對嗰樣嘢有愛先，唔愛有幾多錢都唔會做到極致。」他強調只要有信念，即使只能吃飯盒也會堅持下去。甄子丹也讚揚近年香港運動員在各項世界賽事中的卓越成績：「其實真係好難，你諗吓得七百萬人，可以成就到咁出色嘅人才，完美展示到香港人嘅可能性。」他認為這些成就充分體現了香港人的潛能和可能性。
甄子丹寄語香港人永不放棄繼續奮鬥
對於當前的年輕人，甄子丹指出他們缺乏明確目標，認為現在賺錢途徑太多令人失去以往的單純。不過他也理解世代交替帶來的不同，表示過去更多是自我領悟，沒有人會教導。甄子丹最後寄語香港人能夠秉持勤奮、努力和永不放棄的精神繼續奮鬥，不斷進步。這番話正好呼應了節目《馬時亨．獅子山精神》想要傳達的核心訊息，鼓勵港人在逆境中仍要堅持理想。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期