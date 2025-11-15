甄子丹自爆戶口剩100元借大耳窿 後悔拒300萬片酬：嗰陣蠢咗

甄子丹昨晚在ViuTV節目《馬時亨．獅子山精神》最後一集中，首度公開分享演藝路上最窮困的經歷，透露曾經銀行戶口只剩100元，更要借「大耳窿」周轉。這位宇宙最強功夫巨星坦言曾為了專注自己作品而拒絕300萬片酬，事後幽默自嘲當時太蠢，令主持人馬時亨也感到震驚。