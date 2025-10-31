甄志強59歲病逝｜曾戀大23歲名媛趙金卿 母子戀轟動全城被標籤「軟飯王」
甄志強太太方心媛發訃告證實死訊
甄志強的太太方心媛今日在社交網站發出訃告，證實丈夫已在10月21日於上海安詳離世，終年59歲。訃告中表示：「為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜從簡處理。」具體的告別儀式日期與地點則在確定後，將另行作公告。甄志強自2009年淡出幕前後，一直在內地經營飲食生意，生活相對低調。
甄志強兩年前親述與趙金卿戀情始末
兩年前，甄志強接受前亞視監製楊紹鴻的YouTube節目訪問時，大方重提當年與趙金卿的一段情。他坦言當年正正因為輿論壓力太大，令戀情無疾而終，直言介意坊間的言論：「我哋都只係正常拍拖，有甚麼問題？」談到身家懸殊的質疑，甄志強更公開自己當年在亞視的收入：「我喺亞視嘅人工都唔算弱，唔怕講，當年交嘅稅項都接近20萬，淨係亞視份糧都未計其他。」他又提到因為一次鼓起勇氣陪趙金卿出席社交場合，便開始多閒言閒語，輿論壓力日增下，最終二人關係無疾而終。
1998年母子戀轟動全城被標籤軟飯王
甄志強在1998年被爆戀上與他年齡相差23歲的富婆趙金卿，二人發展出母子戀，當時被標籤為「軟飯王」。甄志強由於外貌出眾，身材健碩，在亞視發展算不俗，包括在亞視版本的《碧血青天楊家將》中飾演展昭一角，是其事業一個高峰。然而，各方的冷言冷語和嘲諷令他感到傷害：「我做到展昭都被人叫『二打六』，咁都冇辦法呢，即係何家勁都係？」雖然二人是真心相愛，但始終在世俗眼光下，因備受壓力而在拍拖兩年後分手。甄志強總結這段戀情時慨嘆：「每個人都想尋求轟轟烈烈嘅愛情，結果真係轟烈。」
甄志強最終情定方心媛低調過婚姻生活
自與趙金卿分手後，甄志強在2009年淡出幕前，將重心轉移內地經營飲食生意。雖然在感情路上有一段被眾人嘲笑的「母子戀」，但他沒有因而對愛情卻步，最終結識了現任老婆方心媛。方心媛是一間芭蕾舞及音樂學院的校長，二人曾在2019年共同籌辦音樂劇《難兄難弟》，甄志強擔任主席，而方心媛則負責執行總監工作。甄志強自婚後甚少提及婚姻生活，對婚姻生活相當低調，與當年高調的戀情形成強烈對比。