甄志強59歲病逝｜曾戀大23歲名媛趙金卿 母子戀轟動全城被標籤「軟飯王」

前亞視小生甄志強今日傳來死訊，終年59歲，其太太方心媛在社交網站發出訃告，證實丈夫已於10月21日在上海安詳離世。甄志強生前最為人津津樂道的，莫過於與年長23歲名媛趙金卿的轟動戀情，當年被冠上「軟飯王」稱號，最終因輿論壓力而分手收場。究竟這段備受爭議的戀情，背後有甚麼不為人知的內情？