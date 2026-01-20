聲秀演唱會｜甄敏芳與蘇永康合唱《來夜方長》 訪問爆金句因阿公拒絕嫁人？
《this is OURSTAGE》聲秀畢業演唱會》於前晚（18日）在旺角麥花臣場館圓滿落幕，16位學員與7位導師攜手呈現精彩演出。其中甄敏芳（Jenny）在台上一口氣獻唱《愛與痛的邊緣》和《山林道》兩首經典作品，展現出紮實的唱功實力，更與導師蘇永康合唱《來夜方長》，獲得阿公大讚進步神速。然而最令人津津樂道的，竟然是她在演唱會後接受傳媒訪問時的驚人金句，瞬間成為全場焦點。
甄敏芳台上發揮穩定獲蘇永康讚賞
甄敏芳在《聲秀》畢業演唱會中表現出色，她先後獨唱了《愛與痛的邊緣》和《山林道》兩首高難度歌曲，充分展現了她在節目中的成長和進步。導師蘇永康在台上對她讚不絕口，表示「很高興可以看到Jenny有這樣大的進步，她由以前什麼也不懂，到今天可以很有自信的站在這個舞台上」。兩人合唱《來夜方長》時默契十足，可見師徒關係融洽，Jenny的音樂實力也得到了充分認可。
親手製作數百塊曲奇答謝粉絲支持
剛剛過完生日的甄敏芳，對粉絲的愛護感到非常感動。一向不太擅長表達自己的她，竟然親手製作了幾百塊曲奇餅送給粉絲，她坦言「我好驚表達唔到我對大家嘅感謝同愛」。為了準備這份心意，她由朝整到晚，結果弄到虛脱，形容感覺「應該同你哋跑馬拉松一樣嘅感覺」。她更提及收到粉絲親手寫的「心意書」，回家看了很久，感受到滿滿的愛意，可見她對粉絲的真摯情感。
甄敏芳爆金句拒絕嫁人引發熱議
當記者問及甄敏芳廚藝這麼好，是否會是第一個嫁出去時，她突然大爆金句回應「唔得㗎，男人靠唔住㗎！靠自己」，瞬間令現場氣氛變得輕鬆有趣。原來背後原因是導師蘇永康經常希望她快點嫁出去，但Jenny卻有自己的想法，認為還是要靠自己比較實際。這番話不但展現了她獨立自主的性格，更成為演唱會後最具話題性的金句，引發網民熱烈討論她的愛情觀。
網民熱議甄敏芳獨立宣言獲讚賞
甄敏芳的「男人靠唔住」金句在網上迅速傳播，不少網民都對她的獨立態度表示讚賞。有粉絲留言「Jenny講得啱，女人要靠自己先最實際」，也有人認為「呢個年代女仔有呢種想法好正常，自己有能力點解要依賴人」。更有網民笑言「蘇永康催婚催到學員都要公開拒絕，真係好搞笑」，認為師徒之間的互動非常有趣。這番話不但沒有引起負面反應，反而讓更多人欣賞她的真性情和獨立精神。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期