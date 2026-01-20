聲秀演唱會｜甄敏芳與蘇永康合唱《來夜方長》 訪問爆金句因阿公拒絕嫁人？

《this is OURSTAGE》聲秀畢業演唱會》於前晚（18日）在旺角麥花臣場館圓滿落幕，16位學員與7位導師攜手呈現精彩演出。其中甄敏芳（Jenny）在台上一口氣獻唱《愛與痛的邊緣》和《山林道》兩首經典作品，展現出紮實的唱功實力，更與導師蘇永康合唱《來夜方長》，獲得阿公大讚進步神速。然而最令人津津樂道的，竟然是她在演唱會後接受傳媒訪問時的驚人金句，瞬間成為全場焦點。