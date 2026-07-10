《聲秀》甄敏芳Jenny首次公開感情史 親解失蹤數月真相 師傅批下任男友結局令人意外
甄敏芳自爆大學初戀內幕
Jenny在訪問中首次展露私下活潑的一面，笑稱自己其實有著「八婆仔」性格，平時也很喜歡玩塔羅牌。被問到節目中玄學師傅算出她曾拍過一次拖時，Jenny大方承認該段戀情發生在大學時期，雖然兩人交往了頗長時間，但最終因性格不合而和平分開，她亦大讚前度是個很好的人。
師傅批下任男友唔係真命天子
對於師傅批算她下一任男友將會是靚仔且有能力的「圈中人」，無論幕前或幕後，Jenny表示十分期待。不過她隨即自爆被師傅潑冷水：「師傅話佢唔係我嘅真命天子，可能一齊一段時間，但未必行到去結婚。」至於目前身邊是否有追求者，她則笑稱「暗戀我嘅就唔知，但自己依家完全感覺唔到有人追。」
Jenny解釋「失蹤」數月真正原因
不少粉絲留意到Jenny在《聲秀》完結後似乎「失蹤」了幾個月，鮮少公開露面。Jenny親自解開謎底，解釋自己身為澳門人，來香港工作需要處理繁複的簽證手續，前陣子因簽證仍在審批當中，無奈錯失了許多節目與公開演出的機會。「今日難得可以搞定簽證出席公開活動，見到這麼多熟悉的面孔，真的好開心！」她更透露目前已正式入組拍攝新劇，雖然劇集詳情因保密協議未能透露，但很快就會有戲劇作品與大家見面。
泰國首著Bikini嚇親網民
早前Jenny趁工作空檔與家人到泰國曼谷旅行，並在社交平台激罕曬出比堅尼性感照，引來網民轟動，甚至有人開玩笑質疑她「被Hack帳號」。Jenny提起此事仍顯得相當害羞，直言自己私底下穿衣非常保守，出街甚至要「包幾層」。她解釋原本帶去的都是包到上頸的潛水衣，但同行的女仔親戚都穿得很性感，還笑她不敢穿泳衣影相，一時被激到就借了她們的泳衣來穿。
戰友Emily都忍唔住驚呼
Jenny笑言那件泳衣根本不合身，游兩下都怕會甩，拍照時內心非常驚慌，連上傳照片當天手都在震，完全沒想到會引來這麼大的迴響。連《聲秀》的戰友Emily看到照片後都忍不住驚呼「Wow, Bro!」網民紛紛激讚Jenny身材驚人，更封她為「隱乳女神」，留言區充斥著「原來一直收收埋埋」、「被Hack帳號級數」等搞笑回應，令這組泰國照成為她出道以來最多人討論的帖文之一。