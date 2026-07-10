《聲秀》甄敏芳Jenny首次公開感情史 親解失蹤數月真相 師傅批下任男友結局令人意外

《聲秀》出道的甄敏芳（Jenny）近日現身公開活動，大方分享自己的感情經歷，更自爆玄學師傅對她下一段戀情的預測結果令人意外。除了感情話題外，她亦親自解釋了比賽結束後「人間蒸發」數月的真正原因，並預告即將有新劇作品面世，令粉絲相當期待。