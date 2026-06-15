23歲甄敏芳罕有泳裝照引爆全網 奢華泰國度假村遭起底 蘇永康7字留言引熱議
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《聲秀》「顏值擔當」甄敏芳（Jenny）近日罕有在社交平台大派福利，上載一組泰國五星級度假村夜泳泳衣照，性感身材即時引爆網民討論。連圈中前輩蘇永康都忍不住留言，一句話令全場笑翻。
甄敏芳泰國度假村夜泳照曝光震撼全網
甄敏芳身穿泳衣置身於泳池之中，背景是一座巨大發光兔子雕像，配合夜間燈光營造出夢幻氛圍。據了解，拍攝地點為泰國華欣SO/ Sofitel Hua Hin，這間五星級度假村以《愛麗絲夢遊仙境》為設計主題，泳池畔擺放大量藝術動物雕像，其中最標誌性就是矗立於特色泳池盡頭的巨型兔子裝置。酒店每晚房價約港幣1,200至2,500元起，以五星級奢華度假村而言CP值相當高，難怪成為不少藝人及網紅的度假首選。
蘇永康一句留言引爆笑點成焦點
甄敏芳貼出照片後，藝人蘇永康隨即在留言區寫下「女 妳終於大個啦⋯😂」，短短一句話即獲得51個讚好，成為整個帖文最矚目的留言。甄敏芳其後亦幽默回覆「玩泰大」，一來一回的互動令粉絲大感趣味。蘇永康以長輩口吻打趣，似乎暗示Jenny過往形象較為清純，今次突然性感示人令人驚喜。
甄敏芳從聲秀出道一直被封顏值擔當
甄敏芳憑TVB歌唱選秀節目《聲秀》出道，一直以清新文青形象示人，被封為節目「顏值擔當」。她過往在社交平台甚少展露身材，今次突然以泳裝示人，與過去的清純路線形成強烈反差。有網民留意到她近期健身成效顯著，腹部更隱約可見馬甲線，身形比出道時更加fit。
網民瘋狂留言稱Jenny靚過港姐選手
帖文一出，留言區即時湧入大量讚美，有網民直言「靚到上天花板😍 今屆啲香港小姐都唔夠你玩」、「正過FINAL FANTASY系列嘅女角色😍！靚到唔似真實」。亦有人笑稱「請問你的ig被Hack了嗎？需要報警嗎？」、「終於由清朝穿越成功到2026」，以幽默方式表達對其形象轉變的驚訝。不過亦有粉絲認為「你嘅強項係文青高貴氣質，突然出水著相有啲O嘴」，建議她毋須刻意轉型。
資料或影片來源：原文刊於新假期