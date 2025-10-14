甄敏芳Jenny獲張敬軒親自指導 蘇永康1原因「俾激死」網民爆笑
TVB歌唱選秀節目《聲秀》戰況愈趨激烈，被封「顏值擔當」的參賽者甄敏芳（Jenny）近日接連在社交平台發文，先後感謝兩位重量級導師張敬軒及蘇永康的悉心指導。不過，蘇永康的一句留言卻意外成為焦點，更引來網民熱議，究竟發生了甚麼事？
甄敏芳獲張敬軒親自指導
甄敏芳成功晉身《聲秀》9強後，今日率先在Instagram發文感謝張敬軒的指導。她寫道：「非常感謝軒公百忙之中都願意抽時間指導我哋，多謝軒公教我點樣用心唱歌，每一次都獲益良多！希望未來可以做得更好，我一定會繼續努力的。」她更感激蘇永康及Yoroko老師給予這個機會，形容能夠向偶像學習是「好夢幻、好不可思議」的體驗。
蘇永康神回覆引網民爆笑
不過，蘇永康在甄敏芳的貼文下留言卻令人意外，他寫道：「人哋把握機會專心學習，妳就睇明星…俾妳激死。」這句帶有調侃意味的留言立即引起網民關注，不少人都被蘇永康的幽默感逗樂。有網民留言表示：「遇到軒公已經係夢幻，仲要係喺呢個時間，遇到呢個階段嘅軒公，真係perfect moment，好羨慕你呢。」
甄敏芳抱病上陣獲蘇永康貼心照顧
原來甄敏芳早前曾抱病上陣參加《聲秀》比賽，她在另一篇長文中詳述了蘇永康如何貼心照顧她的經過。她透露在比賽前幾日突然發燒，完全出不到聲，當時感到非常無助。幸好蘇永康主動致電關心，更親自開車接她看醫生，全程陪伴並買飯和水給她。甄敏芳形容：「真係好感動，仲有師母，佢特登嚟車我返TVB，真係令我感受到一個家庭嘅溫暖，就好似喺香港有家人一樣。」她更感激地說這份家人的愛是她一生中最珍貴的禮物。
網民大讚師徒情深感人至深
甄敏芳的感謝文配上記錄照顧全程的影片，展現了她素顏抱病的真實一面，令不少網民都被這份師徒情深所感動。蘇永康回覆時溫馨地稱她為「傻女」，並叮囑她要保重身體。網民紛紛留言支持：「阿公好好，好感動啊」、「好好珍惜呢份愛」、「阿公好好jenny知感恩亦是可貴超喜歡jenny」。有網民更讚揚：「比人尊稱得阿公既幾位，人品都唔會差得去邊。」不少人都為這對師徒的真摯情誼而動容，紛紛為甄敏芳加油打氣。
圖片來源：[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期