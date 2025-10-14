甄敏芳Jenny獲張敬軒親自指導 蘇永康1原因「俾激死」網民爆笑

TVB歌唱選秀節目《聲秀》戰況愈趨激烈，被封「顏值擔當」的參賽者甄敏芳（Jenny）近日接連在社交平台發文，先後感謝兩位重量級導師張敬軒及蘇永康的悉心指導。不過，蘇永康的一句留言卻意外成為焦點，更引來網民熱議，究竟發生了甚麼事？