《聲秀》23歲甄敏芳表白蘇永康惹禍 被指「老牛食嫰草」女方急澄清真正原意

23歲澳門美女甄敏芳（Jenny）憑歌唱選秀節目《聲秀》人氣急升，昨日卻因為一張親密合照惹來滿城風雨。她於社交平台高調向導師蘇永康表達愛意，隨即引爆網民熱烈討論並質疑關係「唔單純」。面對外界揣測，女方親自回應關係。