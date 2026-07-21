《聲秀》23歲甄敏芳表白蘇永康惹禍 被指「老牛食嫰草」女方急澄清真正原意
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23歲澳門美女甄敏芳（Jenny）憑歌唱選秀節目《聲秀》人氣急升，昨日卻因為一張親密合照惹來滿城風雨。她於社交平台高調向導師蘇永康表達愛意，隨即引爆網民熱烈討論並質疑關係「唔單純」。面對外界揣測，女方親自回應關係。
甄敏芳上載合照 高調向恩師示愛惹誤會
事緣昨日甄敏芳舉行粉絲見面活動，期間竟然迎來意想不到重量級嘉賓。她在限時動態上傳了一張與恩師蘇永康並肩而立合照，相片中兩人笑容燦爛互動自然。不過真正令事件極速發酵，是她在相片配上一段極具遐想空間文字，高調寫上「Love youuu」並感謝對方一直以來疼愛與照顧，短短幾句字詞瞬間被網民大造文章！
甄敏芳長文澄清兩人長輩師徒身份
眼見輿論越演越烈，甄敏芳在網上發文為事件降溫。她直指外界完全誤會了該段文字真正意思，並強調蘇永康與師母一直視她如己出。她解釋自己孤身一人來港追夢，面對各種迷惘時全靠這對恩師夫婦悉心照顧，日常更會經常關心她飲食起居甚至帶她看醫生。她坦言：「佢哋喺我心目中係長輩、恩師嘅關係，甚至我都有講過當初佢哋係我香港嘅爸爸媽媽。」
網民質疑：邊有老牛唔食嫰草 甄敏芳大方回應
有網民直接轉發相關合照並留下尖銳評論：「邊有老牛唔食嫰草」，甚至有人翻出男方過往留言逐一檢視。對於種種負面聲音，甄敏芳無奈表示自己純粹想表達感恩之情：「收穫咗咁多嘅愛，係必須去表達，我嘅出發點從來都只係希望大家都知道阿公真係好好！」
蘇永康頻頻出動人情牌 為愛徒鋪排星途
翻查過去兩人互動紀錄，這段師徒情誼確實相當深厚。早前甄敏芳去泰國旅行並分享性感泳裝照時，蘇永康就曾以導師身分留言「女，妳終於大個啦⋯」，惹來極大迴響。
事實上阿公對學員可謂出心出力，不但曾於張崇德YouTube節目足足花了一小時分享培育新人計劃，更出動私下人情牌向朋友太太借衣服給「阿女」甄敏芳登台，甚至連選曲及燈光等細節都親自插手把關。他補充看中甄敏芳「手長腳長」適合佢本人發揮型像顧問創意，務求將學員優點放大。
圖片來源：[email protected]、YouTube@張崇德官方頻道 Peter Cheung Official Channel資料或影片來源：原文刊於新假期