甄澤權向高海寧表演魔術 近距離示範網民錯重點：太分心啦！
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高海寧早前出席好友甄澤權首個紅館魔術騷《”Once”甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》記者會，甄澤權在社交平台更分享一段Reels，向高Ling表演近距離銀紙穿窿魔術，高Ling全程配合畀足反應。不過影片曝光後，網民的「焦點」完全偏離魔術本身，令甄澤權忍不住公開呼籲觀眾專心睇魔術！
甄澤權表演銀紙穿窿 高Ling畀足反應
高海寧表示當年拍攝《街頭魔法王》時與甄澤權結緣，其後更曾在台慶節目中由對方協助下獨自完成魔術表演，自此二人成為好友。她坦言對方能成為首位華人魔術師在紅館開騷感到非常驕傲，更主動表示屆時願意上台擔任嘉賓，笑言希望甄澤權可以將她變成「矮Ling」。
網民「錯重點」發現高Ling太突出
影片中，甄澤權向高海寧表演經典的銀紙穿窿魔術，鏡頭全程close up紙幣，高Ling即時驚訝反應連連，不斷追問「點解嘅」、「個窿唔見咗」，表現得相當投入。面對網民的「錯重點」反應，發現身穿貼身剪裁高Ling太突出，甄澤權開玩笑回應：「大家可唔可以專心啲睇返魔術」。
高海寧與甄澤權因《街頭魔法王》結緣多年
高海寧與甄澤權的友誼始於合作拍攝《街頭魔法王》，其後兩人多次在不同場合合作，包括台慶魔術表演環節。高Ling曾在甄澤權指導下獨自完成整套魔術，令觀眾印象深刻。甄澤權近年積極籌備個人紅館騷，成為首位華人魔術師踏上紅館舞台，高海寧作為多年好友自然到場力撐，更表明不介意在演出中擔任嘉賓角色。
網民驚呼：太分心啦！
影片曝光後網民紛紛表示：「老實講，我對個魔術同埋銀紙一啲興趣都冇」、「完全冇留意個魔術」、「太分心啦！」，焦點全部落在高海寧身材太過搶鏡。另一邊廂亦有網友將注意力放在甄澤權的髮型上，討論其織髮造型，令整段魔術表演的討論完全跑偏。
圖片來源：magiclouisyan、IG@magiclouisyan、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期