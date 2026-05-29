甄澤權向高海寧表演魔術 近距離示範網民錯重點：太分心啦！

高海寧早前出席好友甄澤權首個紅館魔術騷《”Once”甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》記者會，甄澤權在社交平台更分享一段Reels，向高Ling表演近距離銀紙穿窿魔術，高Ling全程配合畀足反應。不過影片曝光後，網民的「焦點」完全偏離魔術本身，令甄澤權忍不住公開呼籲觀眾專心睇魔術！