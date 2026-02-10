東張西望丨甘詠寧追查包裹棄置事件 網民全錯重點指出：件白Tee好緊呀！
無綫王牌節目《東張西望》除了專門發掘社會奇聞，盛產美女主持亦是觀眾每晚追看的動力！繼多位「東張女神」彈起後，近期又有新面孔引起網民熱烈討論。今晚播出的一集，主持甘詠寧報導屯門一宗離奇的包裹棄置案，雖然案件本身夠晒荒誕，但不少網民卻「錯重點」，全被甘詠寧一身戰衣吸引住眼球，大讚她身形標青，絕對是潛力股！
屯門街頭變貨倉 警察變身速遞員？
今集《東張》的個案其實都相當令人嘖嘖稱奇。事緣屯門屯富路街頭突然出現大量網購包裹被隨意棄置，目測多達40至50件，當中包括花卉、食物及生活用品，成條街瞬間變成無人看管的「臨時貨倉」。報料人林先生接受甘詠寧訪問時表示場面極度誇張，於是報警求助。最搞笑的一幕隨即發生，警察到場後竟然要化身「速遞員」！由於包裹實在太多，警員不但要逐一檢查收件資料聯絡失主，警車更淪為貨車，前後裝了六七轉車幫手派貨。林先生懷疑事件涉及網購平台與物流公司的糾紛，導致速遞員發脾氣棄單。
緊身白Tee上陣 網民大讚：禾稈冚珍珠
雖然甘詠寧加入《東張》團隊已有一段時間，並非首次出鏡做主持，但今次在廠景採訪卻令她成為焦點！甘詠寧一件貼身白色Tee看似簡單的打扮，卻因為剪裁貼身，完美突顯了她玲瓏浮凸的線條。在鏡頭前，她致電報料人訪問，但網民的視線卻不自覺地被她的白Tee吸引。節目播出後，即有網民留言：「原來甘詠寧身材咁好」、「平時遮住晒睇唔出」、「件衫好緊身」、「又一位東張女神誕生」，紛紛大讚她樣子甜美之餘，更是「禾稈冚珍珠」，非常吸睛！
專業與美貌並重 社工背景加分
雖然網民焦點一度落在甘詠寧的衣著上，但她在採訪中的表現亦獲讚賞。27歲的她曾任職社工，面對鏡頭表現淡定，提問亦相當到位，成功引導受訪者講出重點。她在節目尾聲更提醒觀眾網購要小心物流陷阱，展現出專業一面。有樣有身材又有腦，難怪網民都話甘詠寧有潛力接棒做新一代「東張女神」，期待她未來有更多出鏡機會！
圖片來源：TVB、IG@phoebe_kam資料或影片來源：原文刊於新假期