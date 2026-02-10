東張西望丨甘詠寧追查包裹棄置事件 網民全錯重點指出：件白Tee好緊呀！

無綫王牌節目《東張西望》除了專門發掘社會奇聞，盛產美女主持亦是觀眾每晚追看的動力！繼多位「東張女神」彈起後，近期又有新面孔引起網民熱烈討論。今晚播出的一集，主持甘詠寧報導屯門一宗離奇的包裹棄置案，雖然案件本身夠晒荒誕，但不少網民卻「錯重點」，全被甘詠寧一身戰衣吸引住眼球，大讚她身形標青，絕對是潛力股！

屯門街頭變貨倉 警察變身速遞員？

今集《東張》的個案其實都相當令人嘖嘖稱奇。事緣屯門屯富路街頭突然出現大量網購包裹被隨意棄置，目測多達40至50件，當中包括花卉、食物及生活用品，成條街瞬間變成無人看管的「臨時貨倉」。報料人林先生接受甘詠寧訪問時表示場面極度誇張，於是報警求助。最搞笑的一幕隨即發生，警察到場後竟然要化身「速遞員」！由於包裹實在太多，警員不但要逐一檢查收件資料聯絡失主，警車更淪為貨車，前後裝了六七轉車幫手派貨。林先生懷疑事件涉及網購平台與物流公司的糾紛，導致速遞員發脾氣棄單。

緊身白Tee上陣 網民大讚：禾稈冚珍珠

雖然甘詠寧加入《東張》團隊已有一段時間，並非首次出鏡做主持，但今次在廠景採訪卻令她成為焦點！甘詠寧一件貼身白色Tee看似簡單的打扮，卻因為剪裁貼身，完美突顯了她玲瓏浮凸的線條。在鏡頭前，她致電報料人訪問，但網民的視線卻不自覺地被她的白Tee吸引。節目播出後，即有網民留言：「原來甘詠寧身材咁好」、「平時遮住晒睇唔出」、「件衫好緊身」、「又一位東張女神誕生」，紛紛大讚她樣子甜美之餘，更是「禾稈冚珍珠」，非常吸睛！

專業與美貌並重 社工背景加分

雖然網民焦點一度落在甘詠寧的衣著上，但她在採訪中的表現亦獲讚賞。27歲的她曾任職社工，面對鏡頭表現淡定，提問亦相當到位，成功引導受訪者講出重點。她在節目尾聲更提醒觀眾網購要小心物流陷阱，展現出專業一面。有樣有身材又有腦，難怪網民都話甘詠寧有潛力接棒做新一代「東張女神」，期待她未來有更多出鏡機會！

東張西望 東張女神 甘詠寧 27歲的甘詠寧報導屯門一宗離奇的包裹棄置案，面對鏡頭表現淡定。（圖片來源：TVB）
東張西望 東張女神 甘詠寧 甘詠寧採訪表現專業，獲網民激讚。（圖片來源：TVB）
東張西望 東張女神 甘詠寧 但有網民錯重點，大讚甘詠寧很吸睛！（圖片來源：TVB）
東張西望 東張女神 甘詠寧 甘詠寧被網民大讚樣子甜美，「禾稈冚珍珠」！（圖片來源：TVB）
東張西望 東張女神 甘詠寧 警察化身速遞員主動聯絡收件人，貼心服務令人感動。（圖片來源：TVB）
東張西望 東張女神 甘詠寧 警察彎身執包裹。（圖片來源：TVB）
東張西望 東張女神 甘詠寧 警車被用作暫放包裹的臨時倉庫，前後裝了六七車。（圖片來源：TVB）
東張西望 東張女神 甘詠寧 甘詠寧憑甜美笑容，成功入屋。（圖片來源：ig@misshkpageant）（圖片來源：IG@phoebe_kam）
東張西望 東張女神 甘詠寧 甘詠寧選港姐時，有網民覺得她似姚子羚。（圖片來源：ig@misshkpageant）
東張西望 東張女神 甘詠寧 甘詠寧選港姐的泳照好省鏡！（圖片來源：TVB）
東張西望 東張女神 甘詠寧 甘詠寧選港姐前是一位註冊社工，但係熱愛戶外活動，身材fit到漏！（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB、IG@phoebe_kam

