甜孫爺爺｜悼念89歲鍾景輝！TVB下周重播經典作 重溫太上皇風采

「戲劇大師」鍾景輝（King Sir）早前於家中睡夢中安詳離世，享年89歲，消息震驚娛樂圈。為悼念這位對電視界貢獻良多的巨擘，無綫電視（TVB）迅速作出安排，宣布將重播其2006年的經典溫情劇《甜孫爺爺》，讓觀眾能再次一睹大師的精湛演技。劇中他飾演的「太上皇」爺爺深入民心，究竟這部劇有何魅力，能成為TVB的悼念首選？