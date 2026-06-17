甜孫爺爺｜悼念89歲鍾景輝！TVB下周重播經典作 重溫太上皇風采
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「戲劇大師」鍾景輝（King Sir）早前於家中睡夢中安詳離世，享年89歲，消息震驚娛樂圈。為悼念這位對電視界貢獻良多的巨擘，無綫電視（TVB）迅速作出安排，宣布將重播其2006年的經典溫情劇《甜孫爺爺》，讓觀眾能再次一睹大師的精湛演技。劇中他飾演的「太上皇」爺爺深入民心，究竟這部劇有何魅力，能成為TVB的悼念首選？
TVB Plus下周一起重播！鍾景輝化身一家之主「太上皇」
為讓廣大觀眾能重溫King Sir的風采，TVB Plus（82台）已安排於下星期一（6月22日）起，逢周一、五晚10點半及周二、四晚10點35分，重播共20集的溫情劇《甜孫爺爺》。劇中，鍾景輝飾演一位年逾七十的退休中學校長文泰來，在家中地位超然，不單是一家之主，更是孫兒口中威嚴又慈愛的「太上皇」，角色設定極具發揮空間，盡顯其大師級的演技功架。
回顧King Sir演藝貢獻！創辦藝訓班孕育無數巨星
鍾景輝與無綫的淵源極深，自開台之初已緊密合作。他最為人稱道的貢獻，莫過於一手創辦「無綫電視藝員訓練班」，並親自擔任導師，為香港演藝圈孕育出一代又一代的巨星。除了作育英才，King Sir亦活躍於幕前，參演過多套經典劇集，包括《高朋滿座》、《律政強人》等，其角色不論是莊重嚴肅還是輕鬆詼諧，他都演繹得揮灑自如，無負「戲劇大師」的美名。
《甜孫爺爺》卡士強勁！鍾景輝大鬥夏雨劉愷威方力申
《甜孫爺爺》除了有King Sir擔綱演出，演員陣容亦相當鼎盛。劇中與他最多對手戲的包括飾演其兒子的夏雨，以及兩位孫兒劉愷威和方力申，還有陳秀珠等好戲之人。劇情圍繞著一家三代的關係與矛盾展開，鍾景輝飾演的爺爺與家人之間的互動火花四濺，時而溫馨感人，時而充滿喜劇感，細膩地刻劃出家庭生活的點滴，是King Sir眾多作品中一部極具代表性的溫情小品。
網民洗版悼念King Sir！留言大讚：永遠懷念戲劇大師
消息一出，網民紛紛在社交平台留言悼念，並對TVB重播《甜孫爺爺》的安排表示支持。不少觀眾表示期待重溫：「King Sir R.I.P.，你的作品會永遠留在我們心中。」、「《甜孫爺爺》好好睇！細個嗰陣晚晚追，終於可以重溫！」、「TVB今次做得好，重播係最好嘅致敬方式。」、「永遠的戲劇大師，感謝你為香港電視界帶來這麼多好戲。」、「一定會準時開電視支持！好掛住King Sir嘅演出。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期