田啟文伴星爺13年全靠一招 小學輟學做臨記到金牌監製 捱足47年終奪男配角

現年63歲的田啟文憑電影《雙囍》奪得台北電影獎最佳男配角，是他從影47年以來首個演技獎項。這位由臨時演員做起、曾為周星馳打理公司13年的資深電影人，擊敗庹宗華、金士傑等台灣戲骨封獎，半世紀的等待終於換來業界的正式肯定。