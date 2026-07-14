田啟文伴星爺13年全靠一招 小學輟學做臨記到金牌監製 捱足47年終奪男配角
田啟文在《雙囍》飾演嫁女父親重拾演員初心
田啟文透露當初接到台灣劇組邀請電話，第一反應竟以為遇上詐騙集團。但讀完《雙囍》劇本後，他被故事深深打動，連片酬都未談妥就決定接演。他在片中飾演一位樂天且情感細膩的香港父親「老吳」，坦言這個角色讓他「重拾當演員的初心」，即使少收酬勞也完全不介意。這次不用再演無厘頭綠葉，田啟文終於等到一個能讓觀眾重新認識他的角色。
周星馳身邊待了13年田啟文靠情商站穩腳跟
田啟文1996年加入周星馳的星輝海外公司，身份不只是演員，更是公司負責人之一，統籌業務拓展、藝人經紀、形象推廣和電影監製工作。周星馳出了名完美主義，但田啟文卻能在他身邊一待就是13年，直至2009年才離開，可見其情商與管理能力之高。影迷最熟悉的，是他在《少林足球》中飾演「每秒幾十萬上落」的三師兄，此外他亦曾參演2008年周星馳監製的日本電影《少林少女》。得獎後被問及會否向周星馳表示「拍你的戲都沒入圍，演別的導演的戲就得獎」，田啟文只笑說：「我還要活啊。」
16歲離家出走入行小學畢業後輟學幫補家計
田啟文的電影路始於最草根的起點。小學畢業後輟學幫補家計，看過邵氏電影《五毒天羅》後對娛樂圈產生極大熱誠，甚至跑去天台練蔡李佛拳。當上茶樓「腸粉部主管」後，他仍放棄穩定收入到麗的電視台當臨時演員，年僅16歲便選擇寄宿在電視台裡。為了多賺錢，他主動學做場記、劇務、服裝管理、化妝、剪接，第一部參與幕後工作的便是1979年經典武俠劇《天蠶變》。2019年他當上電影工作者總會主席，碰上香港電影產量新低、疫情封院等最艱難時期，仍敢公開向政府反映業界困境，選擇留在香港幫新導演監製、幫本土片找資金。
網民感嘆遲來的掌聲證明香港電影欠他一個機會
得獎消息傳出後，大批網民湧入社交平台留言祝賀。有網民感慨「47年先攞到第一個獎，香港電影真係欠佢一個機會」、「田雞由頭做到落尾，乜都識做，今日終於有人認」、「睇到佢講重拾初心嗰段真係眼濕濕」。亦有影迷將他與周星馳最新電影《女足》的AI特效作對比，留言指「再好嘅AI都演唔出田雞嗰種人生厚度」、「觀眾想睇嘅從來都係有血有肉嘅演出」。這座遲來47年的獎盃，在網民眼中不只是對田啟文個人的肯定，更是對所有默默堅守崗位的香港電影人的致敬。