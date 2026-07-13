田啟文從影47年憑《雙囍》首奪最佳男配角 台上一舉動惹全場爆笑

田啟文（田雞）從影47年，終於在昨晚（12日）舉行的2026台北電影節頒獎典禮上，憑電影《雙囍》首度奪得演技獎項，擊敗曾敬驊、庹宗華、朱軒洋及金士傑勇奪最佳男配角，上台一刻他掏出大疊A4紙扮照稿讀惹全場爆笑，收起道具後卻真情流露令人動容。