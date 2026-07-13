田啟文從影47年憑《雙囍》首奪最佳男配角 台上一舉動惹全場爆笑
田啟文台上掏出大疊A4紙全場爆笑後真情致謝
頒獎典禮因颱風巴威影響延期至昨晚在台北中山堂舉行，由資深女星苗可麗擔任主持人。田啟文上台領獎時先打趣稱「聽講大會沒有限制得獎者發言時間」，隨即從外套暗袋掏出一大疊A4紙，強調入行47年有太多人要感謝，全場哄堂大笑。不過田啟文隨後收起道具，改以真情流露方式致辭，首先展現強烈「求生欲」感謝妻子：「首先要多謝老婆跟家人，因為想要命長久，多謝老婆不能少。」公開向坐在台下的太太致謝。
田啟文點名楊貴媚為貴人笑言「出外靠貴媚」
田啟文在感言中特別點名感謝楊貴媚，透露自己來台前曾問老師有沒有機會拿獎，老師回答「你只要一個貴人就夠」，他笑言：「在家靠父母，出外靠貴媚，謝謝楊貴媚，你借給我的幸運，明年你肯定可以上台。」他亦向《雙囍》台前幕後致謝，自爆拍攝期間曾大改劇本，特別感激導演對他的無限包容。到後台接受訪問時，他在記者追問下提及周星馳：「我想讓他知道，我得獎了，要找我演。」被問會否向對方表態拍他的戲那麼久都沒入圍，他驚嚇回應：「我還要活啊。」
從影47年曾遭父母嘲諷長相不適合入行
田啟文在致辭尾聲將話題轉向父母，分享一段辛酸往事。他幽默自嘲當年父母極度反對他入娛樂圈，甚至被嘲「看看自己是甚麼長相」，認為他根本不適合這一行。然而正因不被看好，反而激發起他的叛逆心與鬥志，咬牙堅持走演員路至今。田啟文補充：「我不是叫大家不要聯父母說話，他們是反面教材。」他更豪言：「支持我的人我會繼續努力，反對我的人我會讓你們知道你們是錯的。」這個獎對他而言等待了近半世紀，他亦透露希望年底金馬獎能再下一城，笑言：「因為雙囍嘛！現在才一囍！」
網民感動留言讚田啟文實至名歸等了太久
消息傳出後，大批網民紛紛留言恭賀田啟文，不少人表示「等咗47年終於有獎，實至名歸」、「田雞真係好嘢，笑中有淚」，亦有網民被他感謝父母的一段觸動：「明明被睇死都堅持到底，呢種精神先係真正嘅演員」。有影迷翻出他過往在周星馳電影中的經典演出，感嘆「由配角做到攞獎，47年嘅堅持終於被肯定」，更有人期待他年底金馬獎能夠「湊成雙囍」。