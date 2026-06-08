晚吹｜193消失4個月回歸即亂講嘢 自爆炒美股驚人收入 金句連環爆笑全場

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV清談節目《晚吹－男人亂講嘢》明晚（9日）播出新一集，193回歸後即化身「名偵探」，一句話拆穿投稿人再次來信的真正動機。早前透過交友app認識女生的健身教練菠蘿傑，本以為關係有新進展，結果卻淪為對方的免費情緒垃圾桶，最終他一個決定令女生從此消失。

193回歸自爆炒美股收入多過返工

193闊別節目一段時間後正式回歸，灘叔即場關心他的「油牆假期」過得如何。193坦言：「呢段時間我嘅時區係美國，keep住玩美股，所以而家返番工，冇時間睇住，反而收入少左！」灘叔聽罷即笑問：「你係咪好想又唔番工！」193的坦率回應令全場氣氛即時升溫，亦為今集的爆笑基調定下伏筆。

菠蘿傑以為關係有進展結果慘變樹窿

今集重點是早前第二十五集曾投稿的健身教練菠蘿傑提供後續發展。菠蘿傑原本透過交友app認識一名女生，但對方一直只願在Pickleball場上見面，令他相當灰心。事隔多時，女生竟主動邀請菠蘿傑到Cafe見面，本以為是感情升溫的訊號，豈料對方約見面的真正目的，是向他傾訴自己與另一名男生的曖昧關係（situationship）。菠蘿傑頓時醒覺自己只是被當成免費情緒樹窿，於是決定向女生收費教Pickleball，拒絕再做免費教練，而對方亦從此再無聯絡。

Thor分析女生其實已釋出綠燈信號

主持Thor隨即拆解事件：「正常無啦啦點會同個教練講你situationship嘅嘢？」在場主持一致認為，女生主動約見面並分享私密感情狀況，其實已經向菠蘿傑釋出明確好感，只是他完全未有察覺對方的「綠燈」信號。灘叔和Helen亦表示認同，認為菠蘿傑錯失了一個大好機會，反而用收費教波的方式將對方嚇走。

193一句拆穿投稿人為免費禮品再來信

不過193卻提出截然不同的看法，他化身名偵探直接質疑投稿動機：「其實佢哋係三個月免費睇波到期，所以再send上嚟！咁都俾你哋諗到！」暗示菠蘿傑再次投稿的真正原因，可能只是為了領取節目的投稿人禮品。193更建議往後的投稿人可以親身上節目分享經歷，並霸氣表示：「最多俾個生啤公仔笠住你！」為投稿人的身份保密問題提供解決方案。

網民熱議菠蘿傑錯失良機兼被質疑動機

節目預告一出，不少網民已率先留言討論。有人認為菠蘿傑情商太低，「人哋主動約你出街傾心事，仲唔明係咩意思？」亦有網民笑言193的推理太過精準，「193做偵探好過做歌手」。更有觀眾表示期待新制度，認為投稿人親身上節目會令內容更加真實有趣，同時減少為禮品而「創作」故事的情況。

男人亂講嘢 193郭嘉駿 節目主持 193（郭嘉駿）（圖片來源：ViuTV）
節目主持 193（郭嘉駿）（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 節目主持 Thor（駱振偉）（圖片來源：ViuTV）
節目主持 Thor（駱振偉）（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 節目主持 灘叔（鄒凱光）（圖片來源：ViuTV）
節目主持 灘叔（鄒凱光）（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 193回歸繼續一齊亂講嘢！（圖片來源：ViuTV）
193回歸繼續一齊亂講嘢！（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 灘叔見193回歸，隨即關心他的「油牆假期」如何度過。（圖片來源：ViuTV）
灘叔見193回歸，隨即關心他的「油牆假期」如何度過。（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 灘叔聽後回應：「你係咪好想又唔番工！」（圖片來源：ViuTV）
灘叔聽後回應：「你係咪好想又唔番工！」（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 菠蘿傑與該名女生關係有所進展，對方主動邀請他到Cafe見面。（圖片來源：ViuTV）
菠蘿傑與該名女生關係有所進展，對方主動邀請他到Cafe見面。（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 Thor隨即分析：「正常無啦啦點會同個教練講你situationship嘅嘢？」（圖片來源：ViuTV）
Thor隨即分析：「正常無啦啦點會同個教練講你situationship嘅嘢？」（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 在場主持亦表示認同，認為女生其實已向菠蘿傑釋出「綠燈」，只是他未有察覺。（圖片來源：ViuTV）
在場主持亦表示認同，認為女生其實已向菠蘿傑釋出「綠燈」，只是他未有察覺。（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 193表示「最多俾個生啤公仔笠住你！」（圖片來源：ViuTV）
193表示「最多俾個生啤公仔笠住你！」（圖片來源：ViuTV）
男人亂講嘢 193郭嘉駿 193則提出另一個看法：「其實佢哋係三個月免費睇波（成功投稿人禮品）到期，所以再send上嚟！咁都俾你哋諗到！」（圖片來源：ViuTV）
193則提出另一個看法：「其實佢哋係三個月免費睇波（成功投稿人禮品）到期，所以再send上嚟！咁都俾你哋諗到！」（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 