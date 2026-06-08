晚吹｜193消失4個月回歸即亂講嘢 自爆炒美股驚人收入 金句連環爆笑全場

ViuTV清談節目《晚吹－男人亂講嘢》明晚（9日）播出新一集，193回歸後即化身「名偵探」，一句話拆穿投稿人再次來信的真正動機。早前透過交友app認識女生的健身教練菠蘿傑，本以為關係有新進展，結果卻淪為對方的免費情緒垃圾桶，最終他一個決定令女生從此消失。