晚吹｜193消失4個月回歸即亂講嘢 自爆炒美股驚人收入 金句連環爆笑全場
193回歸自爆炒美股收入多過返工
193闊別節目一段時間後正式回歸，灘叔即場關心他的「油牆假期」過得如何。193坦言：「呢段時間我嘅時區係美國，keep住玩美股，所以而家返番工，冇時間睇住，反而收入少左！」灘叔聽罷即笑問：「你係咪好想又唔番工！」193的坦率回應令全場氣氛即時升溫，亦為今集的爆笑基調定下伏筆。
菠蘿傑以為關係有進展結果慘變樹窿
今集重點是早前第二十五集曾投稿的健身教練菠蘿傑提供後續發展。菠蘿傑原本透過交友app認識一名女生，但對方一直只願在Pickleball場上見面，令他相當灰心。事隔多時，女生竟主動邀請菠蘿傑到Cafe見面，本以為是感情升溫的訊號，豈料對方約見面的真正目的，是向他傾訴自己與另一名男生的曖昧關係（situationship）。菠蘿傑頓時醒覺自己只是被當成免費情緒樹窿，於是決定向女生收費教Pickleball，拒絕再做免費教練，而對方亦從此再無聯絡。
Thor分析女生其實已釋出綠燈信號
主持Thor隨即拆解事件：「正常無啦啦點會同個教練講你situationship嘅嘢？」在場主持一致認為，女生主動約見面並分享私密感情狀況，其實已經向菠蘿傑釋出明確好感，只是他完全未有察覺對方的「綠燈」信號。灘叔和Helen亦表示認同，認為菠蘿傑錯失了一個大好機會，反而用收費教波的方式將對方嚇走。
193一句拆穿投稿人為免費禮品再來信
不過193卻提出截然不同的看法，他化身名偵探直接質疑投稿動機：「其實佢哋係三個月免費睇波到期，所以再send上嚟！咁都俾你哋諗到！」暗示菠蘿傑再次投稿的真正原因，可能只是為了領取節目的投稿人禮品。193更建議往後的投稿人可以親身上節目分享經歷，並霸氣表示：「最多俾個生啤公仔笠住你！」為投稿人的身份保密問題提供解決方案。
網民熱議菠蘿傑錯失良機兼被質疑動機
節目預告一出，不少網民已率先留言討論。有人認為菠蘿傑情商太低，「人哋主動約你出街傾心事，仲唔明係咩意思？」亦有網民笑言193的推理太過精準，「193做偵探好過做歌手」。更有觀眾表示期待新制度，認為投稿人親身上節目會令內容更加真實有趣，同時減少為禮品而「創作」故事的情況。