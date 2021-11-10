男神廚房｜譚俊彥自爆曾被女演員指控「鹹豬手」大方開名Do姐拍手叫好
無綫新節目《男神廚房》已播出5集，反應好一般，不過第4集譚俊彥做嘉賓竟令節目生色不少，因他在傾偈環節自爆曾被女演員指控「鹹豬手」，當年譚俊彥21歲，而女方只有19歲。譚俊彥仲大方公開女方是誰，令全場女嘉賓感愕然，Do姐就拍手叫好，話好鍾意譚俊彥的坦白。
撰文：東方新地 圖片：無綫電視影片截圖、[email protected]
《男神廚房》譚俊彥突圍而出
《男神廚房》第4集請來譚俊彥(Shaun)、周柏豪、陳柏宇與吳業坤上節目大展身手，身為餐廳老闆的譚俊彥一開始就被主持鄭裕玲（Do姐）睇高一線，最後他不負眾望，迷倒一眾女嘉賓成為票王。
變成爆料節目
譚俊彥在節目中下廚炮製的三文魚色香味俱全，女嘉賓試食時，黃智雯問他入行至今有沒有遇過難相處的女拍檔，估唔到譚俊彥答得非常大方爽快：「有！其實難相處係因為當時個女仔好細個，得19歲，我就21歲，有一場戲我就同佢有少少身體接觸，譬如我哋要結婚，咁我就攬咗過去，佢突然之間話：『你係咪想非禮我呀？』到依家講番佢都應該記得嘅，佢叫應釆兒。」
大方舉止獲Do姐讚賞
在場所有人都目瞪口呆，Do姐反應最大，興奮拍手話：「嘩！仲開埋名，我鍾意呀！」譚俊彥繼續用其溫柔的聲線說：「唔緊要唔緊要，我想講當時大家都好細個，大家都冇呢個意識，但最後依家都變咗好好嘅朋友。」Do姐對譚俊彥的三文魚讚不絕口，再聽埋譚俊彥開名爆料，最後好滿足咁話：「多謝你阿Shaun，我好開心！」
當年與應釆兒拍台灣劇
41歲的譚俊彥於00年出道，當年曾去台灣拍偶像劇《候鳥e人》，而女主角就是應釆兒，雖然他未有提及是哪一部作品，但在《候鳥e人》中二人飾演一對，少不免會有身體接觸，所以這劇的機會非常大。