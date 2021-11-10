男神廚房｜譚俊彥自爆曾被女演員指控「鹹豬手」大方開名Do姐拍手叫好

無綫新節目《男神廚房》已播出5集，反應好一般，不過第4集譚俊彥做嘉賓竟令節目生色不少，因他在傾偈環節自爆曾被女演員指控「鹹豬手」，當年譚俊彥21歲，而女方只有19歲。譚俊彥仲大方公開女方是誰，令全場女嘉賓感愕然，Do姐就拍手叫好，話好鍾意譚俊彥的坦白。

撰文：東方新地 圖片：無綫電視影片截圖、[email protected]