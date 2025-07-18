TVB有意開拍《男神配對》欽點周嘉洛丁子朗參賽 網民1原因秒反對！

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》早前掀起全城熱話，食髓知味的TVB今日（18日）驚爆有意添食，推出男神版！官方社交平台突然發文，直接點名力捧小生周嘉洛、丁子朗及吳偉豪擔任候選「男神」，向網民試水溫。消息一出即時引爆討論區，不過網民反應竟然不是一面倒支持，其中兩位男神更因感情狀況被強烈反對參賽，究竟TVB今次開拍計劃會否觸礁？