TVB有意開拍《男神配對》欽點周嘉洛丁子朗參賽 網民1原因秒反對！
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TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》早前掀起全城熱話，食髓知味的TVB今日（18日）驚爆有意添食，推出男神版！官方社交平台突然發文，直接點名力捧小生周嘉洛、丁子朗及吳偉豪擔任候選「男神」，向網民試水溫。消息一出即時引爆討論區，不過網民反應竟然不是一面倒支持，其中兩位男神更因感情狀況被強烈反對參賽，究竟TVB今次開拍計劃會否觸礁？
TVB官方突發文 欽點周嘉洛丁子朗吳偉豪
TVB的其中一個官方社交平台，今日（18日）下午突然引用內地網紅「南京紅姐」的金句發文，向網民公開收集意見：「來都來了，大家不如開心share下覺得邊個適合參加《男神配對計劃》？」帖文更附上周嘉洛、丁子朗及吳偉豪三位當紅小生的帥氣照片，明顯是為新節目試水溫，欽點三人成為潛在參賽者。此舉無疑是看準了前作《女神配對計劃》的成功，想複製熱潮，打造新一代「男神」，但沒想到此舉竟會引來網民極大反彈，討論區瞬間被留言淹沒，矛頭直指名單中的兩位人選。
《女神配對》收視高企 TVB有意開拍男神配對
這次《男神配對計劃》的傳聞並非空穴來風，全因前作《女神配對計劃》收視及口碑雙收，成功製造大量話題。節目播出後，成功捧紅了梁敏巧、葉蒨文、李芷晴、關嘉敏和羅毓儀五位女藝人，她們在節目中展現的真性情和與男嘉賓的互動，令她們人氣急升，工作機會接踵而來。TVB見戀愛真人騷節目有市場，自然想「食住個勢」，開拍男神版延續熱度。網民分析，TVB希望透過同樣模式，為旗下男藝人增加曝光率及「入屋」機會，打造出新一代的師奶殺手或少女男神，為劇集注入新血。
網民洗版狂轟 周嘉洛丁子朗齊被反對
雖然TVB雄心壯志，但網民對這份「男神」名單卻毫不賣帳，留言區瞬間變成反對大會，其中周嘉洛及丁子朗成為眾矢之的！不少劇迷都笑言周嘉洛不能參加，紛紛留言表示：「周嘉洛不可以，他是陳瀅的。」、「周嘉洛係屬於吳偉豪㗎！」將他在劇中的螢幕情侶形象無限延伸。
丁子朗被反對的原因則更為直接，有網民一針見血地質疑：「丁子朗唔係有女朋友嘅咩？」認為有伴侶的男藝人參加配對節目有欠妥當。除了反對聲音，亦有網民認真提出建議人選，當中羅天宇、張馳豪等人均被點名，希望TVB能聆聽民意，挑選真正單身的男神參加。
圖片來源：seesawsin、kalok_、IG@missjni、karl_ting、riccong資料或影片來源：原文刊於新假期