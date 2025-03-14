痞子無間道｜何沛珈換足7造型演技亮眼 不介意扮醜 1舉動超專業

TVB熱播劇《痞子無間道》今晚（14日）即將迎來大結局，已經進入白熱化階段嘅劇情亦引來唔少觀眾熱議！昨晚（13日）播出嘅最新一集更可謂係「真相大白」，皆因潔姨（車婉婉／何沛珈分飾）嘅身世終極公開，而年輕版潔姨（何沛珈飾）在劇中幾乎換足7個造型上陣大騷演技亦同樣備受關注！而何沛珈早前接受訪問時，更自爆拍《痞子殿下》與亡母留下極珍貴回憶……