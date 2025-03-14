痞子無間道｜何沛珈換足7造型演技亮眼 不介意扮醜 1舉動超專業
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TVB熱播劇《痞子無間道》今晚（14日）即將迎來大結局，已經進入白熱化階段嘅劇情亦引來唔少觀眾熱議！昨晚（13日）播出嘅最新一集更可謂係「真相大白」，皆因潔姨（車婉婉／何沛珈分飾）嘅身世終極公開，而年輕版潔姨（何沛珈飾）在劇中幾乎換足7個造型上陣大騷演技亦同樣備受關注！而何沛珈早前接受訪問時，更自爆拍《痞子殿下》與亡母留下極珍貴回憶……
痞子無間道｜何沛珈換足7造型上陣騷演技
港姐出身嘅28歲何沛珈（Roxanne）雖然2021年才開始拍劇，但已先後憑《新聞女王》及《反黑英雄》中的亮麗演出贏得關注。今次何沛珈再度迎來突破，除放下港姐包袱以「爆炸頭花面貓」造型上陣、首度飾演媽咪角色外，更在短短一集更幾乎換足7個造型出鏡，更在劇中歷盡情緒高低起伏，有仇恨、有淒涼、有熱戀等，獲唔少網民大讚有驚喜：「何沛珈演技真係越來越好！」、「幾想睇佢做打戲」、「出鏡時間雖然少，但已經好亮眼」、「換咁多造型好出色！」
痞子無間道｜何沛珈爆笑揭吻戲告吹原因
何沛珈接受訪問時，透露曾因爆炸頭造型被取笑，她笑言：「呢個造型其實係潔姨去做臥底時喬裝嘅造型嚟，最難忘係有一幕要我電關曜儁（Leo），咁我就單咗一吓眼，當時我都冇醒起自己係爆炸頭，搞到攝影哥哥拍我大頭時話影唔落手，好搞笑。」
何沛珈又笑言原本要為劇集獻出螢幕初吻，可惜最終卻因爆炸頭累事：「本身我同Leo有場咀戲，本身都做好心理準備要獻出螢幕初吻，點知因為我個假髮太大，郁少少已經遮晒個鏡頭，所以獻唔到。」
不介意扮醜 1舉動超專業
何沛珈又坦言不介意扮醜：「我覺得身為演員只要角色需要，無論係要瞓街、扮醜都應該要去做，更何況監製Andy對我有知遇之恩，我第一個正式踏入劇組嘅機會都係佢畀我。」
痞子無間道｜何沛珈自爆拍《痞子殿下》與亡母留下極珍貴回憶
何沛珈先後演出過Andy監製的《痞子殿下》及《寵愛Pet Pet》，何沛珈更感性謂，拍攝《痞子殿下》期間，留下了與亡母最珍貴的回憶：「我媽咪係喺我拍《痞子殿下》嗰陣時走嘅，當時我拎住張造型同佢講，你放心，有好多人好錫我，我一定會好好。」談到角色粗魯又聲大大，何沛珈笑言自己本身也很麻甩：「只係今次想做得再豪邁啲，我想像嘅潔姨係不拘小節，加上平時訓練都係同班男人一齊，所以應該比普通女人更加豪邁。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@hpgroxanne資料或影片來源：原文刊於新假期