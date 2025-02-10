痞子無間道 全集劇情劇透｜周嘉洛飾演古裝臥底捕快潛入壹將宮城
《痞子無間道》第一集 (02/10)費仁隱瞞阿媽投考捕快
費仁拿了母親辛媛潔買人蔘的錢買彩票，雖中獎卻丟失彩票。費仁見參加魯仁縣衙門捕快招募可獲紅包，遂偕義妹高強應徵。媛潔是醫師，長年照顧昏迷的高強之父高勳；費仁向媛潔隱瞞投考捕快。費仁、高強被捕長秦思朗派去保護出巡縣官，期間扮成老婦的符玲行刺縣官不遂，卻遇上費仁和高強，二人混亂間錯手導致縣官掉落山坡。費仁被新捕長黃佘指派潛入龍蛇混雜的「壹將宮城」尋找失聯細作，誤打誤撞下獲慕容恭梓帶入城；費仁甫入城卻被城民搶劫一空。
《痞子無間道》第二集 (02/11) 費仁被迫娶符玲
壹將宮城突然召開論壇，恭梓期間頂撞四大門派話事人之一般鬥。費仁被徐意門大家姐符玲認出，直指他是捕快；費仁、恭梓被拘禁於徐意門。高強潛入救走二人，卻被誤會是演員而被推上台；三人在台上亂演一通被識破遭到追捕，費仁、恭梓在混亂中把寶劍拔出。原來前掌門徐意說過拔出寶劍之人就要娶符玲，費仁、恭梓頓成未來姑爺。費仁不想娶符玲，着高強回去班救兵……怎料思朗聞訊大喜，並計劃大婚當日扮成賓客潛入，一舉剷平壹將宮城！
《痞子無間道》第三集 (02/12) 費仁、恭梓打擂台
符玲、費仁、恭梓都不想成親，徐意門頭馬范泰帥建議找壹將宮城最高領導人袁雨就定奪。袁雨就藉身邊的雲端和房伙薔傳令，符玲要於七天內決定和誰成親，沒被選中者要死，符玲若不嫁兩人都要死。費仁得知黃佘沒派接頭人，對恭梓產生懷疑和戒備。符玲要求費仁、恭梓打擂台，危急關頭媛潔來到叫停，同行者還有失憶兼失智的翰保。費仁隨恭梓往見般隆門話事人般鬥，方知翰保是般鬥請來偷徐意秘笈之人，恭梓誤將自己當成翰保才來接應……
《痞子無間道》第四集 (02/13) 費仁對合照失憶
符玲因戲班缺錢悶悶不樂，拜祭已故未婚夫大飛時遇到費仁。翌日，泰帥發現左臉穿了個血洞，想找出傷臉兇手，率眾搜查符玲的房間。媛潔見費仁的平安符在符玲房中，追問緣由，費仁卻沒有記憶，只記得今晨見符玲把金元寶藏入暗格。畫師繡繡向費仁、符玲等送畫，該畫竟是費仁、符玲、高強、恭梓與泰帥的合照。眾人毫無頭緒，決定到畫中的酒坊查看。原來昨晚五人不約而同來到酒坊買醉……眾人醉後離開酒坊時遇上繡繡，着她畫下畫像。
《痞子無間道》第五集 (02/14) 佐敦道長被懷疑是偷金賊
費仁、符玲、高強、恭梓與泰帥憶起昨晚同到爆血館賭錢，並以為贏得巨款。眾人逼符玲分錢，怎料回到符玲的房間卻發現元寶不翼而飛，原來五人於最後一局輸清光。般鬥召開論壇，說要抓偷金賊，五人方知金元寶是般鬥金庫的財物。五人最終查出真相，但期間出了意外，泰帥被弩箭射穿左臉。稈修宮的佐敦道長被懷疑是偷金賊；高強、恭梓發現二人昨晚喝醉酒後，誤打誤撞成了親……