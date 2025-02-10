痞子無間道 全集劇情劇透｜周嘉洛飾演古裝臥底捕快潛入壹將宮城

《痞子無間道》劇情故事大綱｜主角費仁(周嘉洛飾)與義妹高強(王灝兒飾)為工錢當上魯仁縣衙門捕快，新任捕長黃佘(曹永廉飾)派遣費仁深入三不管地帶壹將宮城，尋覓失聯細作。般隆門話事人般鬥(韋家雄飾)手下慕容恭梓(朱敏瀚飾)誤打誤撞，將費仁帶入壹將宮城。城內表面一片繁華，四大門派卻暗裡爭鬥。已故門主曾承諾誰能拔出寶劍，徐意門大家姐符玲(陳瀅飾)就嫁誰；費仁與恭梓糊里糊塗一同把寶劍拔出，成為兩大候選姑爺！四派互相搞局，幕後主腦陰謀不絕，細作身分謎團重重，費仁要做候選姑爺，衙門細作亦要繼續尋找，禍福難料…… 以下為大家整理第1至5集劇情重點：