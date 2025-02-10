痞子無間道｜6大必睇位 大玩食字爛gag 周嘉洛百變形象勁搞鬼
必睇位1｜喜感十足回憶殺
今晚首播的《痞子無間道》承接上一季的好口碑，竭盡所能搞笑的同時，繼續以深入淺出又多元的手法再度帶領觀眾體驗愛情！《痞子》第二季的必睇位，首當其衝的是各大傳媒均十分重視的「經典影視作品致敬位」，除了經典港產片《無間道》，還會惡搞大量其他中外經典劇集、以及本地／外國經典電影，保證令觀眾笑破肚皮的同時，同步墮入喜感十足的「回憶殺」。
必睇位2｜小角色「大改造」
第二大必睇位，是別具心思的人物造型，《痞子》系列其中一個重點特色，是除了主角以外，其他小角色均有鮮明的造型、性格，以及觸動人心的小故事；今季將會延續這個特色，透過有個性小人物讓觀眾繼續認識無綫新鮮面孔之餘、亦讓已成功入屋的綠葉透過劇中「大改造」送上驚喜。
必睇位3｜食字爛gag勁密集
第三大必睇位，是經過刻意設計的角色名及店舖名，除了「范泰帥（犯太歲，黃子恆角色名）」、「費仁（廢人，周嘉洛角色名）」，在新一輪官方發布的宣傳劇照中，若細心發現，不難發現「鳳紫池（奉旨遲）」、「般隆門（搬龍門）」、「徐意門（隨意門）」、「羅笙門（羅生門）」等食字爛gag；據知，這些已公布的食字gag名字只是冰山一角，待劇集正式出街後，每集都會有海量「食字gag」招牌／廣告／人名等元素湧現，希望觀眾輕輕鬆鬆睇劇之餘，亦能享受猶如photo hunt一樣的刺激感，而劇中「食字gag」的密集程度，絕對可以說是「睇少一眼都出事」，相當好玩。
必睇位4-6｜漫畫風、現代化元素、自嘲位
第四至第六個必睇位，分別是劇中「老是常出現的漫畫風」、「融入古代的現代化元素」及「啜核自嘲位」。第四個必睇位，單是觀乎官方宣傳海報已能看出端倪，在其中一張人物宣傳海報中，六大主角周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW、麥美恩及黃子恆分別以「半真人半AI」的特寫大頭樣現身，這點已充份展現「漫畫元素」在劇集畫面及劇情上的重要性。至於第五及第六個必睇位，則要留待劇集出街後才能作進一步剖析，總括而言，以上每一點既是必睇位亦是彩蛋，保證觀眾追看劇集時驚喜源源不絕。