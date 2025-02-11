痞子無間道｜ 童星吳熙兒爆金句「收嗲啦你」背景公開 仲拍過呢套劇
「賣花妹」小演員3分鐘搶鏡演出
同集還有三名演員先後彈出，分別是被讚相當適合搞笑的JW、抵死、夠現代味兼造型夠晒搶的「快腳熊貓」外賣仔李紹堅，以及飾演「賣花妹」的小演員吳熙兒。先說JW，昨晚「黃佘」曹永廉測試JW及家洛的卧底潛能一幕，JW被指責「做咩講晒啲劇情出嚟」後，回應了一句：「我驚你唔知我個心諗咩，所以我就講埋出嚟，咁如果你行開行埋，要去洗碗或者去茅廁，你都知道劇情去到邊度吖嘛」自嘲味濃；此話迅即掀動網民情緒，留言大讚啜核：「係咪有骨架？笑死我」、「驚你行開行埋唔知劇情最好笑」，並指演高強的JW夠晒放喜感十足。
童星吳熙兒爆金句「收嗲啦你」
至於「賣花妹」吳熙兒，則因為一句嘴gel gel又精靈的「收嗲啦你」爆紅，即晚已在網上引發「收嗲啦你」熱潮，網民除落力製作潛力圖，還大讚這位小演員有驚喜：「笑到肚痛，連個細路女都好好笑，收嗲啦你」、「賣花妹笑死我」、「有冇收嗲圖」、「��妹好熟口面」。
吳熙兒曾拍《飛常日誌》《婚後事》
原來是次並非吳熙兒首度拍劇，之前吳熙兒為Andy拍攝《飛常日誌》時，已憑一場爆喊戲成功吸引Andy注意，故《痞子》二話不說再找熙兒，Andy又謂由於拍攝期間覺得熙兒很可愛，故此後期還刻意加了不少戲份給她，認真有眼光。至於李紹堅，單是還原度十足的外賣衫，已令觀眾笑破肚皮。另一方面，吳熙兒曾拍《婚後事》做其中一位羅子溢及陳自瑤戲中女兒潘悅，其中吳熙兒第四集的代表場口是與爸媽逛超市揀茄汁焗豆。
網民諗起「你收嗲啦」火爆童
再者，網民亦聯想起經常講「你收嗲啦」嘅火爆童（童童）嘅經典金句！每次出現都有聲有畫面！對於劇情，網民普遍認為雖然未入戲肉又無厘頭，但由於有些場口及爛Gag足以令他們開心到笑出聲，加上又有不少集體回憶式的致敬及惡搞位，昨晚播出後收獲不少正評，網民：「好少劇集第一集已經咁好笑」、「本來我要趕飛機都睇埋先走」、「後生人做主角我最鍾意」、「難得有個古裝劇，還是無厘頭搞笑古裝劇」、「無厘頭得嚟又多梗」、「上一套好似無咁癲」、「古代劇場，現代故事」、「即係《搞乜鬼奪命雜作》」、「搞笑得嚟又有劇情，好睇」、「咁快做完一集，證明好好睇」、「在古代見到現代廣告，覺得幾得意」。