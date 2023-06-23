台灣#Me Too｜瘦子被爆曾性侵18歲女職員 受害人：當時有十人在場

台灣再有一名藝人被爆出疑似#MeToo事件，饒舌天團頑童成員瘦子疑曾在酒店強行拉女職員入房侵犯，期間房內10人在場目睹整個事發經過，受害者聲稱，瘦子事後更打她下體導致失去胎兒。瘦子得知事件後，隨即在社交平台表示：「我們要提告了」，並發出律師聲明。