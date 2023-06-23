台灣#Me Too｜瘦子被爆曾性侵18歲女職員 受害人：當時有十人在場
瘦子疑在酒店強行侵犯女職員
台灣一名資深傳媒人葛斯齊於6月21日開Live，在場有一名疑為受害者S小姐，在律師陪同下進行爆料直播，指控台灣饒舌團體頑童成員瘦子於17年前侵犯了她。S小姐憶述，17年前在制服酒店（制服店小姐會跳脫衣舞）上班時，當時的她正是18歲，那時候台灣知名籃球員王信凱帶著約10多名男性朋友到酒店。後來S小姐在休息間，他們從包廂裡走出來，王信凱突然指著S小姐說：「就是這個人。」她就被瘦子拉進房間，二話不說把S小姐的內褲脫掉，在沒有做任何防護措施的情況下強行進入體內。
S小姐指在場不止瘦子一人，包廂內有10多人，事後S小姐指，瘦子還問旁邊的人：「你要不要？」S小姐很堅定表示，自己不認識他們，也肯定那個是瘦子本人。S小姐在被侵犯的過程沒有大叫或是叫救命，最後自行離開房間，沒有流下半滴眼淚，因為害怕家人得知自己在酒店上班，而不敢發聲。直至最近不斷有#MeToo事件後，才勇敢發聲，只希望瘦子可以親自道歉。
翌日再碰面 S小姐被打至失去胎兒
S小姐接著說，瘦子翌日帶著3至4位朋友再到酒店，當時頑童其他的成員也在，瘦子一進來突然打她下體，導致大量出血，她稱被侵犯之前，已經與男朋友懷下胎兒，事後到醫院發現，孩子已經沒了。
瘦子：「我們要提告了」
直播完畢後，瘦子立刻在社交平台限時動態表示：「我們要提告了」，接著也發出律師聲明，指出S小姐等人未經合理查證下以片面之詞作出指控，嚴重踐踏了當事人瘦子的人格及名聲，也質疑該資深傳媒人不符媒體報導專業要求，並向S小姐提出刑事訴訟。
網民：「那時候瘦子還未出道」
網民對於直播半信半疑，有網民指出，瘦子19年前才出道，當時還不紅，有機會S小姐記錯人，加上S小姐沒有證據證明，難以讓人相信。
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