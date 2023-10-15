白日之下｜真人真事改編！重組傳媒揭發大埔護老院舍虐老事件
白日之下｜真人真事改編《明報》調查報導護老院虐待老案件
《明報》於2015年5月爆出連串報導，揭發大埔劍橋護老院虐待老人，要老人家赤身露體在院舍平台戶外等冲涼。雖然是一宗「電話報料」而起的調查新聞，記者第一次上樓埋伏，等了個多小時就已攝得老人被脫光的片段。不過記者取得最重要證據後，本來可以直接與護老院負責人對質，報道已完成，但記者與編輯商討出更有部署的策略。
真實版本深度調查過程曝光 獨家片段只是第一步
當時負責這宗新聞的記者蔡傳威，在兩年後出版的《獨家新聞解碼2》一書中，親自撰文記述採訪的細節，原來拍得獨家片段後，當時《明報》編輯部做了一個大膽的決定：先將「虐老片段」收起押後公開，多部署幾星期時間，用多角度進行深入的跟進調查，記者先「放蛇」入安老院，了解院舍內部設計，另一方面又在門口訪問家屬，了解家屬是否知道長者被安排戶外沖涼的內情，再深入探討院舍其他管理問題，最後才跟院舍負責人正面對質。編輯部集齊資料後，連珠炮發把新聞做成三大版，以「虐老」所外沖涼部分作頭版。
《白日之下》未有改編的部份，是《明報》編輯部決定將新聞在社交媒體上「引爆」，過往獨家調查報導都會選擇於報檔面世，但2015年的《明報》編輯部仔細考慮過後，決定把獨家片段剪輯，早在報紙出版前一晚的11點先放上臉書專頁，旋即引來大量網民分享及討論，再配合翌日的詳盡報道，結果收到最大的效果，接下來的數日，編輯部再將其他關於院社的材料公開，接連以「擠牙膏」方式令院社無法不承認虐老，成功引起社會甚至政府關注。
白日之下｜《明報》2015年「劍橋護老院」偵查報導曾獲多個新聞獎項
明報2015年刊出多篇獨家報道，包括偵查組去年5月〈長者遭脫光露天等冲涼〉報道，揭發大埔運頭街劍橋護老院漠視長者尊嚴，並涉違規經營超市，最終護老院院舍不獲續牌。
消委會公布「2015年消費權益新聞報道獎」，上述系列報道分別獲得「特寫組金獎」及「新聞組銀獎」。偵查組於2015年5月刊出〈長者遭脫光露天等冲涼〉報道，獨家揭發大埔運頭街劍橋護老院漠視長者尊嚴、要長者赤身坐在露天地方排隊等冲涼，又早作部署，調查出院舍涉嫌違規經營超市。除了消委會的嘉許，還包括香港報業公會「最佳獨家新聞報道」冠軍、「最佳新聞報道」亞軍，及中大新聞獎「最佳新聞獎（報章/雜誌）」大獎等。
《白日之下》入圍第60屆金馬獎五大獎項 余香凝興奮首度角逐影后
由天下一電影及劉鑾雄慈善基金出品，爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝、林保怡、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、龔慈恩、寶珮如、朱栢謙、朱栢康及許月湘主演，胡楓特別演出，鮑起靜友情客串，以記者工作為題材的電影《白日之下》，未上映先傳來重大喜訊﹗今日（3／10）第60屆台灣金馬獎公布入圍名單，《白日之下》一共獲得五項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷（Rachel）分別入圍最佳男、女配角，另外電影亦有份角逐最佳美術設計及最佳造型設計。第60屆台灣金馬獎將於11月25日舉行。
去年首次入圍金馬獎角逐最佳女配角的Jennifer，今年再下一城，憑《白日之下》記者曉琪一角首度獲提名金馬最佳女主角。Jennifer一直留守電視前，觀看網上直播入圍名單記者會，一聽到自己名字時候，Jennifer都忍不住流淚大叫：
「好開心，個人到而家都仲未平復，因為坐緊月，第一年可以坐定定喺電視旁睇金馬獎入圍名單直播。媽媽在我左邊，囡囡在我右邊，其實囡囡唔知發生咩事，但突然見到我哋好激動，媽咪錫我塊臉，佢又走過嚟錫我塊臉，我覺得呢刻係我人生十大最驚喜、開心的瞬間，加上有媽咪同囡囡同我一齊分享。亦都好開心保怡哥、Rachel、美術指導、造型設計等可以入圍，因為我真係極之喜愛這齣戲，雖然部戲喺香港未上映，但都希望可以藉今次入圍帶動大家入場及關注，了解下呢齣戲究竟想表達甚麼、留意緊甚麼事，係一個需要大眾關注嘅社會議題。雖然我知道坐月唔可以喊，但真係忍唔住激動到喊，我會努力坐月、積極修身，希望11月出席金馬獎時靚點，不會太肥同太腫。」
林保怡力爭最佳男配角
入行超過30年的Bowie，就迎來演藝生涯首個電影獎項提名，他憑戲中飾演殘疾院舍舍監一角，入圍今屆金馬獎最佳男配角，Bowie難掩興奮心情，他直言：
「今次入圍金馬獎當然開心，又演了這麼多年戲，雖然未得獎但都得到一啲認同。其實自己最近忙於運動、跑步，一直保持好體態，仲有實行斷食方法168中。而電影方面就會遲啲再拍戲，其實之前已經拍落四部戲，希望可以快啲面世。《白日之下》會在11月初上映，希望大家支持我們的創作，戲中除我以外，我覺得John哥姜大衛老師、胡楓老師等人都演得相當出色，新人都一樣好，所以今次獲提名有點意外，因為我們戲中的對手都很強，覺得大家的演技相當好，多謝大家。」
梁雍婷獲提名最佳女配角
另外戲中飾演院舍院友的梁雍婷，就獲提名最佳女配角，Rachel心情亦都非常激動，期待與劇組飛到台灣出席頒獎典禮及食鐵路便當，她說：
「首先多謝金馬獎評審嘅肯定，特別想多謝監製爾冬陞、導演簡君晋、編劇Iris同阿楓、《白日之下》所有演員及幕後整個團隊一齊共同創作咗一套別具意義嘅電影，希望到時公映觀眾會入場支持。特別想多謝飾演小明嘅周漢寧，多謝佢喺拍攝過程中同我一齊行呢段旅程。最後再一次恭喜Jennifer、保怡、Albert、陳巧倩、謝靄琳。期待去台灣食素鐵路便當！」
《白日之下》經已連續獲邀參與多個本地及海外的電影節，早前更被宣布成為第20屆香港亞洲電影節開幕電影，3場放映門票亦被搶購一空，極速售罄。電影即將於11月2日公映，影迷敬請期待﹗
《白日之下》第60屆金馬獎所獲提名如下：
最佳女主角－余香凝
最佳男配角－林保怡
最佳女配角－梁雍婷
最佳美術設計－潘燚森 謝靄霖
最佳造型設計－潘燚森 陳巧倩
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