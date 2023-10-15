白日之下｜真人真事改編！重組傳媒揭發大埔護老院舍虐老事件

《白日之下》電影改編自兩樁發生於香港的真實個案，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾護老院舍真相！故事集合了2002及2015發生於香港殘疾院舍的案件，戲中 「彩橋之家」虐待院友露天「等沖涼」的真人真事，真實案個案來自《明報》偵查小組揭露殘疾院舍監管問題的報導，當年記者潛入院舍、揭發內裡的非人道生活，沒有納入電影劇情的，還包括有關新聞於社交媒體曾經引起「大爆發 」這樁新聞你都可能分享過，以下為大家重組當年真人真事的採訪內幕及案情！