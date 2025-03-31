白雪公主真人版影評｜網民力數9大趕客位 女主角Rachel Zegler連環惹負評！
Rachel Zegler膚色成最大爭議
白雪公主原著「皮膚白如雪」的形象深入人心，不過迪士尼今次就選擇由拉丁裔演員Rachel Zegler出演「白雪公主」一角，從製作初期即引發激烈爭議，唔少網民都質疑「Snow White變Brown White」，亦係觀眾對《白雪公主》真人版最不滿的部分。
Rachel Zegler失言風波
Rachel Zegler向來都唔怕得罪人，除咗曾在社交平台爆粗鬧特朗普外，亦批評原版《白雪公主》動畫「觀念老舊」、稱白馬王子「像跟蹤狂」嘅言論等，引發軒然大波。連帶Gal Gadot收到死亡恐嚇的負面效應，使這一事件成為高度爭議焦點。
導演堅持選用Rachel Zegler
Rachel Zegler因其在《西城故事》中展現的出色歌唱與演技而備受矚目。她的唱功尤其受到讚譽，為這部歌舞片增添了亮點。導演馬克·偉柏（Marc Webb）因她的才華而選中她，認為她能為角色帶來新的詮釋。 真人版電影《白雪公主》中亦有少不了多個歌舞場面，無疑Rachel Zegler的表現不錯，在電影中大展歌喉。可惜，選角問題依然是觀眾「唔buy」的最大原因！
過度追求「政治正確」
迪士尼力推多元包容性，選用拉丁裔演員被部分觀眾批評為過度追求「政治正確」，犧牲經典角色特質。「Snow Woke」的諷刺稱呼廣為流傳，反映出傳統粉絲對此舉的強烈不滿，爭議程度僅次於膚色問題。
刪除白馬王子角色
電影中更移除白馬王子一角，並改以全新角色Jonathan（Andrew Burnap飾演）登場，而此角色在戲中並非王子及獵人，並強調白雪公主不再依賴王子嘅拯救。不過此改動被原版導演之子David Hand Jr.狠批為對迪士尼創始人的不尊重，引發粉絲對經典改編方向的激烈爭論。
七矮人改動惹侏儒症演員不滿
《白雪公主》中嘅7個小矮人向來都係劇情嘅一大特色，不過在今次嘅真人版中，迪士尼原本宣布唔會沿用原版設定，而係改為「多元化的魔法生物」，避免對侏儒症患者有唔友善影響。不過迪士尼嘅決定就遭到唔少侏儒症演員反對，就連《權力遊戲》演員Peter Dinklage都狠批「根本沒有解決任何問題」，最後官方就再宣布會保留部分小矮人角色。
劇情大改偏離傳統
新版強調白雪公主的獨立與韌性，並摒棄「王子救公主」的傳統設定，試圖迎合現代女性賦權趨勢。儘管此舉有一定支持者，但與經典童話期待不符的改動仍引發不少爭議，令唔少觀眾有感改到同原作相差甚遠。
票房口碑雙雙失守
電影開畫票房未達1億美元，於美國影評網爛番茄評分只得41%、IMDb僅1.6分的慘淡評分引發熱議。雖然負評不斷兼被稱為「迪士尼成人惡夢」，但這更多是結果而非原因，爭議性相對集中於具體改編與選角，而非純粹的票房數據。
宣傳策略失誤
迪士尼上映前突然減少宣傳、取消傳媒參與首映禮、延後預售票啟動，被認為錯失黃金時機。雖然此舉影響票房，但相較其他原因，爭議性較低，主要被視為策略失誤而非核心矛盾。