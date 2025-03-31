白雪公主真人版影評｜網民力數9大趕客位 女主角Rachel Zegler連環惹負評！

迪士尼真人版電影《白雪公主》於3月20日在香港上映，卻因票房與口碑雙雙失利而備受關注。全球開畫僅8730萬美元（約6.8億港元），遠低於預期，被批為「票房炸彈」。以下將9大原因按爭議性由高到低排序，剖析其失敗根源。