34歲白雲與前港男江俊霖離婚 疑因老爺奶奶不滿過份賣弄性感

擁有35E逼爆上圍的白雲與前港男江俊霖結婚，不過婚後依然不改性感本色，前年1月離開無綫後，白雲放上社交網的照片尺度愈見大膽。近日傳出白雲已離婚，有指她感到夫妻無法相處，曾返內地工作兼搬屋，老公江俊霖一度挽救婚姻但失敗，白雲回復單身繼續尋找尋於自己的愛情。