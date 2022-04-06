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34歲白雲與前港男江俊霖離婚 疑因老爺奶奶不滿過份賣弄性感

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擁有35E逼爆上圍的白雲與前港男江俊霖結婚，不過婚後依然不改性感本色，前年1月離開無綫後，白雲放上社交網的照片尺度愈見大膽。近日傳出白雲已離婚，有指她感到夫妻無法相處，曾返內地工作兼搬屋，老公江俊霖一度挽救婚姻但失敗，白雲回復單身繼續尋找尋於自己的愛情。

白雲 34歲的白雲於2016年嫁給前港男江俊霖。
34歲的白雲於2016年嫁給前港男江俊霖。（圖片來源：[email protected]
白雲 婚後的白雲仍然不改性感本色。
婚後的白雲仍然不改性感本色。（圖片來源：[email protected]

白雲性感相惹老公父母不滿

白雲於2016年與前港男江俊霖拉埋天窗後，並未修心養性做人妻，近年變本加厲在社交網上載性感照，有傳白雲發現與老公性格不合相處不來，而男方長輩對於白雲走性感路線更是非常不滿，意見分歧令白雲覺得與老公難以繼續走下去，婚姻關係未到7年已癢。

白雲 在白雲的社交網有海量性感泳衣照。
在白雲的社交網有海量性感泳衣照。（圖片來源：[email protected]
白雲 張張都意體撩人。
張張都意體撩人。（圖片來源：[email protected]

白雲情人節出po吐心聲

有指白雲想過新生活，為了避開老公一度北上工作，更搬離愛巢分居，不過江俊霖對白雲依然情深，想挽救這段婚姻，曾投其所好充當龍友為白雲影靚相，白雲亦曾心軟想回心轉意，不過最後關係修復失敗，白雲決心離婚。白雲在今年情人節更留言暗示：「單身的朋友們，沒關係，反正情人節還有幾個小時就過了。分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好。」又上載與友人討論愛情的截圖。

白雲 白雲曾一度避開老公，拒絕挽救婚姻。
白雲曾一度避開老公，拒絕挽救婚姻。（圖片來源：[email protected]
白雲 白雲不時在家中穿內衣拍照。
白雲不時在家中穿內衣拍照。（圖片來源：[email protected]
白雲 今年情人節單身宣言。
今年情人節單身宣言。（圖片來源：[email protected]
白雲 今年元宵節白雲再留言表示自己愛逃避問題。
今年元宵節白雲再留言表示自己愛逃避問題。（圖片來源：[email protected]

白雲好友全部封嘴

對於白雲去年已正式離婚一事，其圈中好友朱晨麗、劉溫韾及阮兒都有默契地封嘴。而白雲近年在社交網繼續狂po性感照，可以看到她非常享受單身生活，閒時放狗為樂，又不時發表單身言論。

白雲 白雲養了兩隻狗，離婚後終日弄狗為樂。
白雲養了兩隻狗，離婚後終日弄狗為樂。（圖片來源：[email protected]
白雲 白雲經常帶狗出外散步。
白雲經常帶狗出外散步。（圖片來源：[email protected]
白雲 白雲與阮兒是好姊妹，去年曾一起去酒店Staycation影性感床照。
白雲與阮兒是好姊妹，去年曾一起去酒店Staycation影性感床照。（圖片來源：[email protected]阮兒）

白雲作出性感宣言

一向走大膽性感風格的白雲去年曾在IG作出了性感宣言：「30歲之後，一天感覺像一秒。小時候，我很在意別人用異樣眼光看我的胸，在乎朋友說請穿寬鬆衣服和我們吃飯。我會自卑、聽話盡量掩蓋自己。But結果是：cutting不適合自己的衣服讓自己一秒身形壯碩，土味即現。最重要的是：性感是我的最愛，是我從骨子裏就有的東西。我卻要因為『這女人不檢點』這種屁話就拋棄自己。於是，現在，姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感。做自己是這個世界上最不丟人的事。」Po文一出便得了不少網民支持。

白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍

白雲入行已有十年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年遊戲節目《變身男 女 Chok Chok Chok 》中，擔任神獸天使「 講唔猿 」，但直到她在2017年劇集《 不懂撒嬌的女人 》中，飾演黎諾懿和唐詩詠之間的小三一角，才開始受到觀眾關注。

白雲入行已有九年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年 遊 戲 節 目《變身男女 Chok Chok Chok 》
白雲入行已有十年，首次出鏡是在錢國偉監製的2011年 遊 戲 節 目《變身男女 Chok Chok Chok 》。（圖片來源：[email protected]

最後拍的劇集《迷網》中她飾演「小紅」一角，和飾演楊明父親的姜大衞有不少對手戲，而她劇中穿著的紅色小背心造型，亦令人眼前一亮！

白雲劇中穿著一襲緊身背心，大晒逼爆的35E上圍和事業線，除了《 迷網 》外，白雲還有一部已拍攝的無綫劇《 逆天奇案 》尚未開播，將成為她最後一部告別作。
白雲劇中穿著一襲緊身背心，大晒逼爆的35E上圍和事業線，除了《 迷網 》外，白雲還有一部已拍攝的無綫劇《 逆天奇案 》尚未開播，將成為她最後一部告別作。（圖片來源：東方新地資料庫）
白雲在《迷網》中與飾演楊明父親司徒湛的姜大衞有不少對手戲。
白雲在《迷網》中與飾演楊明父親司徒湛的姜大衞有不少對手戲。（圖片來源：東方新地資料庫）
白雲早前在《 鐵探 》中扮演啤酒妹 Suki，與楊明亦曾合作過。
白雲早前在《 鐵探 》中扮演啤酒妹 Suki，與楊明亦曾合作過。（圖片來源：東方新地資料庫）
白雲去年曾主持一集 《3日2夜》 ，遊覽台灣澎湖，在節目中教人燒蠔。
白雲曾主持一集 《3日2夜》 ，遊覽台灣澎湖，在節目中教人燒蠔。（圖片來源：東方新地資料庫）
32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
（圖片來源：東方新地資料庫）
白雲自去年開設 YouTube 頻道《 雲游四海 》，推廣她最愛的自由潛水，以及她到各地旅遊時的點滴。
白雲自前年開設 YouTube 頻道《 雲游四海 》，推廣她最愛的自由潛水，以及她到各地旅遊時的點滴。（圖片來源：東方新地資料庫）

網民留言指其身材肥胖 白雲正面對抗網絡欺凌

白雲自2016年嫁給了前香港先生、現職建築師的江俊霖（見圓圖），成為幸福人妻，早前有網民留言指白雲「 好鬼肥 」，令她發了一篇千字文反擊，直言大家應該攜手一起對抗網絡欺凌。

白雲自2016年嫁給了前香港先生、現職建築師的江俊霖，成為幸福人妻。
白雲自2016年嫁給了前香港先生、現職建築師的江俊霖，成為幸福人妻。（圖片來源：東方新地資料庫）
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（圖片來源：東方新地資料庫）
32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
（圖片來源：東方新地資料庫）
白雲經常在水深7米的巨型「 金魚缸 」中練習自由潛泳，她直言愛潛水是因為在水中感覺更平靜更享受。
白雲經常在水深7米的巨型「 金魚缸 」中練習自由潛泳，她直言愛潛水是因為在水中感覺更平靜更享受。（圖片來源：東方新地資料庫）
32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
（圖片來源：東方新地資料庫）
32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
（圖片來源：東方新地資料庫）
32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
（圖片來源：東方新地資料庫）
32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
（圖片來源：東方新地資料庫）
32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
（圖片來源：東方新地資料庫）
32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
（圖片來源：東方新地資料庫）
32歲白雲《迷網》著小背心大騷逼爆35E上圍 正面對抗網絡欺凌
（圖片來源：東方新地資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、東方新地資料庫

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