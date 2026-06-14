前TVB咪神魔術片瘋傳 啤牌飛向胸前睇到嘩嘩聲 伏線太深無法破解！
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38歲前TVB「咪神」白雲（Snowy）向來以驕人身材及大膽作風見稱，早前一段她參與魔術表演片段在網上瘋傳，引發極高討論度。片段中魔術師將撲克牌飛向白雲胸前位置，火辣畫面令全場觀眾目瞪口呆，網民直言完全無法專心！
白雲受邀上台協助 伏線太深無法破解
片段中，台下觀眾先進行傳球環節，經過3次傳遞後球最終落在白雲手上，她隨即被魔術師「大陸高柏飛」邀請上台一同表演。白雲先從牌堆中抽出一張撲克牌，並用筆在牌面畫上記號作為標記。魔術師其後將該張啤牌撕開一角，把撕下的牌角交給白雲保管，為接下來的表演埋下伏線。當魔術師宣布即將把整疊啤牌飛向白雲身上時，現場觀眾即時發出嘩嘩聲，氣氛瞬間升溫至最高點！
魔術師揭曉謎底球內暗藏啤牌
魔術師完成飛牌動作後，隨即拿出早前傳球環節中使用的球體，當眾將球切開，內裡竟然藏著白雲最初抽出並做了記號的那張撲克牌，與白雲手中保管的牌角完全吻合，魔術表演宣告成功。不過整個過程中，白雲身穿低胸裝展現深長事業線，火辣身材在鏡頭前晃動，令在場觀眾及螢幕前的網民都大感「分心」，注意力完全無法集中在魔術本身！
網民爆笑留言：唔得閒睇啤牌
影片在網上流傳後，大批網民留言直呼「眼睛都不知道要看哪裡」，亦有人留言「我睇果時都覺得好神奇」、「眼睛真係不能移動」，更有網民坦言「唔得閒睇啤牌」，表示整段影片的焦點完全被白雲的身材吸引。雖然魔術師的表演獲讚「神奇超卓」，但從網民反應來看，白雲的存在感明顯壓過了魔術本身的精彩程度。
圖片來源：IG@snowybai資料或影片來源：原文刊於新假期