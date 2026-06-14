前TVB咪神魔術片瘋傳 啤牌飛向胸前睇到嘩嘩聲 伏線太深無法破解！

38歲前TVB「咪神」白雲（Snowy）向來以驕人身材及大膽作風見稱，早前一段她參與魔術表演片段在網上瘋傳，引發極高討論度。片段中魔術師將撲克牌飛向白雲胸前位置，火辣畫面令全場觀眾目瞪口呆，網民直言完全無法專心！