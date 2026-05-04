百日女團｜沈殷怡Shirley組女團崩潰爆喊！被節目組指控1樣嘢：我好委屈

ViuTV實況娛樂節目《百日女團》自2026年4月底開播以來話題不斷，兩位年過30歲的藝人沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）組成限定女團「PAWS」，挑戰100日內由零開始的追夢旅程。不過在最新播出的第6集中，兩人卻面臨史無前例的公關與心理危機！面對製作組的嚴厲質疑，一向堅強的Shirley竟然在鏡頭前情緒崩潰，當場淚灑會議室，瞬間引發全城競猜背後究竟發生甚麼事？