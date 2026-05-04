百日女團｜沈殷怡Shirley組女團崩潰爆喊！被節目組指控1樣嘢：我好委屈
挑戰五千粉絲觸發百日女團公關災難
事件的導火線源於一個極具挑戰性的社交平台任務。製作組要求PAWS在未公開真實身份的情況下，必須在限期內為官方IG帳號累積達5,000名追蹤者。然而截至12月中旬，帳號竟然只有慘淡的127個Followers，進度嚴重落後直接令團隊陷入極度焦慮。由於初期只能發布AI生成的剪影影片，加上缺乏宣傳渠道，兩位成員在經營上顯得束手無策，這種無力感最終演變成製作組與藝人之間的巨大信任危機。
沈殷怡Shirley會議情緒崩潰爆喊
眼見進度停滯不前，製作組在檢討會議上直指兩人似乎對目標缺乏信心，甚至質疑她們未夠投入。這番話猶如一把利刃，直接刺中Shirley的死穴。面對努力被質疑的殘酷現實，Shirley在會議中途情緒全面失守，委屈得淚水決堤。她坦言自己為了兼顧密集的跳唱訓練和日常工作，已經將休息時間壓縮到極致，甚至連朋友聚會都全部推掉，只為專心閉關練習，因此當聽到被指責不夠努力時，內心的委屈瞬間爆發。
徐㴓喬Asha挺身而出化解溝通危機
在這場令人膽戰心驚的信任危機中，拍檔Asha展現出極強的情緒智商與團隊精神。眼見Shirley陷入崩潰邊緣，Asha主動提議與製作組進行深度坦誠的對話，堅決不讓誤會繼續發酵。她不僅在會議上全力安撫拍檔情緒，更擔當起雙方溝通的橋樑，成功讓製作組明白她們在鏡頭後默默付出的隱藏心血。經過一輪激烈的交鋒與剖白，雙方終於解開心結，重新調整訓練時間表，為接下來的韓國修行終極考驗打下強心針。
製作組與PAWS成員真情剖白
對於這次引發熱議的爆喊事件，當事人Shirley在節目中邊哭邊吐露心聲：「你可以覺得我做得不好，或者你覺得我還不夠好，但如果你覺得我不努力，我會覺得很委屈！」而Asha亦在事後感性地表示：「我很想讓她（Shirley）知道我們開這個會，我會站在你那邊，你有需要的時候，你可以靠我！」至於製作組方面亦作出正面回應，坦承之前可能缺乏溝通：「我們將整個行程探討了，進步是需要時間的，急不來的。」最終官方社交平台亦順利改名為「ViuTV家庭的PawsWeAre」，正式官宣兩人身份。