百日女團6-10集預告｜PAWS赴韓4大地獄特訓全面曝光 挑戰極限1度爆喊崩潰！
一文看清百日女團6-10集預告：
第6集（4日）：沈殷怡會議委屈爆喊揭製作組矛盾
節目第六集迎來首個重大危機，限定女團PAWS挑戰5,000名追蹤者目標一直未如理想，加上拍攝進度嚴重落後，令製作組與兩位成員之間漸生矛盾。徐㴓喬主動提議開會檢討，沒想到會議中途沈殷怡竟然委屈得淚灑當場，場面一度非常僵持！慶幸雙方最終能夠坦誠溝通解開誤會，繼續為目標努力，究竟她們最終可否順利完成5,000 Followers挑戰，令觀眾們都非常好奇。
第7集（5日）：徐㴓喬錄製團歌直擊心魔瞬間爆煲
來到第七集PAWS公開身分之後，兩人隨即展開一連串粉絲見面活動，首個重頭戲就是一連四站街頭Busking！與此同時她們還要從極度忙碌日程中抽時間錄製團歌《咬耳朵》。眾所周知唱歌一直是徐㴓喬最大心魔，如今要同一時間面對兩個極度考驗唱功的重要項目，即使她平時表現得再堅強，這次也承受不住巨大壓力而徹底爆煲，讓觀眾看得十分心痛。
第8集（6日）：百日女團赴韓特訓驚現衝出國際契機
第八集正式展開韓國地獄式修行，為了汲取更多養分，兩人首先從造型著手，化身百變韓國Idol！她們更要在街頭拉票爭取成為顏值擔當，過程中竟然意外發現PAWS有望衝出國際！不過講明是殘酷修行絕對不會輕鬆，她們迎來首個嚴峻試煉，必須在弘大進行跳舞Busking，並與當地知名舞團REVIVE X合作跳舞。可惜兩人在練習過程中頻頻甩轆，進度完全不似預期，令人捏一把冷汗。
第9集（7日）：弘大零下低溫公演震到發抖惹人憐愛
緊接第九集上演弘大街頭獻出第一次跳舞公演重頭戲，當晚韓國氣溫急降至零下十幾度，兩人在現場未跳先震，連自己都分不清是緊張到發抖還是凍到打冷震！完成這場膽戰心驚的試煉後，兩人參與了追星女粉生日應援準備，深深感受到粉絲不計回報付出。期間她們還嘗試了韓星大熱顏色測試，竟然意外發現自己活了30幾年卻對自身零了解，場面好笑！
第10集（8日）：韓國練習生標準模擬試鏡嚇怕徐㴓喬
第十集迎來韓國修行終極考驗，製作組聯同當地Idol學校進行一次極度嚴格模擬試鏡，完全以韓國練習生超高標準去評核PAWS！沈殷怡與徐㴓喬備受前所未有巨大壓力，徐㴓喬更再次淚灑現場，足見韓國偶像修羅場絕非浪得虛名。此外兩人在成團初期曾於廟街算命，這次來到韓國自然要體驗韓式算命，當問及PAWS究竟可以營運多少年時，結果竟然令她們大為驚訝，真相大白一刻絕對不能錯過。
預告釋出引發網民洗版式熱烈討論
《百日女團》最新預告片釋出後，隨即在各大討論區引發網民洗版式熱議。不少眼利網民看到兩人在韓國街頭震到發抖及落淚畫面，紛紛留言表示：「見到Asha喊到咁真係好心痛，韓國啲訓練真係唔係人做！」也有網民對於她們年過30依然勇敢追夢給予一面倒好評，直指：「30歲先搞女團真係好癲，但見到佢哋咁認真真係好感動」、「直接拉到爆燈支持啦，好過睇啲九唔搭八節目」。