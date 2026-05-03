百日女團6-10集預告｜PAWS赴韓4大地獄特訓全面曝光 挑戰極限1度爆喊崩潰！

ViuTV實況娛樂節目《百日女團》自播出以來話題不斷，沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）兩位年過30的女藝人毅然走出舒適圈，挑戰韓國殘酷偶像修羅場！兩人在極大壓力下罕見崩潰，多次淚灑現場。究竟這對限定女團「PAWS」能否逆襲成功？