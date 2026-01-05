《百萬人推理》定檔！5大必看重點 鄭伊健回歸挑戰新鮮角色拍燒腦推理劇
必睇重點1.鄭伊健挑戰新鮮角色拍燒腦推理劇
久違出演影集的鄭伊健，在《百萬人推理》中詮釋一位獨行破案警探陳家任，展現直覺辦案與精準槍法，更挑戰許多高難度動作場面。鄭伊健分享接拍原因時表示：「我在接拍的時候已經知道《百萬人推理》曾經入選金馬創投，看到劇本是關於『懸疑推理』的故事就相當感興趣，故事中融合了現代網絡生態、懸疑、推理和動作場面。」對於即將上線的影集，他更期待觀眾能「以不同的視角來觀看，會有不同的觀賞體驗」，讓人非常好奇這位港星如何在台劇中展現全新魅力。
必睇重點2.《華燈初上》原班製作團隊打造演員陣容強大
《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演親手打造，聯合金獎團隊監製陳志炫、吳孟謙以及製作人張雅婷，正是Netflix爆紅影集《華燈初上》的原班製作團隊。演員陣容更是星光熠熠，除了鄭伊健擔大旗外，還有婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙等實力派演員加盟。製作人張雅婷透露創作理念：「現在短影音的影響力真的很大，我們也有把網路創作者的心情、壓力與掙扎寫進《百萬人推理》的劇情裡，希望每一集不只是以犯罪案件為軸線，而是能讓觀眾一邊追劇、一邊產生共鳴。」
必睇重點3.男神鄭伊健聯同新世代演出跨世代合作
影集中鄭伊健將與台灣新世代明星婁峻碩、李霈瑜聯手調查「網路預言連續殺人事件」，故事設定相當切合時下社會，以網紅KOL作為切入點。首度與港星鄭伊健合作的婁峻碩興奮表示：「因為我從小就非常喜歡看港片也看了伊健哥的超多作品且都不只看一次，所以當時接到跟伊健哥合作的時候就是二話不說的答應。」他更分享鄭伊健私下的一面：「他私底下是超級像一個大男孩一樣，我們都可以聊很多的電動、遊戲等，伊健哥比我還愛打遊戲，讓我感覺他是一個很好相處、親近的大哥。」李霈瑜也激動表示：「因為看到偶像鄭伊健基本上就是真心誠意的熱血，這樣的機會與緣分真的很奇妙，誰也沒想過有這一天可以跟身與心距離都很遠的偶像共事，太夢幻啦！」
必睇重點4.神秘預言家巴巴女巫百發百中引網民瘋狂推理
劇中最大謎團就是神秘預言家「巴巴女巫」的真實身份，她戴著詭異面具從未露臉，但預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案。首支前導預告以百萬網紅魏炎在警局門口開槍示威並與警察對峙開場，卻被陳家任警官開槍反制，這場槍擊案在網路上掀起廣大討論，陳家任遭網友撻伐肉搜，還被同樣為百萬網紅的林廷佑「柚子」直播公審。而這一切皆與「巴巴女巫」的預言百分百命中，引起科偵隊女警李欣屏注意，驚覺這是針對網紅的連環殺人案，讓「巴巴女巫」瞬間成為網路熱門話題。
必睇重點5.鄭伊健動作場面寶刀未老58歲依然型爆
值得一提的是，58歲的鄭伊健在影集中有不少動作場面，在預告片中可見他跳上正在行駛車輛的車頭，十分考驗平衡力和膽量。監製吳孟謙大讚：「《百萬人推理》在題材上其實做了相當大膽的嘗試，而最讓人期待的，莫過於看到鄭伊健跟婁峻碩這兩位不同世代的偶像，首次在角色與表演上的碰撞與合作。尤其是伊健哥拔槍、追車那幾幕，老實說，帥到完全不講道理。」導演蘇文聖也期待觀眾能看見「兩個世代的碰撞、合作與和解，還有好久不見，帥了好幾個世代的鄭伊健」，讓人更加期待這位港星在台劇中的精彩表現。
網民熱議春節追劇首選期待跨世代推理大戰
《百萬人推理》定檔2026年2月12日正值農曆新年期間，成為春節追劇的熱門選擇。網民紛紛留言表示：「終於等到伊健哥拍台劇了，一定要追！」、「巴巴女巫的真實身份太好奇了，感覺會有大反轉」、「鄭伊健配婁峻碩這組合太有趣，跨世代合作一定很精彩」。劇集融合網紅生態、死亡預言、偵查推理與跨世代差異，透過網路風向的指引與世代相異的合作辦案，預料將引發觀眾在推理以外對跨世代差異、網路新生態的熱烈討論，成為2026年開年最受矚目的Netflix原創影集。