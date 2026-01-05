《百萬人推理》定檔！5大必看重點 鄭伊健回歸挑戰新鮮角色拍燒腦推理劇

Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》終於確定上映時間，將於2026年2月12日全球獨家上線！這部由「浩南哥」鄭伊健主演的燒腦推理劇，結合網紅生態、死亡預言與跨世代差異，創造出一個關於神秘預言家「巴巴女巫」的驚人真相。劇情講述知名網紅魏炎因違法攜帶槍械朝警方開槍，遭資深刑警陳家任反擊中槍命危，而這一切竟與能百分百預言死亡的匿名網紅「巴巴女巫」有關，引發百萬網民參與推理的熱潮。