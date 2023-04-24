記得香蕉成熟時

記得香蕉成熟時｜𡃁妹女神「婷婷」息影多年零走樣 齊重溫當年學生妹靚樣

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1993年電影《記得香蕉成熟時》描述青少年成長嘅困惑，以𡃁仔𡃁妹角度分析成長嘅性疑惑，當年上畫大受歡迎，票房都唔錯㗎！因此電影拍足三集，不過當年嘅主角鄧一君已經息影，偶然網民講起呢套電影，都不禁問到正妹女主角「婷婷」到哪兒？當年飾演婷婷嘅盧愛倫堪稱「國民初戀」，但係拍咗三套電影就收山冚旗，最近就流出盧愛倫嘅近照，相中嘅佢十足十食咗防腐劑，冇見咁多年竟然零走樣！

記得香蕉成熟時 當年嘅「婷婷」有無令你嗒糖呢？
當年嘅「婷婷」有無令你嗒糖呢？（圖片來源：《記得香蕉成熟時》截圖）

盧愛倫激罕近照見光 多年零走樣依然正妹

盧愛倫自從喺1995年拍完電影《救世神棍》後，好耐已經冇出現喺螢光幕前，好多觀眾都話掛住盧愛倫嘅靚靚樣，仲話好希望佢能夠再次參與演出咁話！雖然盧愛倫已經轉行唔拍戲，但最近就有粉絲分享左同佢嘅合照，盧愛倫雖然一把年紀，長相依然𡃁妹樣，眼仔碌碌，斜陰嘅瀏海完全襯托出佢青春嘅氣質，皮膚非常有光澤，身材依然苗條瘦削，睇得出真係保養得好好！難怪幅相流出之後，網民都感到非常驚嘆，大讚當年嘅「婷婷」仲係冰清玉潔、美若天仙，不愧為當年一眾少男嘅夢想初戀！

記得香蕉成熟時 盧愛倫長相依然𡃁妹樣，眼仔碌碌，斜陰嘅瀏海完全襯托出佢青春嘅氣質！
盧愛倫長相依然𡃁妹樣，眼仔碌碌，斜陰嘅瀏海完全襯托出佢青春嘅氣質！（圖片來源：資料圖片）

盧愛倫演出三部作品就收山 為前途歸隱娛圈升學

盧愛倫早年透過成為Yes雜誌嘅模特兒入行，初頭主要在無綫電視擔任兒童節目主持，早喺1993年拍攝《記得香蕉成熟時》就已經為人熟悉，成功迷倒90年代嘅少男，尤其是佢當年鄰家女孩嘅味道，皮膚雪白，笑容甜美，令人感覺小鳥依人好可愛。後來盧愛倫演出電影《記得香蕉成熟時》，飾演鄧一君「波仔」嘅初戀對象，經常怕怕醜醜嘅學生妹造型，簡直堪為巔峰，搞到觀眾嗒晒糖！

但盧愛倫喺1995年拍完電影《救世神棍》之後，就為咗學業退出娛樂圈，就算畢業回港之後都任職投資銀行，據消息指佢早在十幾年前結婚，並且生咗小朋友，同老公就喺加拿大求學時認識，生活甜蜜到漏！

記得香蕉成熟時 盧愛倫當年得得意意，迷倒唔少男生！
盧愛倫當年得得意意，迷倒唔少男生！（圖片來源：《記得香蕉成熟時》截圖）
記得香蕉成熟時 兩人勁有火花！
兩人勁有火花！（圖片來源：《記得香蕉成熟時》截圖）

盧愛倫為鄧一君小學同學

《記得香蕉成熟時》當年之所以咁受歡迎，連開三集口碑票房俱佳，原因就係在於鄧一君同盧愛倫互生情愫嘅感情線非常自然，兩人合作嘅時候勁有火花，睇到觀眾非常受落，當年兩人一度因此傳出緋聞！但鄧一君早年接受傳媒訪問指出，兩人之所以默契合拍，全因大家識於微時，同為小學同學，經常都有機會碰面，難怪合作埋位拍戲嗰陣，自然咁快入戲啦！

而香蕉仔鄧一君自言性格內向怕應酬不適合做娛樂圈，05年退出轉行投身保險業當理財顧問，話咁快已經晉升為分行經理同高級財務策劃師。

記得香蕉成熟時 藝人離開無綫有出路！15位轉行發展好過做明星成功例子
鄧一君自言性格內向怕應酬不適合做娛樂圈，05年退出轉行投身保險業當理財顧問！（圖片來源：東方新地資料庫）

一齊重溫當年「婷婷」學生妹靚樣：

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撰文：東方新地編輯部圖片來源：《記得香蕉成熟時》截圖、資料圖片、東方新地資料庫

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