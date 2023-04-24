記得香蕉成熟時｜𡃁妹女神「婷婷」息影多年零走樣 齊重溫當年學生妹靚樣
盧愛倫激罕近照見光 多年零走樣依然正妹
盧愛倫自從喺1995年拍完電影《救世神棍》後，好耐已經冇出現喺螢光幕前，好多觀眾都話掛住盧愛倫嘅靚靚樣，仲話好希望佢能夠再次參與演出咁話！雖然盧愛倫已經轉行唔拍戲，但最近就有粉絲分享左同佢嘅合照，盧愛倫雖然一把年紀，長相依然𡃁妹樣，眼仔碌碌，斜陰嘅瀏海完全襯托出佢青春嘅氣質，皮膚非常有光澤，身材依然苗條瘦削，睇得出真係保養得好好！難怪幅相流出之後，網民都感到非常驚嘆，大讚當年嘅「婷婷」仲係冰清玉潔、美若天仙，不愧為當年一眾少男嘅夢想初戀！
盧愛倫演出三部作品就收山 為前途歸隱娛圈升學
盧愛倫早年透過成為Yes雜誌嘅模特兒入行，初頭主要在無綫電視擔任兒童節目主持，早喺1993年拍攝《記得香蕉成熟時》就已經為人熟悉，成功迷倒90年代嘅少男，尤其是佢當年鄰家女孩嘅味道，皮膚雪白，笑容甜美，令人感覺小鳥依人好可愛。後來盧愛倫演出電影《記得香蕉成熟時》，飾演鄧一君「波仔」嘅初戀對象，經常怕怕醜醜嘅學生妹造型，簡直堪為巔峰，搞到觀眾嗒晒糖！
但盧愛倫喺1995年拍完電影《救世神棍》之後，就為咗學業退出娛樂圈，就算畢業回港之後都任職投資銀行，據消息指佢早在十幾年前結婚，並且生咗小朋友，同老公就喺加拿大求學時認識，生活甜蜜到漏！
盧愛倫為鄧一君小學同學
《記得香蕉成熟時》當年之所以咁受歡迎，連開三集口碑票房俱佳，原因就係在於鄧一君同盧愛倫互生情愫嘅感情線非常自然，兩人合作嘅時候勁有火花，睇到觀眾非常受落，當年兩人一度因此傳出緋聞！但鄧一君早年接受傳媒訪問指出，兩人之所以默契合拍，全因大家識於微時，同為小學同學，經常都有機會碰面，難怪合作埋位拍戲嗰陣，自然咁快入戲啦！
而香蕉仔鄧一君自言性格內向怕應酬不適合做娛樂圈，05年退出轉行投身保險業當理財顧問，話咁快已經晉升為分行經理同高級財務策劃師。
一齊重溫當年「婷婷」學生妹靚樣：
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