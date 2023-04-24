記得香蕉成熟時｜𡃁妹女神「婷婷」息影多年零走樣 齊重溫當年學生妹靚樣

1993年電影《記得香蕉成熟時》描述青少年成長嘅困惑，以𡃁仔𡃁妹角度分析成長嘅性疑惑，當年上畫大受歡迎，票房都唔錯㗎！因此電影拍足三集，不過當年嘅主角鄧一君已經息影，偶然網民講起呢套電影，都不禁問到正妹女主角「婷婷」到哪兒？當年飾演婷婷嘅盧愛倫堪稱「國民初戀」，但係拍咗三套電影就收山冚旗，最近就流出盧愛倫嘅近照，相中嘅佢十足十食咗防腐劑，冇見咁多年竟然零走樣！