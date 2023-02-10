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Anson Lo被屈拉二胡？疑以29字公開鬧爆：不要再私信叫我

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人稱教主的Mirror成員Anson Lo（盧瀚霆）粉絲（神徒）眾多，Haters數量亦有不少，兩方的角力經常在網上引起熱烈討論，近日更有疑似Anson Lo在IG上發布的限時動態截圖在網上瘋傳，內容為希望網民停止對他歌唱技巧的批評。

盧瀚霆 Anson Lo
Anson Lo盧瀚霆（圖片來源：[email protected]

疑似Anson Lo 以29字公開發洩

近日有網民於討論區上，以「教主：真的生氣了，不要再私信叫我拉二胡」為題，引起網民熱烈討論，有網民更上載一張疑似由Anson Lo發布的限時動態截圖，圖中以黑底白字打上29字：「 真的生氣了，不要再私信叫我拉二胡。我不知道是誰發起的，但真的夠了」，但這內容卻未能於Anson Lo的個人官方Instagram上找到，疑似是由網民改圖而成。

盧瀚霆 Anson Lo
網上流傳的截圖，並不能在Anson Lo的IG上搵到。（圖片來源：LIHKG討論區）

Anson Lo演唱片段被截成「拉二胡」

這件事起源於Anson Lo在2022年11月中和鄭欣宜一起，於亞洲國際博覽館Arena舉行《拉闊音樂會神の拉闊鄭欣宜x 盧瀚霆》演唱會，當時二人曾經合作表演了一曲《青春頌》，其中Anson Lo為鄭欣宜作出和音的片段於網上瘋傳，網民更踐踏Anson Lo的歌唱技巧，將其歌聲「大大力恥笑」為「拉二胡」。

盧瀚霆 Anson Lo
Anson Lo為欣宜作和音。（圖片來源：[email protected]
盧瀚霆 Anson Lo
結果被取笑為「拉二胡」。（圖片來源：Youtube @THE LOLOANSON x THE ONONEDAN）

應認清新聞發出的真確性

不少網民表示Anson Lo有「拉二胡」的技能，可謂多才多藝，對「教主」的稱號為當之無愧，亦有網民表示這樣批評Anson Lo是在「玩針對」，又指音樂本來就是不能夠客觀分析：「音樂依家野好主觀」，而各人明知是假消息一宗，亦會因為看到不同的回應，而感到興奮，繼續跟進娛樂新聞，所以網民表示應認清新聞發出的真確性。

盧瀚霆 Anson Lo
網民各持己見。（圖片來源：LIHKG討論區）
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有清醒網民指出「個story假㗎喎」。（圖片來源：LIHKG討論區）
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網民相信教主唔會咁講嘢。（圖片來源：LIHKG討論區）

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撰文：東方新地（部份內容轉載自SundayMore）圖片來源：[email protected]、LIHKG討論區、Youtube @THE LOLOANSON x THE ONONEDAN

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