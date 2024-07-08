盧瀚霆

盧瀚霆Anson Lo生日無人機匯演創紀錄 仲勁過多啦A夢？

最新娛聞
東方新地

廣告

7月7日是MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo）的29歲生日，除了連續第三年提供免費往來尖沙咀和灣仔的天星小輪服務外，今年他的粉絲後援會更不惜耗資7位數金額，在西九文化區上空舉行了《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》，作為壓軸的慶祝活動！

盧瀚霆 Anson Lo 生日無人機匯演 獲讚勁過多啦A夢

這場名為《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》的活動，當晚8時30分在西九文化區上空舉行，匯演長達約12分鐘，創下首次由藝人歌手舉辦無人機匯演的紀錄，也是為Anson Lo慶祝生日的壓軸活動，有網民更大讚Anson Lo無人機匯演好睇過《100%多啦A夢&FRIENDS》！

無人機匯演準時在晚上8：30開始，警方指最佳觀賞區域約有2千5百人次，當匯演開始時神徒非常興奮，不時「嘩嘩聲」，又唱生日歌助慶。無人機匯演砌出Anson Lo剪映、盧瀚霆字樣、蛋糕及Anson Lo手繪的神徒公仔等等，神徒接受訪問時，直言由傍晚5時許已開始霸位，感謝歌迷會籌備是次活動，表示為偶像另類慶祝生日感興奮。

盧瀚霆 最佳觀賞區域約有2千5百人欣賞無人機匯演。（圖片來源：官方提供）
最佳觀賞區域約有2千5百人欣賞無人機匯演。（圖片來源：官方提供）
盧瀚霆 神徒接受訪問時，表示由傍晚5時許已開始霸位。（圖片來源：官方提供）
神徒接受訪問時，表示由傍晚5時許已開始霸位。（圖片來源：官方提供）
盧瀚霆 尖沙咀碼頭亦變成「教主碼頭」，有多個大型廣告位供神徒打卡。（圖片來源：官方提供）
尖沙咀碼頭亦變成「教主碼頭」，有多個大型廣告位供神徒打卡。（圖片來源：官方提供）

盧瀚霆被家書感動落淚 與逾二千神徒慶祝生日

中午12時，盧瀚霆現身尖沙咀麗晶酒店出席歌迷會生日派對，一連兩場逾二千神徒慶祝，期間他與神徒玩遊戲，被問及如何「稱呼」另一半時，台下神徒大叫「BB豬」，寵粉的Anson即席向神徒示愛：「BB豬！」他更向神徒表達心底話，多謝大家嘅支持：「因為我全靠你地嘅支持，先捱到今日！即使出面好多人誤解我，你地嘅留言成為我嘅鼓勵。」

來自世界各地神徒拍片向教主賀壽，而Anson Lo父母及家姐亦親手寫「家書」，當家姐提及兒時往事時，搞到教主「眼濕濕」：「點解我咁感動，因為成件事好有愛，因為家姐係一個內斂嘅人，佢好少咁講呢啲事，我睇完諗翻起以前細個嘅時候，同佢打打鬧鬧嘅回憶，我記得家姐細個好怕鬼，要捉埋我去壯膽。早排同家人食飯都交代健康，家姐佢喊咗成晚但又唔知可以做咩，真係好錫我。」

活動完結後Anson Lo接受訪問，他表示見到家人真情流露好感動，覺得佢地好大勇氣寫「家書」給他：「知道佢哋每日都好擔心我、Care我，所以好感動。今年生日願望係想神徒同家人都身體健康，因為大個咗知道健康嘅重要。今晚會同家人過一齊砌蛋糕。即將由2字轉3字，覺得唔會太大分別，隨時間過去會成熟啲，神徒都話冇咗以前嘅嘻嘻哈哈，可能係人大咗會沉穩咗、成熟咗。」

盧瀚霆 Anson Lo入場時全場尖叫，他逐一向Fans答謝：「我覺得今日唔似Fans聚會，因為要步入會場搞到好似婚禮。」（圖片來源：官方提供）
Anson Lo入場時全場尖叫，他逐一向Fans答謝：「我覺得今日唔似Fans聚會，因為要步入會場搞到好似婚禮。」（圖片來源：官方提供）
盧瀚霆 Anson Lo更即場與神徒全場大合唱《不可愛教主》。（圖片來源：官方提供）
Anson Lo更即場與神徒全場大合唱《不可愛教主》。（圖片來源：官方提供）
盧瀚霆 被問及如何「稱呼」另一半時，台下神徒大叫「BB豬」，寵粉的Anson即席向神徒示愛：「BB豬！」（圖片來源：官方提供）
被問及如何「稱呼」另一半時，台下神徒大叫「BB豬」，寵粉的Anson即席向神徒示愛：「BB豬！」（圖片來源：官方提供）
盧瀚霆 來自世界各地神徒拍片向教主賀壽，而Anson Lo父母及家姐亦親手寫「家書」，當家姐提及兒時往事時，搞到教主「眼濕濕」。（圖片來源：官方提供）
來自世界各地神徒拍片向教主賀壽，而Anson Lo父母及家姐亦親手寫「家書」，當家姐提及兒時往事時，搞到教主「眼濕濕」。（圖片來源：官方提供）
盧瀚霆 見到生日蛋糕有「My Life」造型翅膀，Anson Lo表現非常興奮，笑言想帶回家中。（圖片來源：官方提供）
見到生日蛋糕有「My Life」造型翅膀，Anson Lo表現非常興奮，笑言想帶回家中。（圖片來源：官方提供）
盧瀚霆 一連兩場歌迷會有逾二千神徒為Anson Lo慶祝。（圖片來源：官方提供）
一連兩場歌迷會有逾二千神徒為Anson Lo慶祝。（圖片來源：官方提供）
盧瀚霆 到生日會尾聲，Anson Lo逐一向神徒派「手幅」，歌迷近距離向偶像送上生日祝福。（圖片來源：官方提供）
到生日會尾聲，Anson Lo逐一向神徒派「手幅」，歌迷近距離向偶像送上生日祝福。（圖片來源：官方提供）

2,500神徒大合唱生日歌賀 Anson Lo 生日

這場無人機匯演長達12分鐘，展示出多個與Anson Lo生日主題「SoaR」相關的圖案，包括盧瀚霆的簽名、手繪的個人及粉絲公仔圖案等。這些圖案不僅是為了慶祝Anson Lo的生日，也象徵著粉絲與他一起勇敢地面對未來的挑戰，讓他的夢想能夠翱翔於世界之上。

現場雖然擠滿了人，但粉絲們的熱情絲毫未減，他們舉起手機拍攝這壯觀的場面，並不時發出驚嘆聲，共同唱起生日歌。Anson Lo則選擇與家人一起乘船出海，親眼觀賞這場精彩的無人機表演，Anson Lo其後於IG亦出post表示感謝神徒：「很幸福的一個晚上 #謝謝你們 #教父教母教姐都很開心」

盧瀚霆 無人機匯演將展示多個與Anson Lo生日主題「SoaR」相關的圖案，包括盧瀚霆的簽名、手繪的個人及粉絲公仔圖案（圖片來源：ig＠ansonlht）
無人機匯演將展示多個與Anson Lo生日主題「SoaR」相關的圖案，包括盧瀚霆的簽名、手繪的個人及粉絲公仔圖案（圖片來源：ig＠ansonlht）
盧瀚霆 Anson Lo與家人一起乘船出海，觀賞這場精彩的無人機表演（圖片來源：ig＠ansonlht）
Anson Lo與家人一起乘船出海，觀賞這場精彩的無人機表演（圖片來源：ig＠ansonlht）
盧瀚霆 Anson Lo其後於IG亦出post表示感謝神徒（圖片來源：ig＠ansonlht）
Anson Lo其後於IG亦出post表示感謝神徒（圖片來源：ig＠ansonlht）

網民：公道講句好睇過《100%多啦A夢&FRIENDS》

不少網民看完Anson Lo生日《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》的活動後，亦與早前全球首場無人機匯演《100%多啦A夢&FRIENDS》作比較，表示Anson Lo這次的生日應援活動更出色：「公道講句，anson lo個無人機表演精彩過多啦A夢嗰個多多聲」、「此情此景，叫旅發局情何以堪」、「係幾有心思」、「起碼睇到係乜先，上次嗰個勁多死位」、「咁又真係幾靚既」、「不得不承認係幾有水準」等。

盧瀚霆 全球首場多啦A夢無人機匯演《100%多啦A夢& FRIENDS》早前在尖沙咀星光大道上演，當中有多啦A夢經典法寶「隨意門」。（圖片來源：youtube＠TVB Kabayan）
全球首場多啦A夢無人機匯演《100%多啦A夢& FRIENDS》早前在尖沙咀星光大道上演，當中有多啦A夢經典法寶「隨意門」。（圖片來源：youtube＠TVB Kabayan）
盧瀚霆 仲有多啦A夢經典法寶「竹蜻蜓」。（圖片來源：youtube＠TVB Kabayan）
仲有多啦A夢經典法寶「竹蜻蜓」。（圖片來源：youtube＠TVB Kabayan）

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：ig＠ansonlht、youtube＠TVB Kabayan資料或影片來源：原文刊於NewMonday

熱門文章

 