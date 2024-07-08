盧瀚霆Anson Lo生日無人機匯演創紀錄 仲勁過多啦A夢？
盧瀚霆 Anson Lo 生日無人機匯演 獲讚勁過多啦A夢
這場名為《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》的活動，當晚8時30分在西九文化區上空舉行，匯演長達約12分鐘，創下首次由藝人歌手舉辦無人機匯演的紀錄，也是為Anson Lo慶祝生日的壓軸活動，有網民更大讚Anson Lo無人機匯演好睇過《100%多啦A夢&FRIENDS》！
無人機匯演準時在晚上8：30開始，警方指最佳觀賞區域約有2千5百人次，當匯演開始時神徒非常興奮，不時「嘩嘩聲」，又唱生日歌助慶。無人機匯演砌出Anson Lo剪映、盧瀚霆字樣、蛋糕及Anson Lo手繪的神徒公仔等等，神徒接受訪問時，直言由傍晚5時許已開始霸位，感謝歌迷會籌備是次活動，表示為偶像另類慶祝生日感興奮。
盧瀚霆被家書感動落淚 與逾二千神徒慶祝生日
中午12時，盧瀚霆現身尖沙咀麗晶酒店出席歌迷會生日派對，一連兩場逾二千神徒慶祝，期間他與神徒玩遊戲，被問及如何「稱呼」另一半時，台下神徒大叫「BB豬」，寵粉的Anson即席向神徒示愛：「BB豬！」他更向神徒表達心底話，多謝大家嘅支持：「因為我全靠你地嘅支持，先捱到今日！即使出面好多人誤解我，你地嘅留言成為我嘅鼓勵。」
來自世界各地神徒拍片向教主賀壽，而Anson Lo父母及家姐亦親手寫「家書」，當家姐提及兒時往事時，搞到教主「眼濕濕」：「點解我咁感動，因為成件事好有愛，因為家姐係一個內斂嘅人，佢好少咁講呢啲事，我睇完諗翻起以前細個嘅時候，同佢打打鬧鬧嘅回憶，我記得家姐細個好怕鬼，要捉埋我去壯膽。早排同家人食飯都交代健康，家姐佢喊咗成晚但又唔知可以做咩，真係好錫我。」
活動完結後Anson Lo接受訪問，他表示見到家人真情流露好感動，覺得佢地好大勇氣寫「家書」給他：「知道佢哋每日都好擔心我、Care我，所以好感動。今年生日願望係想神徒同家人都身體健康，因為大個咗知道健康嘅重要。今晚會同家人過一齊砌蛋糕。即將由2字轉3字，覺得唔會太大分別，隨時間過去會成熟啲，神徒都話冇咗以前嘅嘻嘻哈哈，可能係人大咗會沉穩咗、成熟咗。」
2,500神徒大合唱生日歌賀 Anson Lo 生日
這場無人機匯演長達12分鐘，展示出多個與Anson Lo生日主題「SoaR」相關的圖案，包括盧瀚霆的簽名、手繪的個人及粉絲公仔圖案等。這些圖案不僅是為了慶祝Anson Lo的生日，也象徵著粉絲與他一起勇敢地面對未來的挑戰，讓他的夢想能夠翱翔於世界之上。
現場雖然擠滿了人，但粉絲們的熱情絲毫未減，他們舉起手機拍攝這壯觀的場面，並不時發出驚嘆聲，共同唱起生日歌。Anson Lo則選擇與家人一起乘船出海，親眼觀賞這場精彩的無人機表演，Anson Lo其後於IG亦出post表示感謝神徒：「很幸福的一個晚上 #謝謝你們 #教父教母教姐都很開心」
網民：公道講句好睇過《100%多啦A夢&FRIENDS》
不少網民看完Anson Lo生日《Anson Lo & Sontos – SoaR 無人機匯演》的活動後，亦與早前全球首場無人機匯演《100%多啦A夢&FRIENDS》作比較，表示Anson Lo這次的生日應援活動更出色：「公道講句，anson lo個無人機表演精彩過多啦A夢嗰個多多聲」、「此情此景，叫旅發局情何以堪」、「係幾有心思」、「起碼睇到係乜先，上次嗰個勁多死位」、「咁又真係幾靚既」、「不得不承認係幾有水準」等。