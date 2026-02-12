Anson Lo單挑Avantgardey展示炸裂舞技 教主親回3字網民反應熱烈瘋狂洗版
盧瀚霆舞技炸裂完美同步Avantgardey
Avantgardey在社交平台發布與Anson Lo的跳舞片，並寫道「我哋同Anson Lo一齊跳OKP！」，片中可見Anson Lo與日本舞團成員一同挑戰她們的招牌舞曲OKP Cipher。向來以舞藝出眾見稱的Anson Lo，今次表現更是令人拍案叫絕，他與Avantgardey的節拍完全神同步，每個動作都精準到位，展現出專業舞者的水準。網民看後紛紛留言大讚，連電台DJ阿正都忍不住留言「嘩!好齊!勁」，足見這次合作的震撼程度。
教主親回好好玩網民瘋狂洗版
Anson Lo對這次合作同樣感到興奮，他在片段下親自回覆「好好玩！」，之後更轉載留言「This was so much fun!My pleasure to be dancing with you!」，展現出他對這次跨界合作的滿意程度。網民反應更是熱烈到爆，留言區瞬間被洗版，大家都對Anson Lo的舞技讚不絕口，有粉絲直言「教主舞王上身，舞技出眾，無得輸！」，亦有網民表示希望看到更多類似的合作。這次意外的合作片段，不但展現了Anson Lo的專業實力，更為即將到來的Avantgardey香港演出增添話題性。
陳凱琳腳踏高踭鞋挑戰OKP超搞笑
Avantgardey同日亦發布了與港姐陳凱琳(Grace)的跳舞片，並寫道「Miss Hong Kong Grace一齊跳舞。」不過Grace的表現就截然不同，由於她本身並非跳舞出身，加上腳踏超高踭鞋，所以只能用手部動作跟隨節拍。儘管動作有限，但Grace仍然努力配合，展現出港姐的專業態度。中途她突然喊停，然後神秘地取出一頂后冠，背景音樂隨即變為《香港小姐競選》主題音樂，瞬間從跳舞挑戰變身港姐，這個意想不到的轉折令全場爆笑。
港姐澄清非真后冠純粹玩票性質
Grace事後回覆傳媒查詢時表示，片中的后冠並非真正的港姐后冠，純粹是玩票性質的道具。她坦言「也好想去看她們的演出，可惜3月當天已有工作在身」，對未能親身觀賞Avantgardey的香港演出感到可惜。這次「另類」的尬舞挑戰，雖然Grace的舞技未能與專業舞團相提並論，但她的幽默感和創意卻贏得網民一致好評，大家都被她突然變身港姐的搞笑橋段逗樂。
網民熱烈討論期待3月香港演出
兩段跳舞片段發布後，網民討論度極高，不少人都對Anson Lo的舞技表示驚艷，亦有人被Grace的搞笑演出逗樂。有網民留言「教主真係舞王級數，同日本專業舞團都可以完美配合」、「Grace個轉身戴后冠真係笑死我」、「好期待3月去現場睇Avantgardey」。這次意外的跨界合作，不但展現了香港藝人的多元才華，更為Avantgardey即將於3月在麥花臣場館舉行的兩場《Avantgardey 2026 LET’S GROOVE!!IN HONG KONG》演出造足話題，相信屆時必定座無虛席。