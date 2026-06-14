Anson Lo一改勁歌熱舞形象 首搭雲浩影拍催淚MV 結局一幕睇到喊
Anson Lo聽Demo瞬間想喊決心挑戰悲壯曲風
《最後一個降落傘》由Terry徐浩作曲及監製，Wyman黃偉文填詞。Anson Lo透露自己收到Demo的一刻已經深受觸動，形容歌曲帶有濃烈的韓劇主題曲氛圍，那份悲壯感令他即時決定要挑戰這個風格。正因為這份直覺，他主動向Wyman提出要寫一首極度悲慘的情歌，最終Wyman以「降落傘」作為核心意象——如果飛機失事只剩一個降落傘，你會留給誰？Anson Lo形容：「情侶甜蜜鬥氣時嘅有趣對話，當你真正失去呢段愛情嘅時候，回想返就會顯得更加之痛。」
Cloud雲浩影首度正式合作飾演癌症女主角
Anson Lo特別邀請Cloud雲浩影在MV中飾演他的女朋友，兩人首度以情侶身份正式合作。MV講述二人原本是一對甜蜜戀人，無奈女主角不幸患上癌症離世，Anson Lo在喪禮場景中彈奏對方生前最愛的歌曲，以琴聲表達一輩子都無法忘記的深情。整個MV充滿虐心情節，從甜蜜回憶到生離死別的反差，令觀眾情緒被層層推進。
Anson Lo親自操刀劇本造型剪接展現極致執著
Anson Lo坦言自己出道多年一直堅持對作品保持高參與度，今次更是從劇本構思、造型設計到後期剪接都親力親為。他表示：「每一次嘅作品，自己係最知道自己想呈現啲咩面相、唔同嘅風格。我都proud of呢份執著。」為配合慢歌氛圍，他刻意在妝容、髮型、服裝甚至隱形眼鏡上都走向樸素，撇除平時華麗的跳唱形象，呈現出最純粹、最脆弱的一面。他更透露每一個MV的剪接都會親自走上剪接室與導演並肩修改，確保成品符合自己的想像。
網民睇完MV大讚演技進步催淚指數爆燈
新歌MV在YouTube發布後隨即引起網民熱烈討論，不少人表示「睇到喊晒」、「Anson Lo演技進步好多」、「同Cloud好有CP感」。亦有網民大讚Wyman的歌詞寫得精準到位，「降落傘呢個比喻真係聽完心都痛」。更有粉絲留意到Anson Lo在MV中刻意素淨的造型，認為「冇咗平時嘅華麗反而更加觸動人心」，紛紛期待他日後推出更多不同風格的音樂作品。