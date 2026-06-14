Anson Lo一改勁歌熱舞形象 首搭雲浩影拍催淚MV 結局一幕睇到喊

盧瀚霆Anson Lo一改以往勁歌熱舞路線，推出全新慘情歌《最後一個降落傘》，更首度邀請Cloud雲浩影擔任MV女主角飾演情侶，兩人上演一段癌症生死戀。黃偉文以「降落傘」比喻情侶間最殘忍的二選一假設，配合Anson Lo親自操刀的劇情式MV，催淚程度直逼韓劇級數。