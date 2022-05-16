盧瀚霆出道三年最艱難要面對流言蜚語 為追夢放棄讀大學 為城城Kelly伴舞
盧瀚霆坐花姐車去開工
盧瀚霆在YouTube頻道以「帶你一去工作」為題發佈新片，讓神徒了解其工作，同時同大家玩Q&A。工作的一天開始，盧瀚霆坐在經理人花姐的車前往開工，被花姐笑問幾時畀家用？他笑謂：「我覺得傳統畀家用方式太沒趣。」花姐表示不介意，指自己的人生就是沒趣，Anson Lo就表示希望親手煮飯給花姐，遭花姐拒絕話唔會接受。
盧瀚霆努力增肌增磅有成果
回應「神徒」關心其腰傷問題時，盧瀚霆表示腰傷其實已經好轉好多，但其實是與否與天氣有關，更笑指自己其實有「風濕」。另有「神徒」問疫情下如何保護自己？他直指自己有抗疫疲勞，掂任何物件前後都會消毒，說：「食飯前，我會飯盒、飯蓋同膠袋都要噴嘢，但最近就無咁過分緊張。」同時他大晒教母每天為他準備的愛心餐。
其後盧瀚霆談及增肥的原因，他表示自己一向都是瘦底，最瘦試過126磅，他想維持厚實的身型，所以決定增磅，坦言過程艱辛，要迫自己食好多餐。他透露由一月開始增肌，兩個月內體重成功增加142磅，至今已經成功增至146磅，十分成功。他每日堅持吃足夠的蛋白質，包括烚蛋、牛扒和雞扒，更會做運動，把身材練得更結實，線條更分明，同時依靠飲齋啡去水腫。
剖白入行3年辛酸 認做得不足 親講如何面對及處理被攻擊
盧瀚霆於凌晨12時45分完成工作，回到家時爸爸已在梳化睡著。有「神徒」問盧瀚霆出道三年多，最辛苦是甚麼？他說：「要說『辛苦』嘅話，面對一啲流言蜚語，誇張傳言同不實報道，呢啲最辛苦，影響到大家對你嘅人品、品行、道德同操守，每個人都唔想被誤會，我自己approach又唔會解釋啲乜嘢，或者澄清啲乜嘢，不如用自己推出嘅作品，令唔相信自己嘅人、誤信呢啲傳言嘅人，終有一日會對我刮目相看。」
至於有人問他如何看待失實的惡意留言？他說：「去年《調教你MIRROR》，好多嘢收埋喺心裡面，好唔開心咁，依家好多事情都睇開咗。好多人覺得Anson Lo每日活喺一個粉紅泡沫入面，好似每一日只同神徒同喜歡Anson Lo觀眾互動，好似忘記咗接受外界意見。其實呢啲資訊我一直收到，就住唔同內容及評論，我全部都有收到，即使當我自己唔睇，我心裡都知道有不足地方及做得唔好地方。」
從小成績優異 放棄學業追夢令家人擔心
盧瀚霆小時候在媽媽安排下，除學鋼琴，還要學毛筆書法、畫畫、游水、排球等，從小培養音樂興趣，為今日音樂成就埋下種子。小學，他就讀於天主教石鐘山紀念小學，中學畢業於保良局羅傑承（一九八三）中學(原名﹕保良局八三年總理中學)，該校屬於葵青區的BAND 1英文中學，是區內較有名氣的學校。在 2020 年度的香港中學文憑試中，Anson Lo 的最佳五科成績分別為5*、5、4、4、4，總共23分，最佳成績是中文科，報讀了香港城市大學的工商管理學士(商業分析)。
入到大學後，他參加了舞蹈學會，更發現自己十分喜愛跳舞，修讀了兩年後決定放棄學業，追隨自己的夢想，開始做伴舞及舞蹈老師。而在最新的影片中，他都表示自己做過最瘋狂的事便是放棄大學學位，去尋找自己的舞蹈夢想，亦表示當年事前並沒有和父母商量過這件事，令父母十分擔心，他向粉絲們表示父母是個尋求意見的好對象，有需要的時候可和他們商量。
人工低微堅持理想 事業出現轉機
剛開始工作時，盧瀚霆收入微薄，月薪只有港幣1,400元，但他沒有放棄，半年後收入已有過萬元，過程中更克服了種種難題，如家人的反對、生活困難等。早年，他曾為郭富城伴舞，亦在陳慧琳歌曲《打字機》MV中擔任舞蹈員。
幸運地，他在2018年李玟的演唱會中遇到當時ViuTV節目監製黃慧君（花姐），被她邀請參加《全民造星》，成為編號91號的參賽者，獲得「Eye catching idol」的名銜。同年5月，他在《全民造星》30強止步。2018年11月3日，他與11成員組成香港男子組合MIRROR，並正式出道。在2020年2月29日，他推出首支個人單曲《一所懸命》，並親自作曲，希望鼓勵粉絲堅定地追尋自己的夢想。
奪獎無數 歌影視導四棲發展
盧瀚霆一直努力工作，出道短短三年已經獲獎無數，2020年以個人名義出道即獲得第43屆第四十三屆十大中文金曲的新人獎金獎、叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的生力軍銅獎及新城勁爆頒獎禮的勁爆新人獎，橫掃新人獎。在2021年更獲得Mnet亞洲音樂大獎中的最佳亞洲新人（華語地區），以及2022年獲得Chill Club年度男歌手金獎兼年度之歌，展示了他在歌壇的人氣及實力。早前他更揚威海外，獲韓國大型音樂頒獎禮MAMA頒發「最佳新人亞洲歌手」，他把首個來自海外的獎項更轉贈爸爸媽媽。
除了歌手身份外，盧瀚霆還是一個演員，他參演過劇集包括《男排女將》、《大叔的愛》、《超感應學園》等，在《大叔的愛》中，他更和隊友呂爵安Edan合作，拍攝同性題材的劇集，而他演技更獲得觀眾的支持和認同，並在《觀眾在民間電視大獎》第五屆和第六屆，分別憑《男排女將》獲得民選最佳男配角，及《大叔的愛》獲得民選最佳男主角。
過去一年Anson Lo也嘗試拍攝電影《假冒女團》、《過時過節》，而有指他也即將會參演由英國導演Bizhan Tong執導的喪屍電影《Chungking Mansions（重慶大廈）》，與不同國家的演員合作，陣容鼎盛，同時他將拍攝ViuTV的新劇，劇集暫名為《百萬同居計劃》。另外，他已籌備下首新歌，挑戰做MV導演，相信未來他將以歌、影、視、導四棲同步發展。
入選全球百大俊男
盧瀚霆的五官分明，當他笑的時候給人一種很溫暖的感覺，加上舞技出色，令不少人深深陷入他的魅力中，在今年年頭，他入選了《全球百大俊男》，是MIRROR中第三個入圍的成員。
人氣急升被翻出舊情史 神徒支持：戀愛無分性別
盧瀚霆人氣急升後，被傳媒爆他在入行前、2016年曾承認出櫃，和舞蹈老師KaLok相戀，經常在IG放閃，父母由最初反對，到最後諒解，惟戀情短短維持兩年，同時亦有人翻出二人的親吻照。ViuTV當時回覆「Anson現階段專注工作，私人事不作回應。」之後盧瀚霆在社交平台安慰「神徒」﹕「我沒事，不用擔心我，繼續努力工作，繼續愛妳們每一位」以回應這件事。「神徒」紛紛留言力撐他：「支持，戀愛無分性別」、「佢開心就得」、「每個人均有權選擇自己的愛人」、「愛一向無分界限」、「支持每一個人去追求自己的愛，而且無需畏懼他人目光」。
Anson Lo與KaLok因合作排舞而認識，更曾一齊教跳舞，兩人直言曾因工作起爭執，因此最後決定各教上下半班，以避開爭拗。訪問中KaLok直言對Anson Lo一見鍾情，相反Anson Lo表示向來喜歡成熟型對象，當初曾覺得KaLok太似小朋友，但最後還是因KaLok的熱情追求而接受了他，不過Anson Lo也有讚KaLok好細心，識得照顧人。
曾因工作壓力爆煲情緒失控
在2021年5月MIRROR舉行演唱會前夕，由於盧瀚霆要上打拳堂，又要為演唱會錄音、試衫、練習，還要為《不可愛教主》錄音，以致身體疲勞不已，加上用聲過度，令聲帶發炎和結繭，當時他嘗試了不同的藥物及方法，最後用了類固醇也解決不了問題，但他用意志捱過這段時間。
完成了六場的演唱會後，他馬不停蹄地為電影《假冒女團》開工，每日睡眠時間只有一、兩小時，最高紀錄有70小時沒有睡覺，即使工作壓力很重，他仍選擇報喜不報憂，常常會自己承受所有壓力，希望靠自己嘗試去解決問題，這種性格亦令他壓力過大，他曾在《調教你MIRROR》中因情緒問題而大哭，令粉絲十分心痛。
慈父嚴母 在濃濃愛中成長
盧瀚霆是典型的巨蟹座，十分重視家庭，每逢家人生日、母親節和父親節均於IG貼相為家人慶祝。在不同的訪問中，他都表示家人一直是他最強的後盾，更多次感謝父母對自己的支持及關心。
早前他推出新歌《Megahit》，「神徒」在不同的地方租了燈箱廣告，而他的父母知道他工作太忙，未必能在所有的應援和廣告牌前打卡拍照，所以代替他走遍香港各區拍照。事後他於個人社交平台，直言感謝雙親的支持﹕「我能為你們做的，就是好好努力工作，珍惜眼前所有東西(當然包括好好儲錢養你們、教姐和Amber！)每一位神徒和我的教父、教母，我愛你們！」
雖然他和父母關係融洽，但他也有和父母爭執的時候。初中時，作為髮型師的爸爸曾經擅自剪短了他的劉海，結果他一個月沒有和爸爸說話。而媽媽則是一名「嚴母」，對他的學業要求很高，有時他會反駁媽媽的說話，令到媽媽十分生氣，更要「打手板」，不過他事後也有提到：「嗌交即是有溝通，有溝通關係自然就好!」現在他跟媽媽感情很好，曾形容對方是「全能型」，性格堅強獨立、理智，為他提供了很多工作上的意見，而且廚藝了得，將家頭細務打理得頭頭是道。
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