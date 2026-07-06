密謀萬人計畫！Anson Lo喜迎31歲生日 驚爆曾向花姐吐出「終極秘密」首度流出！
盧瀚霆與程人富互動默契十足猜動作秒殺全場
昨晚的《Amour ♡ Love L’Amour de la Fête 生日會》由小薯茄成員程人富擔任主持，兩人相識多年兼同為巨蟹座，一見面即「雞啄唔斷」。生日會首個遊戲環節，盧瀚霆做出「我愛你」、「浸浴」、「香噴噴」、《Rude Boy》等動作讓台下神徒猜，雙方默契十足，好幾次單單一個動作已被秒殺猜中。其後花車繞場環節，盧瀚霆近距離向神徒表達謝意，更溫柔安慰粉絲「唔好喊」，盡顯寵粉本色。
盧瀚霆感謝神徒三日陪伴坦言拋開所有煩惱
剛完成兩場澳門《KINGDOM》演唱會的盧瀚霆，接連返港出席生日會，與神徒見足三日。他坦言已完全充滿電：「呢三日我嘅生命係百分百充斥住神徒，完全冇咗工作呢回事，就好似同神徒一齊Vacation。」他又表示能清楚感受到大家在2026年仍然支持自己，「仲肯留低陪住我，所以呢三日係幸福感滿滿。」談及31歲生日願望，盧瀚霆表示覺得自己沉穩了不少，「好想靜靜地去做好自己嘅崗位，好想自己突破嘅一年。我好希望神徒打開歌單，可以喺任何情況都搵到一首歌啱佢哋隨時聽。」
後援會籌備半年動員300多人拍攝快閃跳舞影片
生日會壓軸環節，大螢幕播出後援會的神秘驚喜——動員300多名神徒參與的快閃跳舞影片。為了這份禮物，後援會特地找來盧瀚霆御用排舞老師Pang Pang與Dee Sir為神徒「加操」排練半年，練習《一所懸命》、《Mega Hit》及《Hey Hey OK!》的舞步，更以維多利亞港作為拍攝背景。盧瀚霆首次看到影片時驚訝不已，即時拿出手機拍下，並表示：「你哋幾時變晒舞王舞后？每次睇到呢啲生日祝福嘅影片，覺得世界都好大。」他更透露曾構思與神徒齊齊快閃跳舞，「幾年前我有同花姐講過，想做一個萬人dance challenge，希望將來有機會可以實行。」
神徒被教主寵粉舉動感動大讚幸福感滿瀉
生日會結束後，不少神徒在社交平台分享感受，紛紛表示被盧瀚霆的窩心舉動感動。有神徒留言「三日見面已經充滿電，教主真係最識寵粉」、「睇到快閃片自己都喊咗出嚟」、「31歲嘅Anson Lo更加成熟穩重，繼續支持」。亦有網民大讚後援會籌備用心，「300幾人練半年跳舞，呢份愛真係無人能及」，更有人期待盧瀚霆提及的萬人Dance Challenge能夠成真，留言區充滿歡樂與感動氣氛。