密謀萬人計畫！Anson Lo喜迎31歲生日 驚爆曾向花姐吐出「終極秘密」首度流出！

盧瀚霆Ansonlo昨晚現身亞博出席後援會精心籌備的31歲生日會，與神徒玩足全晚之餘，更首次看到動員300多名粉絲、歷時半年排練的快閃跳舞驚喜影片，當場驚訝直呼神徒變成「舞王舞后」，這份充滿愛與汗水的生日禮物令教主感動不已。