馬貫東《盲盒》罕有爆喊！｜因一隻餃子憶亡故公公婆婆 哽咽揭二人離世前最大遺憾

今晚（19日）播出的旅遊節目《盲盒鐵路遊》，一向形象硬朗的馬貫東竟罕有在鏡頭前真情流露，突然崩潰爆喊！原來他在旅程中因一隻餃子，勾起對已離世公公婆婆的思念，分享時更一度哽咽，令同行的陳懿德亦被感動到淚流滿面。究竟是甚麼往事與遺憾，令這位鐵漢如此感觸？