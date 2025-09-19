馬貫東《盲盒》罕有爆喊！｜因一隻餃子憶亡故公公婆婆 哽咽揭二人離世前最大遺憾
今晚（19日）播出的旅遊節目《盲盒鐵路遊》，一向形象硬朗的馬貫東竟罕有在鏡頭前真情流露，突然崩潰爆喊！原來他在旅程中因一隻餃子，勾起對已離世公公婆婆的思念，分享時更一度哽咽，令同行的陳懿德亦被感動到淚流滿面。究竟是甚麼往事與遺憾，令這位鐵漢如此感觸？
丁子朗馬貫東策劃驚魂「綁架」 陳懿德蒙眼尖叫嚇到跌倒
在今晚播出的集數中，製作組將「盲盒」玩法升級，除了天降盲盒宣布加碼前往中國最北的漠河尋找極光，更增設自駕遊任務。丁子朗與馬貫東更夾計為陳懿德（德德）炮製「驚喜」，精心策劃一場「綁架事件」。他們要求德德在完全蒙眼的情況下，跟隨二人前往一個神秘地點。由於眼前一片漆黑，加上丁子朗和馬貫東刻意營造的緊張氣氛，德德被嚇得花容失色，期間數度放聲尖叫，更一度驚慌到整個人向後跌倒，場面既驚險又搞笑。究竟這個令德德嚇破膽的「驚喜」是甚麼，就要留待節目揭曉。
馬貫東因一隻餃子觸景傷情 罕有爆喊淚灑漠河
與白天的驚嚇環節形成強烈對比，旅程的最後一晚氣氛變得相當感人。三位主持在風景如畫的北極村，一邊期待極光出現，一邊拿出寫滿心聲的明信片分享感受。輪到馬貫東分享時，他透露明信片是特意寫給天上的公公婆婆，原來是次東北之旅吃到的一隻餃子，令他憶起往事。他感觸地說，那隻餃子的味道，與小時候公公婆婆經常包給他吃的味道一模一樣，瞬間勾起所有回憶。談及與公公婆婆的深厚感情時，馬貫東開始忍不住情緒，淚灑當場，令身旁的陳懿德也一同落淚，場面非常動人。
馬貫東首談亡故公婆哽咽 揭二人離世前最大遺憾
馬貫東在節目中罕有地分享家庭往事，他解釋自己與公公婆婆關係特別好的原因：「細細個媽咪有啲忙唔得閒照顧我哋三姐弟，所以我同公公婆婆關係好好。」正因為自小由他們照顧長大，感情份外深厚。說到此處，馬貫東更一度哽咽，強忍淚水提及公公和婆婆離世前的一個共同遺憾，這番真情剖白不但令他自己淚流滿面，也讓在場眾人為之動容。到底馬貫東的公公婆婆有著怎樣的遺憾，而他又如何透過明信片向天上的他們寄語，相信會是今集最催淚的環節。
