凶宅清潔師澤雄｜直擊少女自殺凶宅 同事突被鬼上身講1句話 死者母聞言崩潰痛哭！

昨晚（11月17日）TVB Plus節目《直播靈接觸》邀來「真‧凶宅清潔師」澤雄，分享從業以來最心寒的經歷，他憶述一次清潔為情自殺的少女單位時，同行男同事竟離奇被鬼上身，場面極度詭異！當時該名同事突然自行走入死者房間，更以女聲說出一句令人毛骨悚然的話，令在場的死者母親瞬間崩潰，究竟當時發生了甚麼事，竟讓一個大男人發出少女聲線？