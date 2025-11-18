凶宅清潔師澤雄｜直擊少女自殺凶宅 同事突被鬼上身講1句話 死者母聞言崩潰痛哭！
澤雄憶述最心寒經歷 同事離奇鬼上身
澤雄在節目中詳述了那次畢生難忘的經歷，他表示當時與師傅一行6人，前往處理一名為情服安眠藥自殺的獨生女單位。他憶述，當他們一行人到達事發樓層時，已感到一陣陰森，升降機門一打開更是陰風陣陣，氣氛極不尋常。入屋後，當死者父母正在交代如何處理女兒遺物時，怪事便發生了。同行一名男同事突然像不受控一樣，自行走入死者的房間，熟練地扭開電視機、點上香薰，行為舉止儼如回到自己家。當其他人上前質問時，該名同事竟回頭以一把溫柔的女聲說：「我唔知去邊度好呀……」，嚇得眾人目瞪口呆。
死者母崩潰確認：連返屋企習慣都一樣！
聽到男同事用女聲說出那句話後，死者的母親即時情緒崩潰，當場爆喊。她事後向澤雄等人解釋，剛才那把聲音，不論語氣還是聲線，都和她死去的囡囡一模一樣，更令人心寒的是，女兒生前每次返屋企，第一時間就是開電視、點香薰，這些生活習慣完全吻合！眼見靈體執念太深，不願離去，澤雄的師傅馬上上前「講數」，與附身的靈體溝通，最終成功勸服對方放下執念，離開人間，才結束這場驚心動魄的靈異事件。
澤雄大爆凶宅清潔日常 屍蟲腦漿勁恐怖
除了分享靈異經歷，澤雄亦揭開了凶宅清潔師工作的神秘面紗。他透露，每次開工前都必須先到現場視察，評估血漬、爛肉甚至腦漿的嚴重程度，才能決定使用何種清潔用品和防護裝備。他笑言，香燭是開工的必備品，但並非為了拜祭，而是因為現場的屍臭味極度濃烈，需要用香的味道來辟味。他憶述首次工作時，那股由屍體蛋白質變壞分解的惡臭，令他胃部不斷反芻，要死忍著才不至嘔吐。現場更佈滿如姆指甲般大的「屍葬甲蟲」（俗稱屍蟲），還會到處亂飛，畫面極為嚇人。
主持黃紫恩嚇到花容失色 面露難色勁心寒
澤雄的分享內容極具衝擊性，令錄影廠氣氛變得相當緊張。特別是節目主持之一的黃紫恩（Jojo），在聆聽澤雄描述清潔過程中的各種恐怖細節，例如處理血漬、腦漿及面對屍蟲橫飛的畫面時，全程面露難色，顯得極度不安。從她的表情可見，完全無法接受如此恐怖的工作環境，其真實反應也讓觀眾更能體會到凶宅清潔師這份工作的艱辛與可怕之處，不少網民看後都表示單是想像已感到毛骨悚然。