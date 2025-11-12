玄學家周漢明龍鳳胎｜妹妹自爆問男友攞八字嚇窒人 哥哥驚揭「細佬變大佬」內幕！
兄妹《直播靈接觸》驚爆超強心靈感應
節目中，周漢明師傅的龍鳳胎子女Jacky及Thierry分享了孖胎獨有的心靈感應，聽得主持梁思浩目瞪口呆。哥哥Jacky憶述：「無乜點為意，不過聽爸爸講過3、4歲時，佢話買六合彩，我同細妹同時間講出同一個號碼。」妹妹Thierry亦分享一件奇異經歷，指有次全家旅行，半夜睡覺時突然覺得腳很癢，她說：「開頭以為畀蚊咬，但第二朝起身又唔見有蚊赧，跟住就聽哥哥喺同一個地方畀蚊咬，先知原來係佢畀蚊咬，但係我都感覺到。」這種超越科學解釋的連結，讓現場眾人嘖嘖稱奇，感嘆雙胞胎之間的感應實在太玄妙。
周漢明師傅解構孖胎命格「注定承父業」
對於一對子女最終繼承衣缽，周漢明師傅解釋一切與命格有關。他表示：「佢哋命格係『從兒格』，唔係所有雙胞胎都係，呢種命格嘅人多數會跟爸爸做嘢。」他更補充，只要在懷孕時配合年月，玄學師傅便能為客人擇日及時辰，誕下「從兒格」的子女。周師傅亦分享當年求得孖胎的秘訣，原來除了曾向金花娘娘祈求外，當時居住的「六運樓」（指1964年至1983年建成的樓房）亦是關鍵，配合風水擺設便更容易懷上雙胞胎。至於電影中常見的孖胎「搶運」情節，周師傅則澄清在玄學上不太存在。
龍鳳胎棄本行轉跑道 哥哥Jacky揭「細佬變大佬」真相
原來Jacky及Thierry並非一開始就投身玄學界，哥哥大學時修讀酒店管理，妹妹則主修藝術，可謂與風水命理風馬牛不相及。Thierry坦言爸爸從小鼓勵她追夢：「細細個爸爸都同我講叫我去追夢啦。」但她從加拿大畢業回港後，感到生活單調，反思人生後才恍然大悟，決定跟隨父親學習玄學。而哥哥Jacky更在節目中揭開一個驚人秘密，原來他本應是「弟弟」，因在母胎時被臍帶纏頸，需要緊急剖腹生產，結果比妹妹更早出世，陰差陽錯下才由「細佬」變成了「大佬」，過程相當戲劇性。
妹妹Thierry自爆問男友攞八字 網民熱議：邊個敢追？
妹妹Thierry將自身的美學品味與玄學結合，自成一派專攻風水室內設計，闖出名堂。不過，她笑言每當遇到感情等大事，仍會請教爸爸。最令網民熱議的是，她自爆會向心儀對象索取八字，Thierry笑說：「例如感情事啦，不過問啲男仔攞八字，佢哋都叫我唔好畀爹哋睇。」這番話引來網民洗版式留言，大呼「壓力山大」！
網民紛紛留言：「有個玄學大師做外父，壓力都幾大喎！」
「一拍拖就要交八字，好似見工咁！」
「邊個男仔夠膽追？八字唔夾係咪即刻分手？」
不過也有網民大讚Thierry有才華：「Thierry又靚又有才華，將風水同室內設計結合好犀利！」
「心靈感應嗰part真係好神奇，聽到起雞皮！」