玄學家周漢明龍鳳胎｜妹妹自爆問男友攞八字嚇窒人 哥哥驚揭「細佬變大佬」內幕！

日前玄學家周漢明師傅帶同一對龍鳳胎子女亦謙（Jacky）及亦彤（Thierry）登上靈異節目《直播靈接觸》，大爆孖胎獨有的奇異經歷，場面相當神奇！節目中，兄妹二人分享超強心靈感應，妹妹更自爆會問心儀對象攞八字，而哥哥則揭開自己由「弟弟」變「哥哥」的驚人真相，究竟背後隱藏甚麼秘密？