直播靈接觸｜堪輿學家唐碧霞驚爆！警告2大方位最凶險 竟有人催旺是非星？
唐碧霞師傅詳解九宮飛星 警告2大災星方位極凶險
在梁思浩、黃紫恩及黃耀英主持的節目中，唐碧霞師傅詳細拆解來年九宮飛星的吉凶方位及佈局宜忌。她首先嚴肅提醒，位於西北方的「病符星」是來年最差位置，容易導致受傷及小毛病。此星屬土，因此西北方絕對要避免放置紅、黃、啡、紫、橙色的物品，更不宜擺放風扇、空氣清新機等會動的物件。唐師傅建議可擺放六帝錢化解，若睡床床頭剛好在西北方，床單亦應改用黑、藍、灰、白等顏色。另一極凶險位置是正南方的「五黃災星」，此位同時是太歲位，所謂「太歲頭上不能動土」，同樣忌放上述五種顏色及會動的物品。若大門開在南方，農曆新年切勿貼揮春，應在地下放一塊灰色地毯化解。所有新佈局將於2026年新曆2月4日立春後正式生效。
唐碧霞驚爆藝人律師最愛 故意催旺「是非星」求生意
節目中談及位於正西方的「是非星」，此星容易招惹是非、爭執及麻煩事，一般建議擺放粉紅色物品如地毯、海報等化解，並避免放置植物和水。然而，唐碧霞師傅隨即拋出一個震撼行內秘密，直指有客人反而要求催旺此星！她笑著解釋箇中玄機：「好似從事娛樂圈同律師行業好着緊呢個位，因為是非就係佢哋嘅生意，對藝人嚟講，多人講、有是非即係多關注度。」此話一出，令主持及觀眾嘩然，原來對於需要曝光率及話題性的行業來說，是非愈多反而愈有利，完全顛覆了一般人趨吉避凶的觀念。
催旺桃花人緣有辦法！唐碧霞教你善用文昌星增強學業運
除了講解如何避開凶星，唐碧霞師傅亦大方分享催旺吉星的秘訣。想增強人緣及貴人運的觀眾，可以留意屋內中宮位置的「桃花星」，在此處放置水種富貴竹即可；若想催旺姻緣，則可加放一個音樂盒。至於家長及學生最關心的「文昌星」，來年將移往東北方，唐師傅指此方位只要保持乾淨、整齊及光亮便可。若想進一步催旺學業運，可以在東北方擺放4支水種富貴竹，並加上自己的相片，有助提升讀書及考試表現，方法簡單實用。
網民洗版激讚超實用 「聽到起雞皮！即刻Mark低」
節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛湧入討論區洗版，大讚內容非常實用，為來年家居佈局提供了清晰指引。不少網民表示對凶星的講解感到震驚：「病符位同五黃位真係聽到起雞皮，返去即刻要郁下啲嘢。」、「好彩睇咗節目，屋企大門向南，差啲就貼錯揮春！」而唐師傅踢爆有人催旺是非星的內幕，更引起熱議：「個是非星真係估唔到，娛樂圈果然係另一套玩法。」、「師傅講得好清楚，今年一定要跟住擺！」、「即刻Mark低晒啲重點，多謝師傅分享！」留言區一片讚好，足見節目資訊極具參考價值。