直播靈接觸｜堪輿學家唐碧霞驚爆！警告2大方位最凶險 竟有人催旺是非星？

堪輿學家唐碧霞師傅昨晚於節目《直播靈接觸》中，驚爆來年九宮飛星風水佈局，當中「病符星」與「五黃災星」兩大凶星的方位尤其需要注意，佈置失當隨時惹病招災！唐師傅更震撼踢爆，竟有特定行業的客人會反其道而行，故意催旺主口舌爭鬥的「是非星」，究竟背後隱藏甚麼驚人目的？