靚女堪輿師唐碧霞｜《直播靈接觸》驚揭3組車牌號碼易招血光之災！教一招辦公室自製「靠山」催旺事業運？

靚女堪輿師唐碧霞昨晚（27日）現身靈異節目《直播靈接觸》，驚爆有三組數字組合的車牌號碼極易為車主招來血光之災，言論相當震撼！唐師傅更即場教路，原來辦公室一個簡單舉動，就能自製「靠山」催旺事業運，令一眾打工仔大感興趣。究竟是哪三組數字組合要避開？打工仔又如何靠一件外套升職加薪？