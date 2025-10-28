靚女堪輿師唐碧霞｜《直播靈接觸》驚揭3組車牌號碼易招血光之災！教一招辦公室自製「靠山」催旺事業運？
唐碧霞驚爆3組車牌號碼招橫禍
在節目中，唐碧霞師傅指出風水與日常生活息息相關，特別是每日駕駛的汽車。她語出驚人地表示，車牌號碼對車主運程有極大影響，並點名三組數字組合應該盡量避免，無論是用於車牌還是樓層選擇。她嚴肅地說：「呢三組數字無論車牌號同樓層都應該避免，分別係『25』有交加損主重病風險、『23』代表『鬥牛煞』易起爭執、嗌交；『67』為『交劍煞』破財、健康受損或血光之災。」此番言論令主持及網上觀眾大為震驚，不少車主都立即檢查自己的車牌是否中招。
唐碧霞教路四季出生車主揀啱號碼顏色
除了避開凶險的數字組合，唐碧霞師傅亦有教觀眾如何根據自己的出生季節，選擇最適合的汽車顏色及車牌號碼以增強運勢。她詳細解釋，冬天出生的人五行需要補火，因此紅色、紫色或橙色的車最為適宜，車牌號碼可選帶有2或7的數字。夏天出生者則缺水，應選擇黑色、藍色或灰色的車，並配上1或6的車牌號碼。至於秋天出生的人需要補木，綠色和青色的車最夾，車牌可選3和8。最後，春天出生的車主五行欠金，白色、金色或銀色的車最能匹配，數字4和9則最為吉利。
唐碧霞教打工仔一招自製「靠山」升職加薪
講完汽車風水，唐碧霞師傅接著分享辦公室風水秘訣，直指辦公桌的位置和座椅對打工仔的事業發展，甚至升職加薪都有莫大關連。她提醒觀眾，辦公桌應避免正對走廊、洗手間或垃圾桶，因為這些位置的氣場較差。而想事業有「靠山」，座椅更是關鍵。唐師傅教路：「椅對打工仔亦好重要，一定要有靠背，如果八字唔係忌土嘅話，可以喺椅背放件黃色或者啡色外套。」若本身八字忌土，亦有解決方法：「忌土嘅可以加高張椅或者張椅加頭枕，椅背越高越好。」這個簡單實用的方法，讓不少打工仔都表示想立即試試。
網民嚇壞留言「即刻去check車牌！」
節目播出後，唐碧霞師傅的風水貼士隨即引起網民熱烈討論，尤其關於車牌號碼的部份，不少人都表示「聽到心都離一離」。網上留言區被洗版，有網民驚呼：「嚇死！我個車牌有25，唔怪得成日病！」「我架車車牌有67，聽日即刻去換！」「學到嘢，返去即刻擺件啡色褸喺公司。」不過也有人半信半疑：「信則有，不信則無啦。」、「咁講法好多車都要換牌？」無論如何，相關話題已成功製造熱議，不少觀眾都大讚內容貼地實用。