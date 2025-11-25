女子借運住跑馬地｜35歲後突變潦倒衰足13年 師傅狠批一件事：「祖先都無眼睇！」
《直播靈接觸》驚心個案 Shirley自揭借運反噬衰足13年
在節目「師傅上門」環節中，事主Shirley向通靈師In Lee師傅求助，剖白自己由風光跌落谷底的恐怖經歷。她憶述年輕時為求財運亨通，曾聽從某師傅指點，用銀色相架及自己的頭髮作法借運，之後果然逢賭必贏，工作接踵而來，更成功入住跑馬地豪宅，生活極盡奢靡。Shirley親述：「同師傅講起想搵多啲錢、運氣好啲多啲工作。佢教我買個銀色相架，搵自己最鍾意嘅相，剪啲頭髮放入面，再買啲類似香薰油搽上身。」然而好景不常，在她35歲那年遇上一名男子，對方竟以過運為藉口與她發生關係，Shirley痛訴：「佢話同我上床可以過啲好運畀我，其實係偷我啲運。」自此她運氣全失，事業愛情雙雙插水，更變得頹廢不堪，不沖涼不擦牙，連找工作都處處碰壁，悲慘狀況持續了整整13年。
In Lee師傅狠批丟架 「祖先都無眼睇」
通靈師In Lee師傅聽畢Shirley的遭遇後，一語道破她運勢差的兩大主因。首先是借來的運氣總有用盡的一天，加上又不幸遇到會偷運的人，令情況雪上加霜，才會一蹶不振。更嚴重的是，In Lee師傅直指Shirley的祖先早已放棄庇佑她，因為她的行為令祖先蒙羞，師傅更毫不留情地狠批：「應該祖先覺得佢做咗啲丟臉事而『無眼睇』！」這番話猶如晴天霹靂，讓Shirley更感絕望。她亦坦承，在長期行衰運期間，加上身體出現各種狀況，曾一度有過輕生的念頭，情況實在令人擔憂。
廟中求籤結局崩潰 Shirley連獲4支中籤失望痛哭
為協助Shirley走出困局，In Lee師傅特意帶她到寺廟祈福，並要求她誠心發願，承諾未來會多做功德善事，希望透過積福獲得上天眷顧。師傅解釋神明雖然大愛，但自身的努力亦相當重要。然而，命運似乎再次跟Shirley開玩笑，在誠心求籤後，她竟然連續求得4支中籤，期望中的上上籤並未出現，令她當場情緒崩潰，抱著師傅失望痛哭。In Lee師傅隨即借其中一支籤文「衣冠重整舊家風 道是無窮卻有功 掃卻當途制狹刺 三人若議再和同」開解她，叮囑她切勿與人生最風光時比較，要保持平和心態，運氣自然會慢慢好轉，但結局似乎未如Shirley所願。
梁思浩節目報喜 入圍萬千星輝頒獎禮爭最佳男主持
雖然節目中Shirley的個案令人心情沉重，但主持梁思浩就在節目尾聲宣布好消息，為團隊打下強心針。他表示《直播靈接觸》憑著創新題材及高人氣，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳綜藝節目」首輪提名。與此同時，梁思浩本人及另一主持黃耀英（Darren）亦憑藉節目中的出色表現，雙雙入圍「最佳男主持」獎項，可謂雙喜臨門。不少忠實觀眾都紛紛留言表示支持，大讚節目有追看性，並期待兩位主持能成功獲獎，為節目爭光。