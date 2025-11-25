女子借運住跑馬地｜35歲後突變潦倒衰足13年 師傅狠批一件事：「祖先都無眼睇！」

昨晚（11月24日）《直播靈接觸》播出驚人個案，事主Shirley自揭年輕時曾借運揮霍，但35歲後卻運勢急轉直下，潦倒長達13年，場面心酸。她更痛訴被渣男以「上床過運」為名偷走好運，如今求助師傅，結局卻再次崩潰落淚，究竟師傅揭露了甚麼驚人真相？