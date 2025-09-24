《直播靈接觸》Jojo黃紫恩直播被指鬼附身？身體不自主狂擺動 驗靈師一句話嚇窒全場！

TVB Plus靈異節目《直播靈接觸》昨晚（23日）一集邀請到驗靈師李錦彬牧師擔任嘉賓，期間為主持黃紫恩（Jojo）作靈測，場面一度變得相當詭異！Jojo在牧師指令下，身體竟出現不自主的輕微擺動，隨後更被評定為有「靈動」現象，疑似被鬼附身，畫面令人毛骨悚然。究竟當時發生了甚麼事？