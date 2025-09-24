《直播靈接觸》Jojo黃紫恩直播被指鬼附身？身體不自主狂擺動 驗靈師一句話嚇窒全場！
李牧師直播實測Jojo 身體突現詭異擺動
在昨晚播出的節目中，驗靈師李錦彬牧師為主持Jojo進行即場靈測，氣氛嚴肅。李牧師先要求Jojo大聲說出自己名字，並跟隨他念出指令：「奉耶穌基督的名字，命令係我身體裏面一切嘅靈，立刻大大擺動我嘅身體」。話音剛落，Jojo的身體便出現了輕微的搖晃，李牧師見狀立即猛喝，要求她撐開雙手、雙眼望實自己並且不能眨眼，指令充滿壓迫感。經過一輪測試後，李牧師根據Jojo身體出現不自主的擺動，直接評定她有「靈動」現象，暗示有靈體依附，令在場人士大為震驚。
Jojo淡定回應靈動現象 自揭修道兼靈異體質
面對驗靈師的驚人判斷，當事人Jojo黃紫恩卻表現得相當鎮定。在節目中，她隨即解釋自己出現反應可能的原因。Jojo表示自己本身有修道，加上天生是靈異體質，身體比較敏感，所以對於靈測有反應並不會感到太過奇怪。她的這番解釋，為剛才詭異的畫面提供另一個角度的看法，但整個實測過程的畫面依然讓不少觀眾感到不安，也對「靈動」現象充滿好奇與疑問。
驗靈師驚爆黃耀英係靈體筍盤 揭污鬼最愛呢種人
除了為Jojo進行靈測，李錦彬牧師在節目中亦分享了許多關於靈體的驚人見解。他指出，很多時候是人主動招惹鬼魂，例如生病時不去看醫生，反而去求神問卜，便可能「請鬼入屋」。李牧師更將人的身體比喻為「豪宅」，直言污鬼最喜歡入侵年輕力壯、白白淨淨的身體，因為需要運用他們的能量。他笑指70、80歲的長者身體，污鬼反而沒有興趣。言談間，他更望向另一主持黃耀英（Darren），笑稱他正是靈體眼中的「靚盤、豪宅嚟」，Jojo亦即時取笑Darren是「筍盤」，令現場氣氛稍為緩和。
李牧師詳解驅鬼秘聞 警告主動招惹最危險
作為驗靈師，李錦彬牧師亦解釋了其工作與一般驅魔人的分別，首先要分辨求助者是真正觸靈還是精神錯亂。他提到不同宗教有不同處理污鬼的方式：「佛教係採取超渡方式，道教則強調天師捉妖；唯有基督教會進行驅趕。」他引用經文解釋，由於污鬼知道「時候還沒有到」，即使是耶穌也不能直接消滅牠們，所以只能用驅趕的方式處理。他再三強調，人的慾念和需求是招惹靈體的最大原因，警告觀眾切勿因一時需要而胡亂求助，以免引來不必要的麻煩。