通靈師In Lee上門驅鬼｜遭佛堂和尚靈體纏身10年 對方反問「我可以去邊度？」網民：聽到毛骨悚然！

TVB靈異節目《直播靈接觸》昨晚（21日）播出震撼一幕，女通靈師In Lee上門為一名被靈體騷擾長達10年的事主解困，場面極度心寒！In Lee與靈體直接對話，對方竟透過事主之口反駁，更道出附身原因，最後一句提問更令人不寒而慄，究竟這場人鬼談判如何收科？