通靈師In Lee上門驅鬼｜遭佛堂和尚靈體纏身10年 對方反問「我可以去邊度？」網民：聽到毛骨悚然！
《直播靈接觸》直擊人鬼談判 靈體上身爆驚人附身原因
節目中，事主自述約10年前因生活失意到佛堂聽講座，卻不幸惹上靈體，從此身體被控制，行動完全身不由己。通靈師In Lee上門了解後，神情凝重地表示：「靈體跟左起碼10年，影響當事人運程、健康、情緒各樣」，更查出事主身上竟跟著三個「男人」及四個小鬼！In Lee開始與靈體溝通後，靈體隨即透過事主的口發聲，解釋附身原因竟是覺得事主「佛口蛇心、多口」，更直斥：「呢個人太蠢，做好多無謂嘢」、「呢個人好好控制」，連串驚人對話令現場氣氛降到冰點。
In Lee動之以情調解 靈體軟化反問「我可以去邊度」
面對來勢洶洶的靈體，In Lee師傅並未採取強硬驅趕的方式。她形容自己見到一座蓮花，推斷對方生前是道行不低的和尚，因此才能控制人的思想。In Lee選擇動之以情，與靈體進行深度溝通，她表示：「其實對靈體有尊重，同佢講返相關嘅嘢會動搖。」果然，在In Lee的溫情攻勢下，靈體的語氣明顯軟化，更主動提出一個令人意想不到的問題：「我有嘢問，其實我可以去邊度？」In Lee師傅隨即回應：「行嚟我度。」靈體最後一句「我唔會行會飄過嚟」為事件畫上句號，成功化解長達10年的纏擾。
同場UFO專家驚爆 獲外星人委任做「親善大使」
除了這場驚心動魄的人鬼調解，同集嘉賓、研究外星文明逾20年的專家Stan Ho亦分享了他的奇異經歷。Stan憶述在2003年，他於港島一棟大廈親眼目擊一隻約200呎的白色圓筒形飛碟，懸浮在對面大廈頂部。為求證真偽，他曾致電天文台查詢，對方回覆並無任何測試。Stan表示事後經常在夢中與外星人清晰交談，對方為讓他相信，更特意安排他在清醒狀態下再次目擊飛碟。最神奇的是，他向外星人請求：「如果允許我作為親善大使，將呢啲經驗分享比地球人就比啟示」，結果一覺醒來，竟真的見到天上有兩個月亮！
網民睇到嚇親 留言洗版「成件事好詭異」
節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛湧入討論區留言，不少人表示被In Lee與靈體的對話嚇到。有網民洗版留言：「聽到個靈體講嘢真係起雞皮！」、「10年都好辛苦，好彩師傅幫到佢。」、「個靈體話『我會飄過嚟』，呢句最有畫面感，好恐怖！」、「估唔到唔係用打嘅，而係用傾偈嘅方式解決，好特別。」亦有網民對Stan的經歷嘖嘖稱奇：「個UFO故仔都好堅，兩個月亮係咩玩法？」整個節目充滿話題性，成功引起網上熱話。