真相猜情尋｜丁珮52年後再談李小龍死因 引爆網民大戰：是澄清真相還是為自己「洗底」？
真相猜情尋｜李小龍死因謎團終極破解 78歲丁珮首度全盤托出 揭鄒文懷隱瞞真相驚人內幕
丁珮首度詳述李小龍死亡當夜時間線
節目中丁珮詳細還原1973年7月20日當天的關鍵時刻，她表示下午5時李小龍來到自己家中，晚上7時李小龍開始頭痛，吃了她給的止痛藥後進入房間休息。直到晚上9時45分鄒文懷回到家中，才發現叫不醒李小龍，隨後在晚上10時召喚救護車送院。丁珮坦言對於李小龍過世前兩個月曾昏迷入院毫不知情，強調「永遠都不會想到一個死字，點會想到他死呢」。
丁珮回應毒藥論謠言
面對當年流傳的「投餵毒藥論」，丁珮在節目中激動回應：「話我給什麼毒藥他食…頭痛藥又不是我發明的，點解啲人一定要賴我？」她坦言事件困擾自己超過50年，留下嚴重後遺症，由生不如死到學會「打不死」。
網民質疑聲四起 洗底論甚囂塵上
節目播出後，不少網民對丁珮選擇此時現身說法表示質疑。有網民直言：「丁珮低調這麼多年，本來已被人遺忘，今天站出來想洗底，還說那些風涼話，嫌未被人插夠嗎？姑勿論真相是什麼，就係佢令李小龍失救致死的，這點無可置異」更有人認為整個節目就是為她洗白：「呢個節目嘅目標係為丁珮洗底，並唔係所謂李小龍之死揭秘。」批評者指出，當事人三人中已有兩人離世，現在只剩她一人發聲，根本是「死無對證」。
同情派力撐 認為應讓她安享晚年
然而，也有不少網民對丁珮表示同情和理解，認為她已經承受夠多痛苦。有網民留言：「何必舊事重提，對誰都沒好處。人家都已經活到這把年紀，走過的日子也不會像事前那樣風光，對或錯只有她自己默默承受。讓她安享晚年吧！」更有人直言：「TVB已經還了她一個公道，放過無辜的人啊！其實當時她來到香港拍戲，都是任人擺佈而已！」這派網民強調丁珮當年只是26歲年輕女子，在鄒文懷指示下隱瞞真相實屬無奈。亦有網民表示：「我唔係李小龍年代，但係我都鍾意李小龍，唔知李小龍係咪真係鍾意丁珮，但最後瞓喺丁珮張床過身，所以丁珮覺得自己贏晒所有人。」
抨擊派狂轟丁珮消費死者
然而抨擊派的聲音更加強烈，不少網民對丁珮的說法嗤之以鼻。有網民憤怒留言：「以前又強調同小龍係朋友，現在又改口話小龍愛她！又話小龍好叻，因為識睇人去揀她，完全係搵死人去抬舉自己……老了有妄想症？」更有人直指：「李小龍以前的妻子蓮達，由始至終無講已故丈夫的不是，反而這些小三淫婦走出來消費死者，死了咁耐都一早看破啦。」
網民各執一詞真相永遠成謎
面對如此激烈的兩極反應，有理性網民嘗試客觀分析事件。有人寫道：「睇完成個訪問，她都是覺得全世界屈她，迫害緊她，不停為自己講好說話，不是說成件事有什麼問題，只不過覺得她在推卸責任。」亦有龍迷坦言：「一個女人飄洋過海喺異地，遇到一個當時係地球最強嘅男士追求，怪只怪李小龍犯咗一般男人犯嘅錯誤有老婆仔女都要去搵女人， 亦有可能佢老婆顧住湊仔女忽略咗佢嘅需要，喺美國畀鬼佬欺負返到嚟香港可以大展拳腳同萬人推崇之下，佢自我又比較要求高，採取嚴格嘅訓練之餘仲要食啲唔應該食嘅嘢，有病又唔去面對，係有大男人嘅心態，我係最強唔想畀人知就導致問題越嚟越大，佢嘅離去係非常可惜，自己要負好大責任。」