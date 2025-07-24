真相猜情尋｜丁珮52年後再談李小龍死因 引爆網民大戰：是澄清真相還是為自己「洗底」？

方東昇團隊主持的TVB節目《真相猜情尋》第三集播出後，李小龍死亡現場唯一生還者丁珮的罕有受訪，瞬間在網上掀起軒然大波。這位已屆78歲高齡的台灣女星，52年來首次詳細回應當年疑雲，卻意外引發網民激烈辯論：她到底是想澄清真相，還是企圖為自己「洗底」？