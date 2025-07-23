真相猜情尋｜丁珮連拋金句回應50年質疑聲音 親揭與李小龍真實關係
真相猜情尋｜豔星丁珮半世紀不斷消費李小龍 爆向佐是巨星轉世背後原因惹熱議
丁珮深居簡出多年終破沉默
現年78歲的丁珮自李小龍猝死後一直成為眾矢之的，近年來深居簡出專心鑽研佛法。今次她被方東昇團隊的誠意打動，相隔多年後再度現身回應這個流傳超過半世紀的謎團。原來自從李小龍死於丁珮香閨一事曝光後，丁珮一直躲在家中不敢外出，後來更要連夜「逃亡」避見記者，可見當年所承受的壓力有多大。
片場公認「小龍女」身份首次曝光
在節目中，丁珮首次公開她與李小龍的真實關係。她透露自己原名唐美麗，與李小龍是透過鄒文懷認識，當時李小龍太太蓮達亦在場。談到李小龍，丁珮毫不掩飾地盛讚對方魅力：「成個世界都鍾意佢，我唔鍾意佢都唔正常啦。」丁珮更在節目中一再強調當年是李小龍主動追求她，並透露認識李小龍後，對方的髮型及服飾均由她一手包辦，片場中人背後都稱呼她為「小龍女」。
連環金句回應50年質疑聲音
面對外界多年來的質疑和指控，丁珮在節目中連拋金句回應。談到昔日最愛，她感激李小龍「情人眼裡出西施」：「人哋話我唔好，但佢覺得我好。」對於成為全民公敵一事，丁珮坦言「唔知好嬲定好笑」，並直指謠言很幼稚：「話我畀咩毒藥佢食…頭痛藥又唔係我發明嘅，點解一定要賴我呢？」她更質疑全世界妒忌她得到李小龍：「我唔想得到佢…」
醫學權威重新檢視死因謎團
除了丁珮的震撼專訪，節目還邀請了三位重點人物，包括香港首位藥物敏感醫生李曦、衞生署法醫科前主任顧問醫生潘偉明，以及李小龍胞弟李振輝。兩位醫學權威將會詳細分析李小龍的身體檢查報告，並以累積多年的專業意見推測真正死因，務求為這個半世紀謎團提供最權威的醫學解釋。
網民激讚節目質素爆燈
節目播出後網民反應熱烈，紛紛讚賞製作團隊的用心和專業。有網民表示「竟然搵到當年法庭文件和證據口供，又搵到咁重要的證人醫生做訪問，節目猛料勁爆」，亦有人指「多年來聽過很多很多關於龍哥死因的資訊，這是首次聽到有份參與急救的醫生的第一身口述，十分難得」。不少網民都認為這是近年來最高質素的時事節目，對方東昇團隊的製作水準大表讚賞。