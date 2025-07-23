真相猜情尋｜丁珮連拋金句回應50年質疑聲音 親揭與李小龍真實關係

方東昇團隊新節目《真相猜‧情‧尋》播出後即時引爆全城熱議，網民紛紛大讚節目深度及質素。今晚（23日）播出第三集中，團隊成功邀請到李小龍死亡第一現場的關鍵人物丁珮接受專訪，這位被稱為「可能是世界上最接近真相的人」終於在50多年後打破沉默。