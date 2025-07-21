真相猜情尋｜李小龍猝死於紅顏知己丁珮香閨 42年後丁珮驚爆李小龍死亡真相

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TVB資深主播方東昇主持的深度調查節目《真相猜情尋》於今晚（21日）首播，並將一連三集播出頭炮個案，多角度拆解李小龍1973年猝死之謎。而早前78歲的台灣女星丁珮亦曾透過新書披露細節，瞬間再度掀起全球功夫迷的集體追問——當晚，究竟發生了什麼？
真相猜情尋 丁珮 方東昇主持的深度調查節目《真相猜情尋》於多角度拆解李小龍1973年猝死之謎。（圖片來源：TVB）
方東昇主持的深度調查節目《真相猜情尋》於多角度拆解李小龍1973年猝死之謎。（圖片來源：TVB）

丁珮新書首度揭露李小龍死亡之夜真相

1973年7月20日，一代功夫巨星李小龍在台灣女演員丁珮家中猝然離世，這個震驚全球的事件讓當時年僅26歲的丁珮從此背負罵名，消失在公眾視線中。整整42年過去，這位台灣出身的女星終於決定打破沉默，於2015年透過新書《李小龍和我的舊時光：半生修行，一生懷念》首度揭露那一夜的驚人真相。

真相猜情尋 丁珮 丁珮於2015年透過新書《李小龍和我的舊時光：半生修行，一生懷念》首度揭露那一夜的驚人真相。（圖片來源：網上圖片）
丁珮於2015年透過新書《李小龍和我的舊時光：半生修行，一生懷念》首度揭露那一夜的驚人真相。（圖片來源：網上圖片）

台灣名門閨秀變千夫所指

丁珮1947年出生於北京，兩歲時隨家人遷居台灣，出身名門，舅爺是張學良，外公是北平警察局局長，憑藉出眾外貌迅速成為台灣及香港炙手可熱的女星。1972年在鄒文懷引薦下結識李小龙，兩人一見鍾情墜入愛河。然而誰也想不到，短短一年後這段戀情會以如此悲劇收場，讓這位台灣女星從萬人矚目的明星變成千夫所指的「罪人」。

真相猜情尋 丁珮 1972年丁珮在鄒文懷引薦下結識李小龙，兩人一見鍾情墜入愛河。（圖片來源：TVB）
1972年丁珮在鄒文懷引薦下結識李小龙，兩人一見鍾情墜入愛河。（圖片來源：TVB）

坊間流傳駭人傳言

李小龍死後，坊間瘋傳他是「服用春藥縱慾而死」，這個說法讓台灣女演員丁珮成為眾矢之的。狂熱粉絲甚至威脅要暗殺她，認為是她害死了心中的偶像。無數流言蜚語如潮水般湧來，年輕的丁珮完全無力招架，甚至一度吸食毒品，精神狀態異常。

真相猜情尋 丁珮 李小龍死後，坊間瘋傳他是「服用春藥縱慾而死」，這個說法讓台灣女演員丁珮成為眾矢之的。（圖片來源：TVB）
李小龍死後，坊間瘋傳他是「服用春藥縱慾而死」，這個說法讓台灣女演員丁珮成為眾矢之的。（圖片來源：TVB）

42年後驚天告白

如今已年過古稀的台灣女星丁珮在2015年出版的新書中首度還原當晚真相：李小龍和鄒文懷來她家商討《死亡遊戲》拍攝事宜，晚上7點多李小龍突然頭痛，她給了他一片平時自己服用的止痛片「EQUAGESIC」讓他休息。鄒文懷先去餐廳等候，丁珮在客廳看電視到9點才發現叫不醒李小龍。她強調：「絕不是什麼春藥，就是普通的止痛片！」

真相猜情尋 丁珮 當日晚上7點多李小龍突然頭痛，丁珮給了他一片平時自己服用的止痛片「EQUAGESIC」讓他休息。（圖片來源：TVB）
當日晚上7點多李小龍突然頭痛，丁珮給了他一片平時自己服用的止痛片「EQUAGESIC」讓他休息。（圖片來源：TVB）

醫生證詞震驚法庭

丁珮的私人醫生朱博懷趕到現場檢查後，在法庭作證時透露：「李小龍的心跳、脈搏和呼吸都沒有了，瞳孔雖未完全開啟，但已可確定沒有生命跡象。」救護車將李小龍送往伊麗莎白醫院，最終法庭裁定死因為「腦水腫」，但具體原因「死因不明」。

鄒文懷要求統一口徑引發更大風波

為保護李小龍名聲，鄒文懷要求對外統一說法，聲稱李小龍在自己家中出事。然而《新星日報》通過救護車出車記錄查出真相，發現李小龍實際從丁珮家被送醫，謊言被拆穿後所有矛頭都指向了這位台灣女星。

真相猜情尋 丁珮 為保護李小龍名聲，鄒文懷要求對外統一說法，聲稱李小龍在自己家中出事。（圖片來源：TVB）
為保護李小龍名聲，鄒文懷要求對外統一說法，聲稱李小龍在自己家中出事。（圖片來源：TVB）

半生修行只為一人

面對42年來的質疑和謾罵，台灣女演員丁珮在書中寫道：「我不在乎任何人對我的看法，我只需要對李小龍一個人交代。在這世界上絕不會有人害死自己最愛的人。」她坦承當時只是個26歲女孩，面對突發事件根本無法做主。如今皈依佛門的她表示，這輩子只為李小龍而修行。

真相猜情尋 丁珮 如今皈依佛門的丁珮表示，這輩子只為李小龍而修行。（圖片來源：TVB）
如今皈依佛門的丁珮表示，這輩子只為李小龍而修行。（圖片來源：TVB）

網民震撼：被騙了半個世紀

丁珮的告白在網上引發巨大震撼，不少網民留言：「原來真相是這樣」、「我們被那些傳言騙了這麼久」、「她承受了不該承受的痛苦」。然而也有人質疑她此時出書的動機，認為是在「消費逝者」。對此丁珮表示已不在乎外界眼光，只希望還原真相，給自己和李小龍一個清白。

真相猜情尋 丁珮 不少人質疑丁珮出書的動機，認為是在「消費逝者」。（圖片來源：TVB）
不少人質疑丁珮出書的動機，認為是在「消費逝者」。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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