「真相你搵到又點啫」張潤衡捲入八仙嶺山火源頭之謎 方東昇追查真相
1996年八仙嶺山火多年來事件議論時序
- 1996年5月-6月：死因裁判法庭研訊裁定山火「起因必屬人為，禍根源於學生吸煙或攜帶打火機」，但無法確定是未熄煙蒂或玩火所致。法庭批評師生比例（1:12）超出標準，且缺乏適當分組看管。
- 1996年7月：參與救援的行山人士譚家發疑因創傷後壓力綜合症自焚身亡，事件進一步加深社會對山火後續影響的關注。
- 2004年：張潤衡出版自傳《過渡期：八仙嶺山火後再生記》，分享其康復歷程，開始以生還者身份公開演講。
- 2015年7月：台灣八仙樂園彩色派對火災後，張潤衡以香港灼傷互助會副主席身份探訪傷者，卻被網民質疑「攞光環」。網絡討論區翻出舊資料，指張潤衡穿藍白間條衣且攜帶打火機，懷疑其為起火元兇，引發網絡公審。
- 2015年7月15-16日：馮堯敬校友會前主席趙善軒訪問六位不願公開姓名的師生，得出結論指校友傾向認為張潤衡與山火有關，部分教師及校友刻意疏遠他。
- 2015年7月：主流媒體如《壹傳媒》追查張潤衡嫌疑，他現身在影片訪問中回應「真相，你搵到又點啫」引發輿論波動，但無確鑿證據定論。
- 2020年7月：網站frogwong.com發布文章及配音內容《山寨探案實錄：八仙嶺山火》，重新審視法庭證供及張潤衡的嫌疑。
- 2021年5月：YouTube頻道「重大事件」發布影片《八仙嶺大火，19年後被網民翻案》，討論張潤衡嫌疑，進一步將事件推向公眾視野。
- 2024年9月：張潤衡於社交平台發文提及送子上學，網民留言暗指其與山火有關，張兩度反駁，爭議再起。
- 2025年7月21日：TVB節目《真相猜情尋》首播，預告重新審視八仙嶺山火真相，引起公眾對事件的新一輪關注。
八仙嶺山火｜張潤衡回應「真相，你搵到又點啫」真正意圖
山火過去了約20年，在2015年網上忽然有署名「同級同學」留言，表示希望張潤衡不要再於傷者和家屬傷口灑鹽，相關討論掀起了有關山火真相的討論。他在2015年回應《蘋果日報》錄影訪問中一句「真相，你搵到又點啫」令公眾嘩然，遭截取廣傳，但他自己就另有說法 —— 張潤衡在2024年再度於社交平台澄清，呼籲網民「你哋自己聽返足本（訪問）」，他表示自己原句意思係「真相搵到又點？唔通我打對方一鑊呀？」他強調這句的意思係，即使自己知道山火真相都無用。
張潤衡多次公開否認吸煙
張潤衡在2015年受訪時承認事發當日，曾在早上集合前，吃早餐後與同學吸煙，之後，老師分小隊帶同學行山全程緊密「監視」，他不夠膽在老師附近取出香煙，李雋文在他身旁看風景，可為他做證：
「山火時被直升機救起的同學李雋文，多年來一直為我做證人，證明不是我。」
張潤衡說，當日和同學李雋文，在小平原斜坡上休息了十分鐘，「自成一角自顧自的輕聲講縱聲笑」不久附近起火，兩人慌忙逃生，他一直堅持，在山上沒有吸煙。
死因庭判決：現場至少有四人食煙
1996年6月28日，死因裁判官辛達誠裁定，導致五死十三傷的八仙嶺山火，起因「必屬人為」，禍根源於學生吸煙或攜帶打火機。裁判官指出，現場至少有四人食煙，但不肯定是學生遺下未熄煙蒂或玩火所致，縱然山火出於人為，但並非蓄意而成，裁定五名燒傷致死師生「死於意外」。
裁判官：教師沒有適當分組看管
由於案發時學生年紀太少，法庭沒有追究責任，裁判官僅批評教師當時沒有適當分組看管，師生比例僅1比12，超出1比10標準。
救人英雄心魔難除救人英雄自焚身亡
死因庭就八仙嶺山火作出裁決後，在火海中救出四名學生的譚家發，1996年7月13日，疑因事件導致情緒不穩，自焚死亡，令八仙嶺山火再添亡魂。慘劇中的39歲救人英雄譚家發，被發現在西環克頓道山邊，以火水縱火自焚喪生。
譚的家人向警方表示，他自殺不會因失業問題，相信是五個多月來無法消除當日「地獄山火」的恐懼心魔，再加上所救的其中兩學生終告不治，亦令他不安。家人當時受訪時稱，如今死者已矣，惟望死者救出的另外兩學生能早日康復，使他泉下亦能瞑目。
張潤衡2024年再為「真相，你搵到又點啫」作出解釋
八仙嶺山火之謎（案發日期：1996年2月10日）
重現八仙嶺山火悲劇，追查起因與真相，當年山火中受重傷的張潤衡屢被指戈為有份在山上吸煙的學生，他近年曾以「真相，你搵到又點啫？」作回應，今次方東昇能否再找出新線索？成為節目焦點之一！
遇難及生還教師
遇難教師
- 周志齊（32歲）：周老師在山火中殿後，協助學生攀登「馬騮崖」石壁逃生，卻因火勢猛烈無法逃脫，屍體於八仙嶺東南面約200米山坡相思林被發現。
- 王秀媚（25歲）：王老師同樣為救學生殿後，協助學生攀登石壁後未能逃生，屍體於馬騮崖西側峭壁下被發現。
- 為紀念兩位捨己救人的教師，漁農自然護理署於八仙嶺興建「春風亭」，由時任香港總督彭定康於1996年3月12日揭幕，亭內羅漢松及碑記紀念周志齊及王秀媚。香港中國婦女會馮堯敬紀念中學及香港中文大學亦於1996年設立以兩位教師命名的獎學金。
生還教師
文件中未有詳細記錄其他3名生還教師的姓名及事後去向，但他們在事件中協助學生逃生，部分人可能因創傷而低調處理個人資料。
其他生還學生的去向因私隱原因未有詳細公開記錄，但部分校友表示，事件對他們造成深遠心理影響。
遇難及生還學生
遇難學生3o人
- 鄺淑玲（13歲，1B學生）：屍體於馬騮崖下被發現，未能逃脫火場。
- 龍汝瑩（13歲，1B學生）：屍體於接近小平原地點被發現，未能逃離火勢。
- 余驍桓（12歲，1B學生）：在山火中受重傷，留醫10日後於2月20日不治。
生還學生13人受傷
49名學生中有46人生還，其中13人受傷。以下為部分生還者的公開資料：
- 張潤衡（12歲，男，1E學生），60%燒傷：時為中一學生，身上六至七成皮膚嚴重燒傷，昏迷三個月，聽力和視力受損，雙手僅剩兩指。後赴美國三藩市州立大學取得心理學學士，香港中文大學社工碩士。2009年獲香港傑出青年獎，成立「共融行動」，以人生教練身份分享經歷。但2015年因探訪台灣八仙樂園火災傷者被質疑「消費」生還者身份，同時被舊同學指控為山火元兇，引發爭議。
- 李雋文（13歲，男，1D學生）：在八仙嶺東南下面約二百米山坡相思林受傷，另一名關鍵生還者，後轉校至鄭榮之中學，事件後鮮有公開提及此事。
- 鄭繼文（13歲，男，1A學生）：目擊三至四名學生在小平原休息時吸煙，火勢隨後從該處燃起。
- 陳日暉（13歲，男，1C學生）：曾表示稱看見一名學生攜帶打火機，但未有進一步公開資料。
- 陳濋汶（11歲，女，2E學生），50%燒傷。
- 莊美儀（13歲，女，1B學生），70%燒傷。