「真相你搵到又點啫」張潤衡捲入八仙嶺山火源頭之謎 方東昇追查真相

1996年2月10日，八仙嶺發生了一場震驚全港的山火，成為香港史上最嚴重的山火事故之一。馬鞍山馮堯敬紀念中學49名初中一年級學生在5名老師帶領下，參加「金腳計劃」遠足活動，卻因懷疑學生吸煙或玩火引發火災，導致5人死亡、13人受傷。事件中，兩名教師周志齊及王秀媚為救學生不幸罹難，3名學生喪生。多年來，事件真相備受爭議，尤其是嚴重燒傷的生還者張潤衡，被指與起火有關，他在2015年受訪一句「真相，你搵到又點啫」被指為涼薄但他本人另有說法，多年來引發網絡及媒體熱議。2025年7月30日，TVB節目《真相猜情尋》將重新審視這宗懸案，試圖挖掘山火真相！