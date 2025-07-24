真相猜情尋｜李小龍死因謎團終極破解 78歲丁珮首度全盤托出 揭鄒文懷隱瞞真相驚人內幕

李小龍死亡現場如今唯一證人、已深居簡出多年的丁珮，終於在TVB節目《真相猜情尋》中罕有現身，首度詳述52年前那個改變她一生的恐怖夜晚。這位被外界視為「最接近真相的人」，不但親自揭開李小龍死亡地點被隱瞞的驚人內幕，更爆出鄒文懷當年的驚人要求，令人震驚不已。