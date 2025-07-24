真相猜情尋｜李小龍死因謎團終極破解 78歲丁珮首度全盤托出 揭鄒文懷隱瞞真相驚人內幕
真相猜情尋｜丁珮連拋金句回應50年質疑聲音 親揭與李小龍真實關係
丁珮首爆與李小龍禁忌戀情真相
現年78歲的丁珮在節目中罕有談及與李小龍的感情關係，坦言當年是透過鄒文懷認識這位武打巨星，而李小龍的太太蓮達當時亦在場。面對外界對她與李小龍超友誼關係的質疑，丁珮毫不避諱地表示：「梗係佢追我啦，唔通我追佢呀！」
她更盛讚李小龍是一個極具魅力的男人：「整個世界都鍾意佢，咁我唔鍾意佢都唔正常啦，因為佢係一個好有魅力嘅人。」丁珮透露，李小龍對她情有獨鍾，認為二人有緣分，「情人眼中出西施，人哋話我唔好，佢覺得好。」她更自揭曾一手包辦李小龍的髮型和服裝，片場中人背後都稱呼她為「小龍女」。
死亡當晚時序首次完整曝光
丁珮在節目中首次完整公開李小龍死亡當晚的詳細時序。1973年7月20日下午5時，李小龍來到她的家中；下午7時，李小龍開始頭痛，服用了丁珮給予的止痛藥後，便進入她的房間休息；直到下午9時45分，鄒文懷回到丁珮家中，發現無法叫醒李小龍；最終在下午10時，由丁珮的私人醫生召喚救護車將李小龍送院。丁珮坦言，對於李小龍在過世前兩個月曾昏迷入院一事毫不知情，「永遠都唔會諗到一個死字，點會諗到佢死呢。」
鄒文懷授意隱瞞真相震撼內幕
丁珮更首次爆出當年隱瞞李小龍死亡地點的真正原因。原來事後有傳媒查出救護車是由她的家中離開，丁珮起初否認李小龍在自己家中昏迷，後來才與鄒文懷改口稱李小龍是來家中討論劇本。
對於當初為何要隱瞞真相，丁珮直指是鄒文懷的授意：「鄒文懷走嘅時候講，Betty啊你唔好講李小龍喺你屋企送去醫院。」她表示當年的口供亦有提到是按鄒文懷的指示行事，「鄒文懷話叫我唔好講，係屋企人嘅意思，咁我都明白，唔想我講唔通我話一定要講？」
憤怒反擊毒藥論等幼稚謠言
自李小龍離世後，丁珮便淪為眾矢之的，各種謠言甚囂塵上。面對當年鋪天蓋地的「投毒論」等惡意傳聞，丁珮在節目中憤怒反擊，直指這些謠言極其幼稚：「話我畀咩毒藥佢食，真係乜嘢謠言都有，往生仲講得好難聽，話佢食乜嘢春藥，乜嘢『西班牙蒼蠅』，我一生都冇聽過呢啲。」她更質疑：「頭痛藥又唔係我發明嘅，點解啲人一定要賴我？」丁珮認為全世界都在嫉妒她：「呢個世界梗係妒忌我，因為得我一個人得到李小龍，我唔想得到佢，但係我得到佢。」
50年後遺症由生不如死到學會堅強
丁珮坦言這宗事件困擾了她超過50年，留下嚴重的心理後遺症。自李小龍死於她家中的消息曝光後，她一直躲在家中不敢外出，後來更要連夜離開寓所避開傳媒。她形容自己曾經歷由「生不如死」到學會「打不死」的痛苦過程，慢慢學會讓自己走出陰霾。她更直言：「李小龍嘅死就係我嘅生，佢如果唔死就冇我今日，我唔會得道，我唔會認識自己，我唔會受咁多苦難。」
近年來她深居簡出，專心鑽研佛法，今次受到節目組的誠意感動，才決定再次現身回應這個困擾了她大半生的世紀謎團。
專家質疑官方死因藥物過敏論
節目中請來港大免疫及過敏病科專科醫生李曦分析李小龍的驗屍報告及醫療記錄。李醫生發現，李小龍的解剖報告中氣管完全正常，並無因藥物過敏引發氣管收窄的跡象，因此質疑官方當年「因止痛藥敏感引致腦水腫」的死因結論，認為「唔似急性藥物過敏」。這一發現為李小龍的真正死因再添新的疑團，令這個52年來的謎團變得更加撲朔迷離。
https://youtu.be/Lx-10uhKIyE?feature=shared