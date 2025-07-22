真相猜情尋｜首集拆解「李小龍猝死之謎」被讚爆 觀眾一致好評節目猛料勁爆值得追

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方東昇主持的TVB最新節目《真相猜·情·尋》昨日（21日）播出首集拆解傳奇巨星「李小龍猝死之謎」，一經播出，立即引發全城熱議，社交媒體上關於李小龍死因的討論再次沸騰。這位功夫巨星逝世已經52年，但香港人對其死因的關注度絲毫未減，觀眾一面倒大讚節目資料搜集認真，製作用心。
真相猜情尋 李小龍猝死 《真相猜·情·尋》昨日（21日）播出首集拆解傳奇巨星「李小龍猝死之謎」（圖片來源：TVB）
《真相猜·情·尋》昨日（21日）播出首集拆解傳奇巨星「李小龍猝死之謎」（圖片來源：TVB）

真相猜情尋｜麥海雄醫生拆解李小龍猝死之謎 親述搶救死亡之夜多個「不尋常」 首度承認當晚犯了錯？

關鍵證人麥海雄醫生首度開腔

首集最大亮點是找到當年伊利沙伯醫院當值醫生麥海雄，這位親身參與李小龍急救過程的關鍵證人，事隔52年首次在鏡頭前詳述當晚的搶救經過。麥海雄醫生在訪問中透露，當時李小龍送到醫院時已無生命跡象，但令他印象最深刻的並非急救過程，而是李小龍的肌肉線條。他形容李小龍的肌肉「真的相當漂亮，像是大衛像（雕像）一樣」，每一處都很分明，「就好似在看教科書」。

真相猜情尋 李小龍猝死 首集最大亮點是找到當年伊利沙伯醫院當值醫生麥海雄，這位親身參與李小龍急救過程的關鍵證人，事隔52年首次在鏡頭前詳述當晚的搶救經過。（圖片來源：TVB）
首集最大亮點是找到當年伊利沙伯醫院當值醫生麥海雄，這位親身參與李小龍急救過程的關鍵證人，事隔52年首次在鏡頭前詳述當晚的搶救經過。（圖片來源：TVB）

更重要的是，麥海雄醫生坦承當年在向家屬交代死因時犯了「兩大錯誤」，包括錯誤傳達李小龍是從家中送往醫院，以及聽信病人頭痛跌倒的說法。他更質疑當晚上門急救的私家醫生朱博懷的異常反應，指對方在交接時「一言不發」、「企喺度好似路邊行人咁若無其事」。

真相猜情尋 李小龍猝死 麥海雄醫生坦承當年在向家屬交代死因時犯了「兩大錯誤」。（圖片來源：TVB）
麥海雄醫生坦承當年在向家屬交代死因時犯了「兩大錯誤」。（圖片來源：TVB）

網民一面倒讚好節目製作水準

從網民留言可見，觀眾對節目的評價極高。有網民大讚「竟然搵到當年法庭文件和證據口供，又搵到咁重要的證人醫生做訪問，節目猛料勛爆」，更有人表示「多年來聽過很多很多關於龍哥死因的資訊，這是首次聽到有份參與急救的醫生的第一身口述，十分難得」。節目的資料搜集能力更是備受讚賞，有網民直言「佢地D資料搜集真係好認真，SALUTE！」、「搵料都搵死，佢地搵到咁多料，呢個團隊真唔簡單」。

真相猜情尋 李小龍猝死 網民一面倒讚好節目製作水準。（圖片來源：Threads）
網民一面倒讚好節目製作水準。（圖片來源：Threads）

方東昇公信力成收視保證

觀眾對方東昇的信任度極高，成為節目成功的關鍵因素：「其他節目講出嚟會質疑真實性但方東昇真係唔會質疑」、「方東昇節目有保證，支持支持」。更有網民透露「佢做嘅都係高質節目，一定捧場，難得連我個平時唔睇電視嘅仔都咁講，你話方東昇幾有實力呢」。有網民更直接表示「方東昇真係拍親都神節目」，對其製作能力給予最高評價。

真相猜情尋 李小龍猝死 觀眾對方東昇的信任度極高，成為節目成功的關鍵因素。（圖片來源：Threads）
觀眾對方東昇的信任度極高，成為節目成功的關鍵因素。（圖片來源：Threads）

觀眾期待續集呼聲高漲

觀眾對節目的整體評價非常正面，更有不少人開始期待後續集數，有網民直接要求「可唔可以拍尋人記3？」更有觀眾認為節目具有教育意義，「我覺得唔會浪費呢個節目，好有價值，等多啲後生嘅知道20年前香港發生喺大事，傳承呢啲資訊落去。」

真相猜情尋 李小龍猝死 香港醫學博物館為前期拍攝場地之一。（圖片來源：Threads）
香港醫學博物館為前期拍攝場地之一。（圖片來源：Threads）

收視成功背後深層意義

網民的熱烈反應不僅反映節目製作水準，更顯示香港觀眾對高質素本土製作的渴求。有觀眾表示節目「帶比大家除了真相還有正能量」，認為在資訊泛濫的時代，需要更多具公信力的媒體來提供可靠資訊，有留言更反映出觀眾對節目原創性和深度的認可：「以為都係講返網上講過嘅行嘢，但睇完呢集，啲料都幾堅無睇過」。

真相猜情尋 李小龍猝死 去年方東昇團隊的節目 《猜猜我是誰》已經展開了搜索舊新聞人和事的風格，今次新一輯《真相猜.情.尋》格調更沉穩，集中搜證部份，有觀眾認為「李小龍死亡真相」的單元甚至更勝Netflix紀錄片！（圖片來源：TVB）
去年方東昇團隊的節目 《猜猜我是誰》已經展開了搜索舊新聞人和事的風格，今次新一輯《真相猜.情.尋》格調更沉穩，集中搜證部份，有觀眾認為「李小龍死亡真相」的單元甚至更勝Netflix紀錄片！（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期

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