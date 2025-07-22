真相猜情尋｜首集拆解「李小龍猝死之謎」被讚爆 觀眾一致好評節目猛料勁爆值得追

方東昇主持的TVB最新節目《真相猜·情·尋》昨日（21日）播出首集拆解傳奇巨星「李小龍猝死之謎」，一經播出，立即引發全城熱議，社交媒體上關於李小龍死因的討論再次沸騰。這位功夫巨星逝世已經52年，但香港人對其死因的關注度絲毫未減，觀眾一面倒大讚節目資料搜集認真，製作用心。