真相猜情尋｜首集拆解「李小龍猝死之謎」被讚爆 觀眾一致好評節目猛料勁爆值得追
真相猜情尋｜麥海雄醫生拆解李小龍猝死之謎 親述搶救死亡之夜多個「不尋常」 首度承認當晚犯了錯？
關鍵證人麥海雄醫生首度開腔
首集最大亮點是找到當年伊利沙伯醫院當值醫生麥海雄，這位親身參與李小龍急救過程的關鍵證人，事隔52年首次在鏡頭前詳述當晚的搶救經過。麥海雄醫生在訪問中透露，當時李小龍送到醫院時已無生命跡象，但令他印象最深刻的並非急救過程，而是李小龍的肌肉線條。他形容李小龍的肌肉「真的相當漂亮，像是大衛像（雕像）一樣」，每一處都很分明，「就好似在看教科書」。
更重要的是，麥海雄醫生坦承當年在向家屬交代死因時犯了「兩大錯誤」，包括錯誤傳達李小龍是從家中送往醫院，以及聽信病人頭痛跌倒的說法。他更質疑當晚上門急救的私家醫生朱博懷的異常反應，指對方在交接時「一言不發」、「企喺度好似路邊行人咁若無其事」。
網民一面倒讚好節目製作水準
從網民留言可見，觀眾對節目的評價極高。有網民大讚「竟然搵到當年法庭文件和證據口供，又搵到咁重要的證人醫生做訪問，節目猛料勛爆」，更有人表示「多年來聽過很多很多關於龍哥死因的資訊，這是首次聽到有份參與急救的醫生的第一身口述，十分難得」。節目的資料搜集能力更是備受讚賞，有網民直言「佢地D資料搜集真係好認真，SALUTE！」、「搵料都搵死，佢地搵到咁多料，呢個團隊真唔簡單」。
方東昇公信力成收視保證
觀眾對方東昇的信任度極高，成為節目成功的關鍵因素：「其他節目講出嚟會質疑真實性但方東昇真係唔會質疑」、「方東昇節目有保證，支持支持」。更有網民透露「佢做嘅都係高質節目，一定捧場，難得連我個平時唔睇電視嘅仔都咁講，你話方東昇幾有實力呢」。有網民更直接表示「方東昇真係拍親都神節目」，對其製作能力給予最高評價。
觀眾期待續集呼聲高漲
觀眾對節目的整體評價非常正面，更有不少人開始期待後續集數，有網民直接要求「可唔可以拍尋人記3？」更有觀眾認為節目具有教育意義，「我覺得唔會浪費呢個節目，好有價值，等多啲後生嘅知道20年前香港發生喺大事，傳承呢啲資訊落去。」
收視成功背後深層意義
網民的熱烈反應不僅反映節目製作水準，更顯示香港觀眾對高質素本土製作的渴求。有觀眾表示節目「帶比大家除了真相還有正能量」，認為在資訊泛濫的時代，需要更多具公信力的媒體來提供可靠資訊，有留言更反映出觀眾對節目原創性和深度的認可：「以為都係講返網上講過嘅行嘢，但睇完呢集，啲料都幾堅無睇過」。