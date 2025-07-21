真相猜情尋｜超級「龍迷」甘願付出職業生涯追查李小龍死因真相　與遺孀蓮達對話內幕震撼曝光

方東昇團隊最新力作《真相猜‧情‧尋》今晚（21日）震撼首播，除了搶救醫生麥海雄的驚人證詞外，另一個焦點人物更加令人動容。超級「龍迷」李志遠為了查找偶像李小龍的死亡真相，竟然甘願付出整個職業生涯，甚至親身接觸李小龍遺孀蓮達，而他們的對話內容將在節目中首度曝光！