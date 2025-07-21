真相猜情尋｜超級「龍迷」甘願付出職業生涯追查李小龍死因真相 與遺孀蓮達對話內幕震撼曝光
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方東昇團隊最新力作《真相猜‧情‧尋》今晚（21日）震撼首播，除了搶救醫生麥海雄的驚人證詞外，另一個焦點人物更加令人動容。超級「龍迷」李志遠為了查找偶像李小龍的死亡真相，竟然甘願付出整個職業生涯，甚至親身接觸李小龍遺孀蓮達，而他們的對話內容將在節目中首度曝光！
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李志遠為查偶像死因真相甘願犧牲職業前途
難以接受偶像李小龍突然離世的超級龍迷李志遠，並非只是一般的粉絲。為了找出1973年7月20日深夜那個改變歷史的死亡真相，他竟然改變了自己的整個人生軌跡。李志遠先後到報館當記者，希望能夠接觸更多內幕消息。後來他更加入無綫電視擔任助理編導，試圖從媒體角度深入調查。
轉戰紀律部隊只為接近案件核心
李志遠為了追查真相，甚至加入紀律部隊工作。這個看似與娛樂圈毫無關係的職業選擇，背後原來是他精心策劃的追真相計劃。通過紀律部隊的身份和資源，李志遠希望能夠接觸到更多官方文件和內部消息，為解開李小龍死因之謎找到關鍵線索。
親身接觸李小龍遺孀蓮達 對話內容首度曝光
經過多年的努力和部署，李志遠終於成功接觸到李小龍遺孀蓮達。這個歷史性的會面將在節目中詳細披露，李志遠將親述他與蓮達的對話經過和內容。這些從未公開的細節，將有助外界更深入了解關鍵人物在整個事件中的真正角色和她所知道的內幕消息。
窮一生精力只為還偶像清白
李志遠的執著追查並非一時衝動，而是長達52年的人生使命。他無法接受外界對李小龍死因的種種惡意揣測，特別是「縱慾致死」等傳聞。為了還原真相，為偶像洗脫不實指控，李志遠甘願付出自己的職業生涯和人生前途，這種對偶像的忠誠和執著令人動容。
方東昇團隊重量級調查 52年謎團終有突破
配合李志遠的第一手資料，方東昇團隊更找來多名重量級人證，包括李小龍胞弟李振輝、演員陳福慶、空手道大師李錦坤以及李小龍會會長黃耀強。加上死因庭內部文件首度曝光，這個困擾港人52年的謎團終於有機會真相大白。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期